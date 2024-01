Ngôi làng 1.400 năm tuổi ngoài khơi Nhật Bản

Toàn cảnh thành phố cảng Tomonoura. Ảnh: ANA

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và sự vắng mặt của công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã giữ cho thị trấn cảng Nhật Bản giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn đến ngày nay, và đã bảo tồn vô số kiến trúc lịch sử từ thời Edo (1603-1868) mà ít thị trấn ven biển có thể sánh được.

Với dân số khoảng 3.350 người, Tomonoura vẫn là một ngôi làng yên tĩnh, bình dị, một nơi ẩn náu tránh tình trạng quá đông đúc thường xuyên xảy ra ở Tokyo, Kyoto và các điểm đến nổi tiếng khác của Nhật Bản.

Ngôi làng là bối cảnh của bộ phim “The Wolverine” và là nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình “Ponyo on the Cliff by the Sea”. Ảnh Japan Today

Ngôi làng gần đây trở nên nổi tiếng vì đây là bối cảnh của bộ phim “The Wolverine” của Marvel cũng như nguồn cảm hứng cho bộ phim hoạt hình “Ponyo on the Cliff by the Sea” (Cô Bé Người Cá Ponyo) của Studio Ghibli, do đạo diễn Hayao Miyazaki sản xuất.

Tuy nhiên, du khách nước ngoài vẫn chưa biết đến nơi này, mặc dù có thể dễ dàng đi xe buýt 30 phút từ ga Fukuyama. Sau đó, du khách chỉ cần đi bộ để khám phá ngôi làng lịch sử nhỏ này.

Cảng chờ thủy triều

Mặt trước của cảng. Ảnh: Flickr

Tomonoura nằm ở trung tâm ven biển của Công viên Quốc gia Setonaikai, được thành lập vào năm 1934 và là một trong những công viên quốc gia đầu tiên của Nhật Bản. Bao gồm toàn bộ biển Seto, cũng như bờ biển dọc theo các đảo chính Honshu, Shikoku và Kyushu, khu vực được bảo vệ này bao gồm khoảng 3.000 hòn đảo và đảo nhỏ hầu như không có người ở, bãi biển, kênh, vịnh, vịnh nhỏ, mũi đất và mỏm đất.

Mặc dù ít ai biết nguồn gốc của Tomonoura nhưng nó đã được nhắc đến trong 8 bài thơ tanka cổ nhất của Nhật Bản, được viết vào khoảng năm 600 đến 750 CN.

Nằm trên một bán đảo nơi dòng chảy từ cả phía đông và phía tây hội tụ, thị trấn cảng đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và du lịch.

Bởi vì các con tàu phải chờ thủy triều chuyển hướng và gió thuận lợi mới có thể ra khơi nên Tomonoura được biết đến với cái tên shiomachi no minato, nghĩa là “cảng chờ thủy triều”.

Thủy triều được cho là đã mang rất nhiều du khách đến đây. Họ là những thương nhân, chiến binh, cướp biển, nhà văn, nhà cách mạng, thương nhân Hà Lan từ Nagasaki và các sứ thần Hàn Quốc.

Thời gian đã qua đi, nhưng nhiều du khách đầu tiên của Tomonoura vẫn có thể nhận ra bến cảng hình tròn nhỏ, phía sau đó tỏa ra những con đường hẹp phía sau với những ngôi nhà phố, và đền thờ truyền thống. Khoảng 280 tòa nhà có từ thời Edo, bao gồm nhiều công trình liên quan đến cảng hơn bất kỳ nơi nào khác ở Nhật Bản.

Ngọn hải đăng Joyato. Ảnh: Ciel

Joyato cao gần 11 mét là ngọn hải đăng bằng đá cao nhất Nhật Bản. Yoyato vẫn được coi là trái tim tinh thần của bến cảng, nơi có nhiều thuyền đánh cá. Bên dưới ngọn hải đăng, một bến tàu bằng đá gồm 24 bậc đi xuống biển, được xây dựng để thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hóa bất kể mực nước thủy triều.

Lang thang quanh thị trấn cảng

Những mái ngói nhả cổ trong cuộc sống hiện đại. Ảnh:Ikidane Nippom

Con đường duy nhất đến thị trấn mang đến quang cảnh tuyệt vời, một bên là núi và một bên là biển.

Đi bộ xung quanh thị trấn là cách để cảm nhận rõ nhất không khí của nơi này, với cuộc sống làng quê được thể hiện đầy đủ. Mọi người dắt chó đi dạo. Những chiếc thuyền đánh cá đến rồi đi. Một người đàn ông bán hải sản ở phía sau xe tải.

Các cửa hàng tạp hoá tại đây cũng mang nét cũ kỹ. Ảnh: Offbeat Japan

Tomo, như được gọi một cách trìu mến, mang lại cảm giác hoài cổ, thể hiện rõ ở các cửa hàng như Hirai Shoten. Bánh mì, nước rửa chén và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác xếp dọc các kệ gỗ, nhưng chiếc đèn lồng Nhật Bản phía trước thông báo rằng đặc sản của quán là oden, một món ăn dễ chịu của Nhật Bản.

Bản đồ các di tích lịch sử bằng tiếng Anh của Tomo bao gồm hơn hai chục ngôi chùa và đền thờ.

Ảnh: Fun Japan

​Ngôi nhà của rượu thảo dược homeishu

Ota Residence là ngôi nhà cổ sản xuất rượu thảo dược lớn nhất làng. Ảnh: CNN

Ota Residence là ngôi nhà phố hoành tráng nhất của Tomo, một khu phức hợp gồm 9 tòa nhà, bao gồm ngôi nhà chính 2 tầng, nhà kho và nhà máy rượu để làm homeishu.

Chủ sở hữu của ngôi nhà, gia đình Nakamura, am hiểu về thảo dược Trung Quốc và đã tạo ra homeishu vào năm 1659, một loại rượu thuốc sử dụng 16 loại thảo mộc và thực vật. Sau đó, họ được cấp độc quyền sản xuất và bán nó, duy trì sự độc quyền trong suốt thời kỳ Edo.

Thuốc chữa bách bệnh đã trở thành món ưa thích của các lãnh chúa phong kiến và thương gia giàu có khi đến thăm.

Các nguyên liệu tạo nên loại rượu nổi tiếng. Ảnh: The Japan Times

Ngày nay, 4 nhà máy rượu thảo dược homeishu vẫn tiếp tục truyền thống này, trong đó có Homeishuya, quê hương của những chú chim én. Nhưng vì gia đình Nakamura chưa bao giờ chia sẻ công thức nấu ăn nên món homeishu của mỗi nhà máy bia khác nhau tùy thuộc vào cách kết hợp các loại gia vị, bao gồm nhân sâm, quế, cam thảo, đinh hương, nghệ tây và thì là.

Homeishu có thể được thưởng thức trực tiếp, thêm đá, pha với soda hoặc trong cocktail. Để đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ, Okamoto còn sản xuất homeishu với mận, mơ hoặc gừng.

Ngành công nghiệp nổi tiếng khác của Tomonoura từ lâu đã là gia công kim loại, do tất cả những con tàu chờ thủy triều đều cần neo và đinh. Ngày nay vẫn còn khoảng 10 công ty, nhưng Tập đoàn Sangyo là công ty duy nhất sử dụng không chỉ các kỹ thuật máy tính hiện đại mà còn cả các phương pháp truyền thống.