Ngôi đầu đổi chủ- Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 2/2026

13-03-2026 - 14:44 PM | Thị trường

Trước đà giảm chung của toàn thị trường vào dịp Tết, loạt xe điện VinFast vẫn dẫn đầu top doanh số với mẫu VF 3 trở lại hạng nhất thay cho Limo Green. Ở nhóm ô tô xăng/dầu, Mazda CX-5 cùng Toyota Hilux, Ford Ranger và Everest là những cái tên hiếm hoi lọt vào top xe bán chạy nhất tháng 2.

Theo Tuấn Nguyễn

Tiền phong

