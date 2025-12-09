Người con trai ‘khác biệt’ của nhà sáng lập Oracle: Mỗi tuần chỉ có 5 USD tiền tiêu vặt, từ chối nối nghiệp cha để đi làm phim, đấu với Netflix nhằm mua lại Warner Bros

Tháng 8 năm 2025, ngành công nghiệp giải trí toàn cầu chấn động trước thương vụ thế kỷ khi Netflix công bố thỏa thuận mua lại một phần đáng kể của Warner Bros Discovery (WBD).

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý nhanh chóng dịch chuyển sang người phản công, kẻ đã tung ra đề nghị thù địch trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm phá vỡ thỏa thuận này: David Ellison, con trai của tỷ phú công nghệ Larry Ellison, và công ty của anh, Paramount Skydance.

David Ellison, người vừa hoàn tất việc thâu tóm Paramount Global, khao khát kết hợp hai gã khổng lồ WBD và Paramount thành một siêu tập đoàn truyền thông. Động thái táo bạo này không chỉ là một quyết định kinh doanh mà còn là lời tuyên bố đanh thép của một người con tỷ phú đã từ chối con đường công nghệ trải sẵn, để tự mình xây dựng đế chế điện ảnh ở Hollywood.

Nhìn vào bức tranh ấy, công chúng thường đặt câu hỏi: Một người sinh ra trong gia đình nắm quyền lực công nghệ toàn cầu như Larry Ellison, vì sao lại bước vào ngành điện ảnh, một thế giới có rủi ro cao, cạnh tranh khốc liệt và khó đoán định hơn nhiều so với phần mềm doanh nghiệp? Và điều gì giúp anh tồn tại trong cuộc chơi đậm tính đào thải này?

Câu trả lời nằm ở nền tảng giáo dục đặc biệt của nhà Ellison.

Giáo dục và lựa chọn

Nhiều người cho rằng, với nguồn lực vô tận từ cha mình, nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison, David lẽ ra phải trở thành một kỹ sư phần mềm hoặc một nhà đầu tư mạo hiểm. Thế nhưng, cả David và em gái Megan đều chọn điện ảnh, một lĩnh vực nổi tiếng là rủi ro và khó đoán. Điều này bắt nguồn từ chính triết lý giáo dục mà Larry Ellison và đặc biệt là người mẹ, Barbara Boothe, đã áp dụng.

Sau khi cha mẹ ly hôn, David và em gái sống với mẹ. Barbara Boothe đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt: bà giao việc nhà và chỉ cho David 5 USD tiền tiêu vặt mỗi tuần. Nguyên tắc này, được duy trì ngay cả khi Larry Ellison đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nhằm đảm bảo các con hiểu được giá trị của lao động và tránh bị nuông chiều bởi sự giàu có. Đây là nền tảng hình thành ý thức tự lập, cho phép David coi tiền là công cụ để xây dựng chứ không phải để hưởng thụ.

Điểm thú vị trong câu chuyện gia đình Larry Ellison là ông không nuôi dạy con cái theo hướng trở thành “phiên bản tiếp theo của mình”. Hai con của ông, Megan và David, sớm được định hướng sống độc lập, dù cha họ là một trong những người giàu nhất thế giới. Họ được khuyến khích tự khám phá đam mê và chấp nhận rủi ro để tìm con đường phù hợp, thay vì đi vào quỹ đạo công nghệ quen thuộc.

Nếu người mẹ dạy David về tính kỷ luật hàng ngày, thì người cha, Larry Ellison, lại dạy anh về rủi ro trong thế giới thực. Larry Ellison khuyến khích David học lái máy bay, một sở thích mà David theo đuổi nghiêm túc đến mức trở thành phi công nhào lộn. Larry Ellison từng chia sẻ rằng việc lái máy bay đã giúp David trưởng thành sớm vì con trai anh hiểu được rằng "đây không giống như một trò chơi điện tử, bởi ở đó bạn chẳng có thêm cuộc đời nào khác."

Sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro và sự chính xác cần có của một phi công đã giúp David hình thành một phong cách kinh doanh táo bạo nhưng có tính toán. Anh không chỉ là nhà sản xuất "mua vui" mà còn là một doanh nhân nhìn thấy tiềm năng tài chính trong việc tạo ra các tác phẩm giải trí chất lượng cao. Việc Skydance Media thành công với các thương hiệu bom tấn yêu cầu sự chính xác và liều lĩnh như Top Gun: Maverick hay loạt phim Mission: Impossible chính là minh chứng cho bài học này.

Bên cạnh đó, việc không phải sinh ra đã bước vào studio nhờ tài nguyên của gia đình khiến David Ellison hiểu rằng thành công không đến từ họ Ellison hay tên tuổi Oracle, mà từ nỗ lực xây dựng dấu ấn cá nhân.

Lối giáo dục đề cao kỷ luật và sự tự lập cũng giúp hai chị em tránh rơi vào chiếc bẫy “rich kid dễ hư hỏng”, điều không hiếm gặp trong gia đình tỷ phú. Larry Ellison từng nói về con cái rằng điều ông muốn thấy không phải là việc họ tiếp quản tài sản, mà là xây dựng cuộc đời theo lựa chọn của chính họ. Chính tư duy này đặt David vào vị trí phải tự chứng minh mình trong mọi lĩnh vực anh tham gia.

Không đi dưới cái bóng của Oracle

Skydance do David lập ra không phải một sân chơi của cậu con nhà giàu tiêu tiền. Việc hãng từng đứng sau nhiều tác phẩm đình đám như “Mission: Impossible”, “Top Gun: Maverick”, hay loạt phim hoạt hình hợp tác với Netflix chứng minh đây là một doanh nghiệp vận hành nghiêm túc, với chiến lược rõ ràng trong thị trường nội dung toàn cầu.

Ở Hollywood, nơi các studio lớn như Paramount hay Warner Bros luôn phải cân bằng giữa truyền thống và đổi mới, sự xuất hiện của những “tay chơi trẻ” như Skydance cho thấy năng lực cạnh tranh đến từ tư duy hiện đại, linh hoạt và dám mạo hiểm. David Ellison thể hiện được bản lĩnh tách rời khỏi hình ảnh “con trai của Larry Ellison”, mà đứng với tư cách một nhà sản xuất có tầm nhìn.

Thành công này không thể tách rời cách anh được nuôi dưỡng: một không gian cho phép thử nghiệm, thất bại, đứng dậy và tiếp tục theo đuổi đam mê mà không bị áp đặt bởi di sản công nghệ khổng lồ của gia đình.

Nhìn vào David Ellison giữa những cuộc cạnh tranh của Hollywood thời điểm hiện tại, người ta dễ nghĩ đến một trường hợp “sinh ra đã giàu nên làm gì cũng thành công”. Nhưng câu chuyện thực tế lại phức tạp hơn.

Anh chọn con đường khác cha, và để giữ được vị thế trong ngành điện ảnh, vốn là một ngành đầy biến động, David phải vận hành Skydance với tinh thần doanh nhân thực sự. Điều này chỉ có thể thành hiện thực khi người con ấy được nuôi dạy để tự đứng vững, không dựa vào sự bảo bọc của khối tài sản hàng chục tỷ USD.

Đó là điểm đặc biệt nhất trong cách giáo dục của Larry Ellison: tạo ra những người con có đủ tự do để đi theo đam mê, nhưng cũng đủ kỷ luật để không bị cuốn vào vòng xoáy dễ dãi của sự giàu có.

Thương vụ Netflix-Warner Bros chỉ là bối cảnh để David Ellison thể hiện tầm vóc của mình. Với đề nghị thâu tóm toàn bộ WBD, anh đã chứng minh rằng mình không chỉ là một người con được thừa kế mà là một nhà chiến lược truyền thông có khả năng huy động vốn khổng lồ và đưa ra những quyết định làm thay đổi cục diện ngành.

Thành công của David Ellison ở Hollywood là kết quả tổng hòa giữa một bên là sự hậu thuẫn tài chính lớn của gia đình và một bên là sự giáo dục khắc nghiệt nhằm thúc đẩy tính tự lập, kỷ luật và khả năng đánh giá rủi ro. Thay vì an phận với đế chế công nghệ của cha, David đã biến nguồn lực gia đình thành bàn đạp để xây dựng một đế chế riêng, khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ chỉ là "cái bóng" của Larry Ellison.

*Nguồn: Reuters, Fortune, BI