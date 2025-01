Người dân Australia sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều hơn người Mỹ và châu Âu

Một nghiên cứu toàn cầu do Google thực hiện và được công bố ngày 17/1 cho thấy, gần 50% trong số 1.000 người dân Australia tham gia cuộc điều tra, đã sử dụng các công cụ có dùng trí tuệ nhân tạo trong năm 2024, tăng 13% so với năm 2023. Mặc dù không phải là trung tâm công nghệ cao hàng đầu thế giới, nhưng số lượng người dân Australia sử dụng trí tuệ nhân tạo lại đang vượt trội so với các quốc gia là trung tâm công nghệ toàn cầu, gồm Mỹ - nơi chỉ có 29% người sử dụng trí tuệ nhân tạo và châu Âu - nơi mà con số này ở mức 42%.

Cuộc điều tra cho thấy, 3/4 người Australia dùng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ họ viết lách, động não, giải quyết vấn đề và tóm tắt các thông tin dài và phức tạp. Kết quả cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng, 52% người dân Australia cho rằng trí tuệ nhân tạo mang lại nhiều lợi ích cho họ, 47% cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ làm việc công việc và các doanh nghiệp vận hành tốt hơn.

Người dân Australia sử dụng nhiều trí tuệ nhân tạo phục vụ cho công việc. (Ảnh: Jennifer Dudley Nicholson)

Mặc dù ngày càng sử dụng nhiều trí tuệ nhân tạo trong cả công việc, song người dân Australia cũng lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội, nền kinh tế và doanh nghiệp với 53% người có quan điểm này, cao hơn 10% so với mức trung bình của toàn cầu.

Kết quả nghiên cứu này được công bố vào thời điểm Hội đồng Công nghệ Australia cũng vừa dự báo, trí tuệ nhân tạo sẽ dẫn đầu xu hướng công nghệ trong năm 2025. Ông Damian Kassabgi, Giám đốc điều hành Hội đồng Công nghệ Australia cho biết, trong năm 2025, các doanh nghiệp của nước này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo nhiều hơn để tăng năng suất.

Tuy vậy các công ty cũng sẽ cần lưu ý đến các hạn chế đối với việc sử dụng các công nghệ cao tiềm ẩn rủi ro sau khi Tiêu chuẩn an toàn trí tuệ nhân tạo đã được công bố vào tháng 9/2024.