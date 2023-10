Nghiên cứu 5.000 người chỉ ra: Làm một việc đơn giản mỗi ngày, tăng 200% khả năng trở thành triệu phú

Một nhà kinh tế xã hội đã nghiên cứu những người thành công và giàu có nhất thế giới trong 25 năm qua đã tiết lộ thói quen chung mà tất cả đều có. Và thói quen này mất chưa đầy một phút để thực hiện.

Nhà kinh tế xã hội Randall Bell đã nghiên cứu hơn 5.000 người thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm sinh viên, người thất nghiệp và tỷ phú. Ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu thói quen hàng ngày của họ.

Trong cuốn sách "Me We Do Be", ông viết: "Chúng tôi đã nghiên cứu hàng chục thói quen, từ viết lời cảm ơn đến việc ăn uống cùng nhau. Sau đó, chúng tôi thống kê mối tương quan giữa các thói quen khác nhau với các thước đo thành công khác nhau".

Những gì ông học được cho thấy những thói quen nhỏ bạn hình thành mỗi ngày thực sự có ý nghĩa và có thể tác động lớn đến thành công chung của bạn trong cuộc sống.

Nhà kinh tế xã hội, thẩm định bất động sản kiêm tác giả sách Randall Bell. Ảnh: Landmark Research Group.

Randall Bell gọi đó là "thói quen giàu có". Vậy thói quen giàu có này là gì?

Dọn giường mỗi sáng

Thứ nhất, Bell cho biết những người thành công đều dọn giường vào mỗi sáng. Đây cũng chính là "thói quen giàu có" đầu tiên. Ông nói: "Những người dọn dẹp giường vào buổi sáng có khả năng trở thành triệu phú cao hơn tới 206,8%".

Tại sao? Nhà kinh tế xã hội lý giải rằng những người làm việc nhà và giữ không gian sống ngăn nắp hơn có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn. Đồng thời thói quen này tạo ra tư duy tích cực vào buổi sáng, sau đó sẽ giúp bạn có một ngày tốt đẹp hơn.

Nhà báo kiêm tác giả Charles Duhigg gọi đây là "thói quen chủ chốt" trong cuốn sách bán chạy nhất của ông - "Sức mạnh của thói quen". Theo ông, việc dọn giường mỗi sáng có tương quan với năng suất tốt hơn, cảm giác hạnh phúc hơn và kỹ năng bám sát ngân sách tốt hơn.

Việc dọn dẹp giường ngủ khiến tâm trí tư duy hiệu quả hơn. Ảnh: Mansion Global.

Thức dậy sớm

Bên cạnh việc dọn giường, Bell còn liệt kê thêm một số "thói quen giàu có" khác, bao gồm việc thức dậy sớm ít nhất 3 giờ trước khi ngày làm việc bắt đầu.

Tác giả Thomas Corley của cuốn sách "Thói quen giàu" (Rich Habits) cũng đồng tình với điều này. Ông từng viết rằng việc thức dậy lúc 5 giờ sáng để giải quyết 3 công việc hàng đầu mà bạn muốn hoàn thành trong ngày cho phép bạn nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình. Đây là kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm với 177 triệu phú tự thân.

Đây là chiến lược để đối phó với những sự gián đoạn không thể tránh khỏi hàng ngày, chẳng hạn cuộc họp kéo dài quá lâu. Việc dậy sớm mang lại cho bạn cảm giác tự tin rằng bạn thật sự đang định hướng cuộc sống của mình.

Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple bắt đầu ngày mới lúc 3:45 sáng. Ảnh: CNBC.

Một số "thói quen giàu có" khác

Thói quen tiếp theo không có gì mới, nhưng Bell cho biết những người thành công nhất thế giới đều dành thời gian để tập thể dục. "Những người tập thể dục, dù chỉ 15 phút mỗi ngày, đã chiếm ưu thế về mặt thống kê trong mọi thước đo thành công", ông viết.

Chẳng hạn, tỷ phú Mark Zuckerberg nổi tiếng với việc tập luyện môn jiu-jitsu và MMA 3-4 lần/tuần. Hay tỷ phú Richard Branson thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để tập thể dục trước khi làm việc. Ông trùm kinh doanh từng nói: "Tôi chắc chắn có thể tăng hiệu suất làm việc gấp đôi nếu tôi tập thể dục.

Hồi cuối tháng 7, tỷ phú Mark Zuckerberg khoe trên trang cá nhân đã đạt đến hạng đai xanh trong môn võ thuật đối kháng jiu-jitsu. Ảnh: Mark Zuckerberg.

Nhưng nếu bạn thật sự muốn nâng cao cơ hội trở thành tỷ phú, Bell khuyên bạn nên ưu tiên đọc sách, dành thời gian và sức lực cho người yêu/bạn đời, lên kế hoạch những việc cần làm trong ngày vào mỗi sáng.

Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng hành động nỗ lực cho chuyện tình cảm mang lại nhiều lợi ích. "Những người đang có mối quan hệ tình cảm lãng mạn thường có khả năng hạnh phúc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn", Bell viết.

Ông cho biết thêm những người thường xuyên dùng bữa tối cùng nhau như một gia đình có khả năng hạnh phúc cao hơn 41%, khả năng kiếm được hơn 100.000 USD/năm (tương đương 2,4 tỷ đồng/năm) cao hơn 43%.

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk thừa nhận không thích thể dục nhưng ông vẫn phải tập để có thể trạng tốt hơn và dành 20 phút mỗi sáng để luyện tập. Ảnh: Variety.

Trong khi đó, người duy trì cả lịch trình và danh sách việc cần làm có khả năng trở thành triệu phú cao hơn 289% so với những người không có kế hoạch cụ thể.



Theo Supercar Blondie, CNBC