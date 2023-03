Ngồi nhà cả ngày bố mẹ tưởng thất nghiệp, hai thanh niên âm thầm kiếm 50, 60 triệu/tháng

Xu hướng làm việc bất kể không gian, thời gian đang ngày càng được những người trẻ ưa chuộng. Bên cạnh việc không gò bó trong môi trường công sở, điều nhiều người hướng đến là dù đi đâu, ngồi đâu cũng có thể kiếm được tiền.



Không làm văn phòng cũng kiếm được tiền, tội gì không thử

Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ngôn ngữ, Tiến Thành (25 tuổi, Hà Nội) có một khoảng thời gian làm việc tại môi trường văn phòng. Anh chàng cho biết, khi đó công việc không yêu cầu quá nhiều, đi làm 8 tiếng nhưng chỉ khoảng 5 tiếng là đã giải quyết xong hết các công việc trong ngày. Vì vậy, khoảng thời gian rảnh còn lại, Tiến Thành thử lên các trang mạng nước ngoài để tìm việc làm thêm.

Sau 3 tháng vừa đi làm văn phòng, vừa làm tự do, Tiến Thành quyết định nghỉ việc để tập trung toàn bộ thời gian cho công việc tự do. “Mình nhận ra, nếu không làm văn phòng mình vẫn không hề thất nghiệp, vẫn kiếm ra thu nhập. Chưa kể mình còn được tự do di chuyển, ngồi đâu làm cũng được mà không cần đến công ty. Do vậy mình quyết định bỏ việc để thử sức với cách làm việc này”, Tiến Thành nói.

Ảnh minh hoạ: Pexels

Đặc biệt hơn dù học chuyên ngành ngôn ngữ nhưng công việc tự do mà anh chàng đảm nhận lại chủ yếu xoay quanh lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo cũng như các nền tảng điện toán. Mặc dù khác xa ngành nghề nhưng Tiến Thành vẫn làm ngon ơ bởi chỉ cần nhanh nhạy và có khả năng ngoại ngữ.

Khá tương đồng với Tiến Thành, Bùi Trung (26 tuổi, TP.HCM) cũng bắt đầu đi làm tự do từ sớm. Thậm chí, anh chàng còn chưa từng làm công việc văn phòng hay biết chấm công đúng giờ là gì. “Từ năm 4 Đại học mình đã bắt đầu tìm việc làm thêm. Mình cũng mày mò tìm kiếm trên nhiều trang và biết thị trường nước ngoài họ tuyển dụng rất nhiều công việc có thể làm từ xa. Nên từ đó mình thấy hợp, công việc ổn định và có thu nhập tốt nên mình cứ theo. Do vậy nghe hơi lạ nhưng mình chưa từng biết môi trường công sở hay đồng nghiệp là gì”, Bùi Trung chia sẻ.

Bùi Trung cho biết đến hiện tại anh chàng đã có 4 năm làm công việc tự do. Tuy nhiên nếu để hỏi có thấy hối hận khi ngay từ đầu đã không đi làm môi trường công ty giống như bạn bè, Bùi Trung vẫn khẳng định chắc nịch về quyết định của mình.

Bùi Trung cho hay: “Thực ra nếu nói tiếc có lẽ mình chỉ thấy đôi khi làm tự do hơi chán vì không có đồng nghiệp. Ngoài ra các dịp lễ, Tết thấy mọi người đi làm rồi háo hức dự tiệc công ty thì mình sẽ thấy hơi khác biệt một chút. Còn nói về thu nhập, mình tự tin không thua kém mà đôi khi còn có mức lương tốt hơn so với một số công việc văn phòng khác”.

Bố mẹ tưởng “vô công rồi nghề” hoá ra lương tháng 2000 USD

Quả thật, không phải ngẫu nhiên mà cả Tiến Thành và Bùi Trung đều tự tin với mức thu nhập từ công việc tự do của mình. Tiến thành tiết lộ: “Thời điểm bắt đầu làm, mình cũng bắt đầu với mức thu nhập không quá cao. Tuy nhiên lâu dần quen việc hơn, nhanh nhạy hơn mình bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Thu nhập có thể dao động từ 1200 USD - 2000 USD (khoảng 28 triệu - 47 triệu đồng) tuỳ vào độ chăm chỉ của bạn”.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

Tiến Thành cho biết, nếu muốn kiếm nhiều hơn mức đó vẫn có khả năng. Song, anh chàng lựa chọn cân bằng giữa công việc và sinh hoạt đời thường. “Mình nghĩ mức thu nhập như vậy là đã ổn định so với cá nhân mình rồi. Tăng thu nhập đồng nghĩa bạn sẽ phải chăm chỉ gấp nhiều lần, lúc nào cũng làm việc. Điều này đôi khi gây ra tác dụng ngược, căng thẳng hơn cả đi làm công ăn lương mất”, Tiến Thành nói.

Ngoài ra, anh cũng cho biết công việc tự do cũng có làm tăng ca, thêm giờ. Chưa kể, đôi khi nhận nhiều dự án quá sẽ bị trùng giờ. Vì vậy, Tiến Thành chỉ làm vừa đủ, đúng sức mình chứ không quá “nghiện” công việc.

Vì đã có kinh nghiệm 4 năm nên Bùi Trung cho biết tài khoản công việc của anh luôn được ưu tiên ở vị trí đầu tiên. Cụ thể, khi có dự án mới, tài khoản của anh sẽ được cân nhắc và lựa chọn sớm hơn. Do vậy, thu nhập của Bùi Trung có phần cao hơn, tháng đỉnh điểm anh có thể kiếm được 2500 USD (hơn 58 triệu đồng). “Tất nhiên không phải tháng nào cũng đều có thu nhập như vậy. Có những lúc mình chỉ có một dự án thôi, đó là rủi ro mà những ai làm tự do đều phải chấp nhận”, Bùi Trung bày tỏ.

Tuy nhiên vì suốt ngày ở nhà, “cắm mặt” vào máy tính nên Tiến Thành và Bùi Trung ban đầu đều bị gia đình than phiền. Thậm chí, bố mẹ còn rất lo lắng, buồn phiền khi thấy “con nhà người ta” có công ăn việc làm tốt, thu nhập ổn định còn con mình vẫn lông bông.

“Bố mẹ mình càu nhàu nhiều chứ. Tâm lý chung mà, con trai tốt nghiệp Đại học nhưng không đi làm chỉ suốt ngày ở nhà. Đôi khi, ngó vào lại thấy mình đang chơi điện tử nữa nên bố mẹ cũng bận lòng. Mình cũng cố gắng giải thích cụ thể công việc cho bố mẹ. Tuy nhiên người lớn sẽ không thể hiểu hết được, bố mẹ còn sợ mình bị lừa vì nghe hoang đường quá. Song, thấy mình trưởng thành hơn, tự lập hơn đặc biệt là trong tài chính nên bố mẹ hiện đã yên tâm hơn”, Bùi Trung chia sẻ.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

Còn về phía Tiến Thành, anh chàng cho hay thỉnh thoảng cũng bị so với “con nhà người ta”. Cũng phải mất một thời gian, Tiến Thành mới tự tin nói về công việc của mình cho bố mẹ. Tuy nhiên về thu nhập, anh chàng không có thói quen tiết lộ chính xác con số với gia đình. “Kể cả khi mình đi làm văn phòng, mình cũng không nói đúng số lương với bố mẹ. Mình thường chỉ nói thu nhập khoảng một nửa so với con số thực tế thôi”, Tiến Thành nói.

Mặc dù ngồi đâu cũng kiếm được tiền nhưng Tiến Thành và Bùi Trung không quá khuyến khích tư duy bỏ việc văn phòng đi làm tự do. Bởi cả hai cho rằng, cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đánh đổi. Xu hướng làm việc này rõ ràng có thể kiếm rất nhiều tiền nhưng không phải ai cũng may mắn và biết cách làm đúng.

“Làm tự do có cái hay là ngồi đâu cũng kiếm ra tiền, không gò bó theo tổ chức hay các quy định văn phòng khác. Nhưng bù lại, bạn cũng phải kiếm được một khoản tiền lớn để tự đảm bảo cho bản thân. Nói chung mình không khuyên hay thúc đẩy các bạn nghỉ việc đi làm tự do vì khả năng và sự phù hợp của mỗi người khác nhau. Thị trường này cũng rất khó khăn chứ không phải ai làm cũng kiếm được thu nhập cao”, Bùi Trung bày tỏ.