Ngôi nhà thiết kế cho người hướng ngoại

14-11-2025 - 10:05 AM | Lifestyle

Chủ nhà là một chàng trai trẻ, anh tâm sự với kiến trúc sư rằng anh cũng muốn xây một ngôi nhà không chỉ để anh và vợ ở mà còn cho bố mẹ, bà và em gái cùng sống. Ý tưởng bắt đầu từ phòng ngủ của chủ nhà.

Ý tưởng xuất phát từ việc chủ nhà cảm thấy phấn khởi và hạnh phúc mỗi sáng khi thức dậy trong lều nhìn ra thiên nhiên và bầu trời bên ngoài. Vì vậy, phòng ngủ được thiết kế với một cửa sổ kính lớn trên tầng 3, có thể nhìn ra các mái nhà đối diện hướng lên bầu trời.

Khung cửa được thiết kế giống như khung cửa của một túp lều, nằm trong phòng ngủ, kéo rèm có thể nhìn ra ngoài ngắm bầu trời và cây xoài cổ thụ đã trồng nhiều năm trên mảnh đất được giữ lại. Khu vực ban công phòng ngủ được thiết kế như một nơi thư giãn, cafe tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư, thảnh thơi ngắm nhìn thiên nhiên từ trên cao.

Ngôi nhà được thiết kế lùi về phía sau để có khoảng sân trước trồng cây xanh, đồng thời để gia chủ có thể chăm sóc và ngắm nhìn những chiếc xe Vespa yêu thích của mình. Tầng 1 được bố trí phòng bếp và phòng khách, khu vực bếp được thiết kế với sàn mở để tạo thêm không gian cho ánh sáng vào nhà. Phòng ngủ của bố mẹ được thiết kế ở tầng 2. Bố mẹ là người chăm sóc phòng thờ nên phòng thờ cũng được bố trí ở tầng này. Phòng thờ được thiết kế với sàn mở lên đến mái tạo không gian trang trọng, tránh những điều cấm kỵ phía trên phòng thờ. Phòng ngủ của em gái và gia chủ được thiết kế ở tầng 3.

Bếp và bàn ăn là không gian sinh hoạt chính của các thành viên trong gia đình nên được thiết kế với không gian thông tầng lên đến mái. Không gian mở này giúp khu vực bếp luôn thoải mái khi gia đình có nhiều người sinh hoạt cùng lúc. Hành lang các tầng, cửa sổ phòng ngủ và ban công phòng ngủ đều có thể mở ra không gian thông tầng, tạo sự kết nối xung quanh không gian mở này và kết nối với khu vực bếp ở tầng 1, tạo nên sự gắn kết bền vững giữa các thành viên trong gia đình thông qua sự kết nối không gian. Hình khối ngôi nhà bên ngoài và đường nét bên trong được thiết kế lấy cảm hứng từ những đường cong của chiếc Vespa, tạo nên sự mềm mại, nhẹ nhàng, màu xi măng kết hợp với màu gỗ tạo nên cảm giác ấm áp, hoài niệm cho ngôi nhà.

