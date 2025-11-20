Người dân Đà Lạt ùn ùn đi đổ xăng trong đêm

Người dân lo ngại xe chở xăng không đi được vào Đà Lạt, các xe chở thực phẩm cũng khó khăn để lưu thông.

Vì vậy, tối 20-11, rất nhiều người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tập trung về các cây xăng để đổ.

Cây xăng số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang





Cây xăng số 6 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Chiều tối cùng ngày, Sở Xây dựng đã có thông báo số 422 thay thế thông báo số 418.

Trong đó đề cập, các ô tô tải có trọng tải 3,5 tấn trở lên, xe khách từ 30 chỗ trở lên hạn chế lưu thông qua đèo vào ban đêm và khi có mưa lớn; chú ý quan sát hiện trạng tuyến để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra. Tức là các loại phương tiện này vẫn được lưu thông qua đèo Tà Nung, chỉ hạn chế khi thời tiết bất lợi và ban đêm tầm nhìn hạn chế.

Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất phương án cho phép lưu thông các phương tiện xe bồn chở xăng dầu. Sở Công Thương đã kịp thời phối hợp với Sở Xây dựng có giải pháp phân luồng giao thông đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

Tuy nhiên, người dân với tâm lý lo lắng trong việc mua dự trữ các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu dẫn đến tình trạng người dân tập trung đông tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các phường trung tâm của Lâm Đồng.

Hiện nay, các phương tiện vận chuyển đã được hướng dẫn lưu thông lên các phường trung tâm của Đà Lạt (cũ) theo Thông báo 422/TB-SXD nêu trên. Sở Công Thương đã yêu cầu các đơn vị cung ứng xăng dầu đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến người dân không tập trung mua sắm, dự trữ các mặt hàng thiết yếu, trong đó có xăng dầu gây ảnh hưởng đến tình hình chung của thị trường, dẫn đến tình trạng khan hiếm cục bộ đồng thời dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ.