Người dân có thể đổi giấy phép lái xe trực tuyến ở đâu?

Theo TTXVN, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông đang chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp công tác để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải về Bộ Công an với nguyên tắc cơ bản nhất là không ngắt quãng, không làm gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục.

Theo đó, người dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an và hoàn tất việc nộp lệ phí theo hướng dẫn. Giấy phép lái xe sẽ được chuyển đến tận tay người dân trong vòng 5 ngày làm việc nếu sử dụng dịch vụ bưu chính, và thông tin liên quan cũng sẽ được cập nhật điện tử trên hệ thống tra cứu của Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng VNeID.

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID để xuất trình giấy phép lái xe cho người kiểm soát và cảnh sát giao thông cũng sử dụng môi trường điện tử để kiểm tra, xác thực qua ứng dụng chuyên biệt.

Việc cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện từ cuối năm 2022, nhưng nay người dân có thể thêm cổng mới của Bộ Công an. Việc xử lý các quy trình sau đó cũng do Bộ Công an thực hiện bởi Bộ mới tiếp nhận chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải.

Với hình thức trực tiếp, người dân muốn đổi giấy phép lái xe sẽ lập bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh hoặc Công an xã, phường, thị trấn, nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ cấp đổi. Tại đây, người dân được hướng dẫn chụp ảnh, hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí.

Giấy phép lái xe sẽ được trả sau 5 ngày làm việc tại điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc chuyển trả tại nhà theo nhu cầu. Dữ liệu về giấy phép sẽ được cập nhật trên môi trường điện tử là VNeID và trang tra cứu của Cục Cảnh sát giao thông.

Hồ sơ đổi bao gồm: Giấy đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu có thể kê khai tại điểm tiếp nhận; Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn (trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1); Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của giấy phép lái xe, hoặc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tích hợp; Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).