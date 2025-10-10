Người dân Hà Nội sắp được thưởng thức sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc tế ngay giữa lòng thành phố

VACC là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm thu Hà Nội” do Vietnam Airlines và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, VACC 2025 còn mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Mùa hòa nhạc thứ 5 không chỉ tiếp nối truyền thống thường niên, mà còn đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO) cùng huyền thoại chỉ huy Sir Antonio Pappano.

Trong giới giao hưởng, Dàn nhạc Giao hưởng London được coi là một trong những dàn nhạc danh tiếng và có ảnh hưởng lớn. Việc dàn nhạc này quay lại Hà Nội lần thứ 4 trong khuôn khổ VACC khẳng định uy tín của sự kiện, đồng thời cho thấy vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên bản đồ âm nhạc cổ điển toàn cầu.

Chia sẻ về công tác tổ chức, nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc âm nhạc VACC 2025 cho biết: “Khi có cơ hội làm việc với dàn nhạc Giao hưởng London, chúng tôi cần thuyết phục đối tác bằng cách chứng minh năng lực trong việc chuẩn bị và lên kế hoạch chuyên nghiệp. Tôi đã bay sang London để trực tiếp trao đổi với dàn nhạc về kế hoạch tổ chức sự kiện và nhận được sự tin tưởng từ phía đối tác.

Đối với một dàn nhạc hàng đầu đã tổ chức tour diễn khắp nơi trên thế giới, chúng tôi phải chú ý rất kỹ từ các vấn đề an toàn cho nghệ sĩ, vận chuyển nhạc cụ đến chất lượng âm thanh. Nhờ sự chuẩn bị này, các kỹ sư âm thanh của dàn nhạc đều nhận xét chúng tôi đã làm rất tốt”.

Điểm nhấn năm nay là sự góp mặt của Sir Antonio Pappano – nhạc trưởng nổi tiếng với phong cách chỉ huy giàu nội lực, từng để lại dấu ấn tại nhiều sân khấu lớn ở London, Rome hay New York. Sự kết hợp giữa Dàn nhạc Giao hưởng London và Pappano được kỳ vọng sẽ mang tới những đêm diễn ấn tượng, nơi tinh hoa âm nhạc thế giới hòa quyện cùng không gian Thủ đô.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, chương trình năm nay mở đầu bằng Quốc ca Việt Nam - Tiến Quân Ca của Văn Cao (chuyển soạn bởi nhạc sĩ Lưu Quang Minh). Đây là khoảnh khắc trang trọng, thể hiện sự kết nối giữa âm nhạc cổ điển quốc tế và niềm tự hào dân tộc. Việc mở màn bằng Quốc ca Việt Nam do LSO trình diễn đã trở thành “dấu ấn thương hiệu” của VACC, tạo nên khoảnh khắc trang nghiêm, gợi niềm tự hào dân tộc và kết nối lịch sử với nghệ thuật đương đại.

Tiếp nối là Giao hưởng số 5, Op. 67 của Beethoven – tác phẩm thường được gọi là “Bản giao hưởng Định mệnh” với bốn nốt nhạc mở đầu bất hủ, biểu tượng cho ý chí và khát vọng vượt qua nghịch cảnh. Sau đó, khán giả sẽ thưởng thức Giao hưởng số 10, Op. 93 của Shostakovich, tác phẩm gây ấn tượng mạnh bởi sự hòa quyện giữa chất bi tráng, giọng điệu châm biếm và chiều sâu triết lý, phản ánh những thăng trầm của lịch sử và thân phận con người.

Sự kết hợp Beethoven – Shostakovich tạo nên một cuộc “đối thoại” âm nhạc kịch tính, nơi tinh thần kiêu hãnh gặp gỡ giọng điệu sắc lạnh, nhiều tầng nghĩa. Đây hứa hẹn sẽ là điểm nhấn nghệ thuật giàu cảm xúc cho khán giả Thủ đô trong mùa thu này.

Dàn nhạc Giao hưởng London

Đáng chú ý, buổi biểu diễn tối 11/10 sẽ được truyền trực tiếp trên màn hình lớn tại khu vực Tượng đài Cảm tử, phố đi bộ Hồ Gươm, để người dân và du khách có thể cùng thưởng thức không khí giao hưởng ngay giữa lòng thành phố, đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

Song song hai đêm diễn chính, Dàn nhạc Giao hưởng London tiếp tục tổ chức các hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ dự án LSO Discovery. Nổi bật là chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho Dàn nhạc Trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Orchestra – VYO). Vào 17h ngày 12/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, công chúng sẽ được thưởng thức buổi biểu diễn báo cáo với sự tham gia của 70 nhạc công trẻ Dàn nhạc Trẻ Việt Nam cùng 9 nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng London. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận tinh hoa âm nhạc cổ điển, đồng thời khẳng định tiềm năng của các tài năng Việt Nam.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 không chỉ là cuộc hội ngộ nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết giữa Việt Nam và những tinh hoa văn hóa thế giới, một sự kiện mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cho công chúng, đồng thời góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ, khẳng định Hà Nội như một điểm hẹn văn hóa quốc tế.