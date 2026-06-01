Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" tăng học phí, cao nhất lên tới 88 triệu đồng/năm: Ngành học gì đắt giá như vậy?

Học phí trường Đại học Ngoại thương năm 2026

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương (FTU), trong đó mức học phí dự kiến nằm trong khoảng từ 28 đến 88 triệu đồng mỗi năm, tăng khoảng 2–5 triệu đồng so với năm trước.

Ở nhóm chương trình liên kết quốc tế, chương trình hợp tác với Đại học Queensland (Australia) tiếp tục có mức học phí cao nhất, lên tới 88 triệu đồng/năm, tăng thêm 3 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà trường cho biết mức học phí gốc của chương trình này khoảng 125 triệu đồng, và đã được giảm 30% nhằm hỗ trợ người học.

Các chương trình khác cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Chẳng hạn, chương trình tiên tiến các ngành Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng có học phí năm nay ở mức 77–80 triệu đồng, trong khi năm ngoái dao động từ 73–75 triệu đồng.

Cụ thể, học phí dự kiến của các chương trình đào tạo năm 2026 (đơn vị:) như sau:

Chương trình tiêu chuẩn: 28–32 triệu đồng/sinh viên/năm học

Chương trình tích hợp: 34–39 triệu đồng/sinh viên/năm học

Chương trình chất lượng cao: 50–54 triệu đồng/sinh viên/năm học

Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (Quản trị khách sạn, Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp, Kinh doanh số toàn cầu): 65–70 triệu đồng/sinh viên/năm học

Các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế khác: 50–54 triệu đồng/sinh viên/năm học

Chương trình tiên tiến (Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng): 77–80 triệu đồng/sinh viên/năm học

Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (liên kết Đại học Queensland): 88 triệu đồng/sinh viên/năm học

Năm 2026, Đại học Ngoại thương dự kiến tuyển sinh hơn 4.500 chỉ tiêu cho ba cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Đồng thời, trường mở thêm 10 ngành mới và phát triển 3 ngành hiện có, bao gồm các lĩnh vực như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tài chính, hướng đến ứng dụng trong đổi mới sáng tạo kinh tế và kinh doanh.

Vì sao chương trình i-Hons của Đại học Ngoại thương có mức học phí cao?

Chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Đại học Queensland (Úc) đã thu hút nhiều sự quan tâm khi có mức học phí cao nhất trong các chương trình đào tạo của trường.

Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu trong hai lĩnh vực Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh, được xây dựng dành cho nhóm sinh viên có năng lực nổi trội và định hướng phát triển trong môi trường toàn cầu. Chương trình hướng tới mục tiêu đào tạo những nhà lãnh đạo tương lai với nền tảng học thuật vững chắc, khả năng tư duy sáng tạo và thích ứng nhanh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đại học Queensland là một trong những trường đại học hàng đầu tại Australia, với hơn 110 năm lịch sử và đang đứng thứ 40 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025. Sự tham gia của đối tác quốc tế này góp phần nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn đào tạo của chương trình.

Sinh viên theo học i-Hons được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên đến từ cả FTU và UQ, phần lớn có học vị tiến sĩ và kinh nghiệm nghiên cứu tại các trường đại học uy tín ở Mỹ, Anh và Australia. Môi trường học tập mang tính quốc tế không chỉ giúp người học củng cố kiến thức chuyên môn mà còn phát triển tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo và năng lực hội nhập.

Một điểm đáng chú ý là lộ trình học linh hoạt. Sinh viên có thể lựa chọn học 2 năm đầu tại FTU và chuyển tiếp 2 năm sau sang UQ. Sau khi hoàn thành, người học sẽ nhận hai bằng cử nhân: một do FTU cấp và một bằng danh dự (Honours) từ UQ. Đây được xem là lợi thế lớn trong việc mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại các tập đoàn đa quốc gia hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn ở nước ngoài.

Trong trường hợp không tham gia học tập tại nước ngoài, sinh viên vẫn có thể hoàn thành toàn bộ chương trình tại FTU và nhận bằng cử nhân kèm chứng nhận từ UQ.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, chương trình còn chú trọng xây dựng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập, trải nghiệm thực tế và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn đang học.

4 phương thức để trúng tuyển FTU năm nay

Trường Đại học Ngoại thương năm nay tuyển sinh theo bốn phương thức.

Thứ nhất là xét tuyển thẳng, ngoài đối tượng theo quy định, còn áp dụng với thí sinh đạt giải ba quốc gia trở lên, dự thi Olympic quốc tế hoặc đạt giải các cuộc thi nghệ thuật quốc tế được công nhận.

Thứ hai là xét học bạ, dành cho học sinh trường chuyên hoặc đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Điểm xét là trung bình 6 học kỳ của tổ hợp môn, có thể kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (quy đổi thay môn tiếng Anh). Thí sinh phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp từ 24 trở lên; nếu xét kết hợp cần IELTS tối thiểu 6.5 hoặc tương đương.

Thứ ba là xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, có thể dùng riêng điểm thi hoặc kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ với yêu cầu tương tự phương thức học bạ.

Thứ tư là xét chứng chỉ đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, TP HCM hoặc Bách khoa Hà Nội, với mức điểm sàn lần lượt 100/150, 850/1200 và 70/100. Ngoài ra, trường chấp nhận các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level với mức điểm tối thiểu tương ứng.

Trừ xét tuyển thẳng, thí sinh ở ba phương thức còn lại được cộng 0,5-3 điểm ưu tiên nếu có thành tích học sinh giỏi.

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