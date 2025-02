Nghiên cứu phát hiện 1 cách loại bỏ gần 90% hạt vi nhựa trong nước uống: Cực dễ ai cũng có thể làm được

Ngày nay, cuộc “khủng hoảng nhựa” với hạt vi nhựa có mặt khắp mọi nơi trong đời sống đã trở thành vấn đề cấp thiết của toàn cầu. Hạt vi nhựa (microplastic) là những mảnh nhỏ được hình thành từ quá trình phân hủy các sản phẩm nhựa như chai nhựa, túi nilon, đồ dùng bằng nhựa… thải ra môi trường. Loại hạt này có kích thước rất nhỏ, đường kính chỉ dưới 5mm.

Hạt vi nhựa được tìm thấy ở nhiều nơi trên trái đất như đại dương, sông, rừng núi, đất, cơ thể động vật... Vì đặc tính không tan và khó phân hủy, các hạt vi nhựa này sẽ tích tụ lại trong cơ thể động vật và thực vật khi chúng vô tình ăn hay hấp thụ. Khi con người tiếp tục tiêu thụ động vật và thực vật, chúng ta sẽ tiếp tục tích lũy hạt vi nhựa trong cơ thể và gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ đã công bố vào năm 2024, một nghiên cứu đã tiết lộ rằng trung bình trong mỗi lít nước đóng chai có khoảng 240.000 hạt vi nhựa. Những hạt vi nhựa này có thể xâm nhập vào tế bào ruột hoặc phổi của chúng ta, sau đó đi qua máu để đến tim và não. Đối với phụ nữ mang thai, chúng thậm chí có thể đi qua nhau thai và xâm nhập vào thai nhi.

Trước tình trạng ô nhiễm nhựa nghiêm trọng như vậy, làm sao chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho nguồn nước uống? Theo các chuyên gia, có một cách cực kỳ đơn giản, nhưng lại có thể loại bỏ được một lượng lớn hạt vi nhựa trong nước uống trước khi chúng ta đưa vào cơ thể.

Đun sôi nước

Bác sĩ Lưu Hiểu Xuyên, Trưởng khoa Tiêu hóa và Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa cấp cứu Bắc Kinh cho biết, đun sôi nước là một cách đơn giản và hiệu quả để giảm hàm lượng vi nhựa. Theo bác sĩ Lưu, những phát hiện nghiên cứu gần đây về hạt vi nhựa trong nước đóng chai rất đáng báo động và buộc chúng ta phải xem xét lại thói quen uống nước của mình. Đối với hầu hết các hộ gia đình, đun sôi nước máy để uống là cách đơn giản, hiệu quả để tiêu diệt vi khuẩn và lọc hạt vi nhựa.

(Ảnh minh họa)

Trong năm 2024, tờ Washington Post đưa tin, giáo sư Eddy Zeng (Tăng Vĩnh Bình) ở Đại học Tế Nam ở Trung Quốc và các đồng nghiệp của ông đã thử nghiệm mẫu nước máy lấy từ Quảng Châu, Trung Quốc, có hàm lượng hạt vi nhựa trung bình 1 mg/lít, và tiến hành đun sôi nước trong 5 phút. Sau khi đun sôi, mức độ hạt vi nhựa được phát hiện đã giảm đến gần 90%.

Giáo sư Tăng Vĩnh Bình cho biết, ước tính lượng hạt vi nhựa hấp thụ qua nước đun sôi đã giảm từ 2-5 lần so với nước máy uống trực tiếp. Nguyên nhân là do khi đun sôi, canxi cacbonat tự nhiên (thường có trong nước máy) kết tủa thành một chất rắn, phấn trắng gọi là cặn vôi, và chất này đã giữ lại các hạt vi nhựa. Đặc biệt là trong “nước cứng”, hoặc nước có nồng độ khoáng chất cao như canxi và magiê, lượng hạt vi nhựa sẽ được loại bỏ nhiều so với “nước mềm”. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology Letters vào năm 2024.

Dựa trên nghiên cứu, có thể thấy đun sôi nước trước khi uống thực sự là một cách hiệu quả để giảm lượng hạt vi nhựa hấp thụ vào cơ thể.

Để đảm bảo nước uống an toàn, bạn cần thực hiện 4 điều sau:

Chọn nước đóng chai có chất lượng tốt: Khi mua nước đóng chai, hãy chú ý đến nhãn mác sản phẩm và thông tin chứng nhận, đồng thời chọn thương hiệu có đảm bảo chất lượng. Tránh mua nước đóng chai từ những nguồn không rõ ràng hoặc với giá quá thấp. Thay ấm đun nước và cốc thường xuyên: Ngay cả ấm đun nước và cốc chất lượng cao cũng có thể bị mòn sau thời gian dài sử dụng, dẫn đến sản sinh ra vi nhựa. Để bảo đảm an toàn cho sức khỏe, bạn nên thay thế cốc và ấm nước sau một thời gian dài sử dựng và giữ sạch sẽ. Lắp đặt máy lọc nước gia đình: Lắp đặt máy lọc nước gia đình cũng một một trong những biện pháp giúp loại bỏ hiệu quả tạp chất và các hạt vi nhựa trong nước, cung cấp cho chúng ta nguồn nước uống an toàn hơn. Sử dụng ấm đun nước bằng thép không gỉ hoặc thủy tinh: Giúp đun sôi nước an toàn hơn, vì những vật liệu này ít có khả năng giải phóng các hạt vi nhựa. Đặc biệt, mọi người nên tránh sử dụng chai đựng nước bằng nhựa, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, vì các hóa chất trong nhựa có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy và làm tăng nguy cơ hình thành vi nhựa.

(Washingtonpost, Global times)