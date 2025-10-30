Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân đang gửi 8 triệu tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng

30-10-2025 - 23:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay tiền dân cư gửi tại các tổ chức tín dụng khoảng 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn tài chính dồi dào này góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao.

Tại tọa đàm “Tiết kiệm - Sức mạnh nội sinh trong kỷ nguyên số” do Thời báo Ngân hàng tổ chức ngày 30/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, cùng với quá trình phát triển của đất nước, nguồn vốn tiết kiệm trong dân cư ngày càng được củng cố và khẳng định vai trò là một trong những nguồn lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng.

Hệ thống ngân hàng là kênh trung gian chủ lực, huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, dân cư gửi tại các tổ chức tín dụng khoảng 8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn lực tài chính dồi dào này góp phần quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức cao và là điểm sáng trong khu vực, đồng thời là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc phát huy nguồn tiết kiệm trong dân cư như một sức mạnh nội sinh của nền kinh tế.

Người dân đang gửi 8 triệu tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng- Ảnh 1.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm.

Đặc biệt, Phó Thống đốc nhấn mạnh, tiết kiệm không chỉ là giá trị truyền thống, mà đã trở thành một yêu cầu phát triển, là nền tảng để củng cố sức mạnh tài chính quốc gia, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tăng sức chống chịu của nền kinh tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tiết kiệm không chỉ là tích lũy tài chính, mà còn là cách thức sử dụng hiệu quả nguồn lực để đổi mới, để đầu tư cho tương lai.

Song song với đó, các ngân hàng tiếp tục phát triển các sản phẩm tiết kiệm tiện ích, hiện đại như tiết kiệm trực tuyến, tiết kiệm linh hoạt, giúp người dân dễ dàng gửi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, vừa an toàn, minh bạch.

Theo PGS.TS. Chu Khánh Lân - Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê - Ổn định tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, kết quả khảo sát gần 59.000 hộ gia đình với hơn 152.000 thành viên từ 15 tuổi trở lên cho thấy, tính đến quý III/2024, 68% người trưởng thành có tiết kiệm trong 12 tháng trong đó có tới 47% tiết kiệm theo hình thức giữ tại nhà (tỷ lệ này cao hơn ở nông thôn), 6% tiết kiệm ở các kênh phi chính thức, chỉ có 33% là tiết kiệm theo hình thức gửi ngân hàng. Tỷ lệ đầu tư tiết kiệm vào thị trường tài chính còn thấp. Mặc dù tỷ lệ người dân tin tưởng vào hệ thống tổ chức tài chính được cấp phép là rất lớn (hơn 86%) song nhiều người dân vẫn tự chọn hình thức giữ tiết kiệm tại nhà.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

