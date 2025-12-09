Ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Cát xê 10 tỷ/ phim, sở hữu biệt thự 700m2 ở trung tâm TP.HCM

Trong dòng ký ức về thời kỳ huy hoàng của điện ảnh Việt những năm 80-90, Lý Hùng luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Chàng trai sinh ra ở Vĩnh Long ấy từng khiến khán giả cả nước say mê bởi vẻ đẹp hào hoa, phong độ và khí chất đặc trưng của tài tử miền Tây. Vị thế của anh không chỉ đến từ sự nổi tiếng, mà còn bởi mức thù lao vượt xa tưởng tượng: 60 cây vàng cho mỗi tập phim - con số đã đưa anh vào Guinness Việt Nam như nam diễn viên sở hữu mức cát-xê cao nhất cả nước thời điểm đó. Thời đỉnh cao, lịch quay của anh gần như “không có ngày nghỉ”, mỗi năm có thể góp mặt trong cả chục bộ phim, và mỗi phim rạp đều tương đương khoảng 2 tỷ đồng nếu so với giá vàng hiện tại.

Khi dòng phim thị trường nở rộ cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, Lý Hùng nghiễm nhiên trở thành ngôi sao bảo chứng phòng vé. Chỉ cần có anh trong dàn cast, nhà sản xuất gần như chắc chắn phim sẽ được chú ý. Với gương mặt sáng, dáng vẻ mạnh mẽ và cách diễn xuất linh hoạt, anh tạo dấu ấn qua hàng loạt vai như chàng trai si tình của Phạm Công Cúc Hoa, người anh hùng nghĩa hiệp trong Tây Sơn Hào Kiệt, hay cậu học trò chân chất ở Nước Mắt Học Trò. Sự bền bỉ của anh giúp hình thành kỷ lục: hơn 60 vai chính trong tổng gần 100 bộ phim - một con số hiếm có trong lịch sử điện ảnh Việt.

Không đóng khung ở phim tình cảm, Lý Hùng còn “xuất ngoại” hợp tác với các đoàn phim Hồng Kông (Trung Quốc) trong những dự án hành động như Hồng Hải Tặc, Kế Hoạch 99, Cảnh Sát Đặc Khu. Nhờ cha là NSND Lý Huỳnh rèn luyện võ thuật từ nhỏ, anh tự đảm nhận nhiều pha nguy hiểm, góp phần đưa hình ảnh mình trở nên mạnh mẽ và chân thật hơn trên màn ảnh. Tài tử lúc này không chỉ được yêu thích tại Việt Nam mà còn được biết đến trong cộng đồng khán giả mê phim võ thuật khu vực.

Với nhiều thế hệ khán giả, Lý Hùng giống như đại diện cho cả một giai đoạn vàng son, thời mà mỗi khi anh xuất hiện ở rạp là khán phòng chật kín người xem. Mới đây, anh cũng đảm nhận vai phụ Kiến An trong Phòng Trọ Ma Bầu - bộ phim pha chút kinh dị và hài hước xoay quanh một khu trọ đầy bí ẩn. Hai người bạn thân thuê phải một căn phòng trọ cũ, nơi liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ bí. Trong hành trình tìm hiểu, họ đối mặt với hồn ma của một người phụ nữ mang thai. Ẩn sau nỗi ám ảnh rùng rợn là bi kịch và tình yêu mẫu tử thiêng liêng, nơi sự hy sinh của người mẹ trở thành sợi dây kết nối những thế hệ.

Ngoài ánh đèn sân khấu, cuộc sống của Lý Hùng hiện tại vô cùng sung túc. Anh sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 700m² tại quận Tân Bình, thiết kế theo phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Phòng khách được anh dành để trưng bày ảnh gia đình và những chiếc cúp gắn liền với sự nghiệp của cả dòng họ nghệ thuật. Trên tầng hai, tài tử bố trí không gian riêng tư như một phòng suite hạng sang, gồm phòng ngủ lớn, tủ quần áo và khu tắm tách biệt, nơi anh tận hưởng sự yên bình sau bao năm gắn bó với màn ảnh.

Lý Hùng cho biết vài năm qua anh nhận khá nhiều lời mời từ các đạo diễn, nhà sản xuất mong anh trở lại màn ảnh, nhưng đều phải từ chối vì chưa gặp đúng dự án khiến mình thấy hợp “duyên”. Dù vậy, sức hút của anh vẫn không hề giảm nhiệt khi mức thù lao được đề nghị cho mỗi vai dao động 5-10 tỷ đồng, đủ để mua xe sang hay thậm chí tậu một căn nhà mới. Tuy kiếm được nhiều, nam tài tử lại sống rất tiết chế, không quen tiêu xài phung phí. Suốt sự nghiệp, mỗi lần nhận cát-xê anh đều gửi mẹ giữ, xem đó như cách giữ mình luôn bình tĩnh và giản dị giữa showbiz nhiều hào quang.