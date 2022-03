Nghiên cứu của Nhật Bản: Loại củ được mệnh danh là “vua chống ung thư”, giúp hạ đường huyết, giá trị dinh dưỡng vô cùng cao, rất quen thuộc với các gia đình người Việt!

1. Khoai lang có giá trị dinh dưỡng cao

Khoai lang là một loại thực phẩm điển hình có hàm lượng kali cao và ít natri, giàu chất xơ và vitamin C. Ăn khoai lang có thể giúp cơ thể bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng. Khoai lang có màu sắc khác nhau sẽ chứa đựng những giá trị dinh dưỡng khác nhau. Hiện nay khoai lang thông thường trên thị trường có 4 màu: cam, vàng, trắng và tím.

Hàm lượng caroten trong khoai lang cam và vàng tương đối cao hơn, ăn vị mềm, ngọt như sáp, có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ thị lực.

Khoai lang trắng có màu nhạt hơn, vị tương đối khô, hàm lượng chất xơ rất phong phú, có tác dụng kích thích nhu động đường tiêu hóa, chống táo bón hiệu quả.

Còn trong khoai lang tím, hàm lượng anthocyanin, selen, đồng, kẽm và kali tương đối cao, những chất này có tác dụng cải thiện lượng đường trong máu ở một mức độ nhất định.

Ngoài ra, khoai lang có màu cam và tím rất giàu chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể làm phá hủy DNA và kích hoạt tình trạng viêm. Tổn thương gốc tự do có liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hóa. Do đó, sử dụng các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa trong đó có khoai lang sẽ rất tốt cho sức khỏe.

2. Nghiên cứu của Nhật Bản: khoai lang có thể phòng chống tế bào ung thư

Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã tiến hành một cuộc phân tích toàn diện về tác dụng chống ung thư của rau củ. Họ chọn ra thói quen ăn uống của 260.000 người để theo dõi. Kết quả cho thấy có mối liên hệ nhất định giữa việc ăn nhiều rau với nguy cơ ngăn ngừa ung thư, và khoai lang là loại có tác dụng chống ung thư mạnh nhất.

Các thành phần như glycolipid và protein dự trữ có trong khoai lang thực sự đã được phát hiện có tác dụng chống ung thư. Hàng ngày, ăn một lượng khoai lang vừa đủ có thể giúp cho cơ thể nâng cao mức thể chất tổng thể, toàn bộ các cơ quan đều nhận được những lợi ích, từ đó tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, giảm những nguy cơ mắc các loại bệnh, đồng thời có tác dụng hiệu quả trong việc phòng ngừa ung thư.

Nghiên cứu cho thấy, khoai lang có thể duy trì mức độ folate bình thường của cơ thể. Nếu người có hàm lượng axit folic trong cơ thể quá thấp, nó sẽ làm tăng nguy cơ ung thư, và các vitamin trong khoai lang có thể đóng một vai trò trong việc chống oxy hóa, có thể loại bỏ các gốc tự do dư thừa trong cơ thể, từ đó mang lại tác dụng chống ung thư rất tốt.

Tuy nhiên, khoai lang chỉ là thực phẩm thiết yếu phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ăn đúng cách có thể mang lại những lợi ích nhất định cho sức khỏe, nhưng không nên ăn quá nhiều và cũng đừng ỷ vào khoai lang có thể chữa bệnh mà không đi khám bác sĩ khi phát hiện những triệu chứng bất thường.

3. Ăn khoai lang không chỉ giảm cân mà còn giúp hạ đường huyết

Lý do tại sao khoai lang được cho là có chức năng làm giảm lượng đường trong máu là bởi carbohydrate và calo chứa trong khoai lang thấp hơn so với mì, gạo tinh luyện. Tuy nhiên, nó cũng là một loại lương thực chính, vì vậy sau khi ăn khoai lang không nên ăn các thực phẩm nhiều tinh bột khác, nếu không sẽ dễ dẫn đến việc cơ thể nạp quá nhiều đường, khiến lượng đường trong máu tăng cao hơn.

4. Những lưu ý khi ăn khoai lang

Trước hết, lượng khoai lang nạp vào cơ thể hàng ngày không nên quá nhiều trong một lúc. Vì ăn quá nhiều khoai lang dễ dẫn đến khó chịu cho dạ dày, tạo ra một số triệu chứng khó chịu như đầy bụng, nấc cụt…

Thứ hai, khoai lang phải được nấu chín trước khi ăn bởi lượng lớn các hạt tinh bột có trong khoai lang chỉ sau khi nấu chín mới có thể dễ dàng tiêu hóa, đem lại hiệu quả cho sức khoẻ của cơ thể.

Cuối cùng, khoai lang sau khi mua về nên bảo quản vài ngày rồi mới ăn, điều này sẽ giúp cho đường tích tụ trong khoai lang và có vị ngọt hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý những củ khoai lang có đốm đen rồi thì nên bỏ đi, không nên vì tiếc rẻ lại ăn dẫn đến những hậu quả khôn lường cho sức khoẻ.

