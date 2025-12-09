Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Hà Nội không còn phải xếp hàng chờ làm hồ sơ mua nhà

09-12-2025

TP Hà Nội áp dụng trực tuyến toàn trình thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, giúp người dân làm hồ sơ mua nhà ở dễ dàng hơn, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án tái cấu trúc thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 8/12, chính thức 100% hồ sơ thủ tục về nội dung thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội sẽ được tiếp nhận trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính; dừng tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa.

Đối với thủ tục cung cấp thông tin phục vụ xác nhận điều kiện nhà ở để mua nhà ở xã hội - nhóm hồ sơ có lượng người dân nộp đông nhất, người dân chỉ cần điền một biểu mẫu điện tử tương tác duy nhất (e-form), được cấu hình theo mẫu số 02 Thông tư 05/2024/TT-BXD sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2025/TT-BXD; không phải nộp theo mẫu số 14 kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ..

Với các trường hợp khác của cùng thủ tục, công dân sử dụng e-form mẫu số 14 đã được tích hợp sẵn. Ở cả hai nhóm hồ sơ, Hà Nội khẳng định người dân không cần ký số và không phải nộp bất kỳ bản giấy có chữ ký tươi nào.

Kết quả giải quyết được trả 100% về tài khoản dịch vụ công và ứng dụng iHanoi; bản giấy, nếu có, được gửi miễn phí tận nhà qua bưu chính. Việc này giúp giảm tối đa thời gian di chuyển, giảm tải cho bộ phận tiếp nhận và hạn chế tình trạng quá tải vốn thường xảy ra tại các đợt cao điểm.

Việc áp dụng trực tuyến toàn trình được xem là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính của Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua nhà ở xã hội đang tăng nhanh. Tại nhiều dự án, người dân từng phải xếp hàng từ sớm để nộp hồ sơ, chờ xác nhận điều kiện nhà ở, dẫn đến áp lực lớn cho cơ quan chức năng.

Nay, với quy trình số hóa toàn diện, người dân chỉ cần thực hiện thao tác trên thiết bị điện tử, theo dõi tiến độ trên hệ thống và nhận kết quả ngay tại nhà. Điều này không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình thẩm định hồ sơ mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội cho đông đảo người dân Thủ đô theo cách thuận tiện, bình đẳng và hiện đại hơn.

Theo Nguyễn Cung

VTV

