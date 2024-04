Ngỡ ngàng với những tiện ích cho giới thượng lưu tại Vinhomes Royal Island

Dấu ấn đặc quyền tại chốn sống thượng lưu

Là một sản phẩm được kiến tạo trên đảo Vũ Yên, Thành phố Đảo Hoàng Gia ghi dấu ấn của sự xa hoa và biểu tượng cho một cuộc sống thịnh vượng tại thành phố Hải Phòng. Điểm nổi bật tạo nên sức hút khó cưỡng của Vinhomes Royal Island chính là các đại tiện ích theo tiêu chuẩn thế giới "may đo" riêng cho cư dân thượng lưu.

Tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, cư dân có thể ngày ngày tham gia các hoạt động thể thao quý tộc như đánh golf tại Sân golf 36 hố 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, hay học cưỡi ngựa tại Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia - tiện ích tiên phong xuất hiện tại Việt Nam và chỉ có riêng tại Vinhomes Royal Island. Những tiện ích này không đơn giản chỉ để rèn luyện nâng cao sức khỏe, giải trí thư giãn tinh thần mà còn là nơi giao lưu và thể hiện đẳng cấp của giới danh gia.

Tương tự các quần đảo nổi tiếng thế giới như Palm Jumeirah (Dubai), Fisher (Miami), Necker (Anh)… Vinhomes Royal Island cũng sở hữu mô hình biệt thự với bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà. Tiện ích đỉnh cao dành riêng cho giới siêu giàu này sẽ mở ra cuộc sống nghỉ dưỡng kế cạnh biển xanh, cát trắng 365 ngày trong năm.

Ngoài ra, Bến đỗ du thuyền cao cấp rộng 10ha sẽ mang tới cho cư dân thượng lưu trải nghiệm xa hoa với những cuộc vui, các bữa tiệc ngập tràn cảm xúc trên sông nước. Bên cạnh đó, nhờ sở hữu du thuyền cá nhân, cư dân có thể ngày ngày dong thuyền ra biển khám phá thiên nhiên tuyệt sắc tại các di sản thế giới được UNESCO công nhận như Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà.

Ngoài tắm biển sau nhà, cư dân còn có thể du ngoạn sông nước bằng du thuyền nhờ vị trí độc tôn của Thành phố Đảo Hoàng Gia với 3 dòng sông lớn bao bọc

Vinhomes cũng mang tới Thành phố Đảo Hoàng Gia trải nghiệm độc đáo mà mọi cư dân nhí đều mơ ước. Tại đây, Công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với Safari thú độc đáo hấp dẫn sẽ là nơi trẻ nhỏ có thể tự do khám phá thiên nhiên hoang dã với hàng loạt loài thú hiếm, lạ như kangaroo, hổ, voi, sư tử, tê giác, hươu cao cổ… Đồng thời, các em nhỏ có thể tương tác cùng thú lành hay thỏa sức vui đùa tại các công viên trò chơi đa dạng, đặc sắc.

Bên cạnh đó, trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí của cư dân cũng được Vinhomes đáp ứng hoàn hảo nhờ hệ thống gần 2.000 căn shop, bao quanh phố đi bộ ven sông dài và đẹp bậc nhất Việt Nam. Tại đây, cư dân thượng lưu có thể dễ dàng tìm thấy được những thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, từ ẩm thực, thời trang cho tới mỹ phẩm, làm đẹp…

Tuyến phố đi bộ ven sông với gần 2.000 căn shop sẽ là nơi mang đến cho cư dân trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí đẳng cấp 5 sao

Trải nghiệm sống từ những dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao

Cùng với những tiện ích thượng lưu tiên phong, cư dân tinh hoa của thành phố đảo còn được cung cấp những dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao trên mọi phương diện như y tế, giáo dục, mua sắm, an ninh an toàn... Đơn cử như hệ thống chăm sóc sức khỏe với Phòng khám đa khoa Quốc tế Vinmec trang thiết bị hiện đại, y bác sĩ tận tâm chuyên môn hàng đầu.

Đặc biệt, tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, sở hữu các dịch vụ đặc quyền "Y tế tận nhà" được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai với 2 nhánh dịch vụ là khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Chỉ với một cuộc gọi, những cư dân thượng lưu có thể được bác sĩ hoặc điều dưỡng Vinmec đến khám bệnh, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà hay gọi sơ cứu, cấp cứu nhanh chóng kịp thời.

Hàng loạt dịch vụ 5 sao sẽ được triển khai tại Vinhomes Royal Island, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của cộng đồng thượng lưu

Các gia đình có con nhỏ cũng có đa dạng sự lựa chọn khi "đảo thượng lưu" sở hữu hệ thống 7 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và liên cấp Vinschool cùng Trường Quốc tế Hàn Quốc tiên phong tại Hải Phòng. Đây sẽ là môi trường giáo dục tiêu chuẩn quốc tế để các cư dân nhí phát triển, trưởng thành toàn diện và tự tin bước ra thế giới với những kiến thức và kỹ năng vượt trội.

Đặc biệt, cư dân có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống đẳng cấp nhờ hệ thống an ninh đa tầng, với kiểm soát vòng ngoài bằng hệ thống chốt an ninh và barie, kiểm soát qua ứng dụng công nghệ AI và tàu tuần tra trên sông, đảm bảo an toàn cho Thành phố Đảo Hoàng Gia từng phút, từng giây.

Hệ thống cảnh quan với tiện ích xanh góp phần tạo nên một môi trường sống trong lành của thành phố đảo

Ngoài những tiện ích, dịch vụ xứng tầm với đẳng cấp của giới thượng lưu, Vinhomes Royal Island còn sở hữu hệ sinh thái 31 công viên xanh gần 18ha, 6 công viên chuyên đề đặc sắc, các công viên trò chơi vận động liên hoàn, công viên BBQ, quảng trường… được phân bổ đều toàn dự án. Cùng với đó là 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích mặt nước hàng chục nghìn m2 và tổ hợp các sân tennis, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các vườn tập dưỡng sinh cùng các vườn tập Gym… hiện diện khắp nơi.

Kết hợp với hệ sinh thái tự nhiên xung quanh đảo Vũ Yên, các tiện ích đẳng cấp, các dịch vụ đặc quyền sẽ mang tới cho cư dân Vinhomes Royal Island một môi trường sống trong lành với những trải nghiệm độc bản cùng chất lượng sống xa hoa vượt trội. Đó là lý do vì sao "đảo nhà giàu" vừa ra mắt đã khiến giới thượng lưu trong và ngoài nước sôi sục.