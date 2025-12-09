Người dân ở thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam đón tin vui

UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Bắc 1 tại phường Hương An và phường Kim Trà.

Đây là dự án đô thị mới có quy mô lớn, nhằm hình thành một khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn liền với các thiết chế công cộng và dịch vụ đô thị của khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị bền vững, kết hợp chức năng nhà ở, thương mại, du lịch và dịch vụ. Khi hoàn thành, khu đô thị kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở chất lượng cho người dân, mở rộng không gian lưu trú, mua sắm cho du khách, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố Huế.

Việc triển khai còn góp phần định hình lại diện mạo đô thị ở Hương An và Kim Trà, đồng thời tạo thêm việc làm trong suốt quá trình xây dựng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án đạt hơn 4.110 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Quy hoạch bao gồm các loại hình: nhà ở thương mại riêng lẻ (xây thô và hoàn thiện mặt ngoài), nhà ở xã hội dạng chung cư, khu thương mại – dịch vụ – văn phòng với mức độ hoàn thiện tới 90%, cùng hệ thống công trình giáo dục hoàn chỉnh.

Tổng diện tích xây dựng tối đa gần 99.000 m2, trong đó nhà ở chiếm 75.000 m2 và công trình dịch vụ – giáo dục chiếm 24.000 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng đạt hơn 524.700 m2, gồm 385.000 m1 cho nhà ở và 139.000 m2 cho các công trình thương mại – dịch vụ – giáo dục.

Về cơ cấu sản phẩm, dự án dự kiến phát triển khoảng 725 căn nhà liền kề và 515 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 3.500 người.

Thời gian thực hiện dự án không quá 120 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó hạ tầng kỹ thuật phải được hoàn thành trong vòng 36 tháng đầu.

Từ ngày 1/1/2025, Thừa Thiên Huế chính thức sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương. Sau sáp nhập, thành phố Huế cũ bao gồm các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và một phần các huyện lân cận. Việc đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ đóng góp thiết thực cho vùng kinh tế Trung Trung Bộ và cho sự phát triển chung của đất nước. Theo đó, TP Huế sẽ trở thành động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung bộ, đến năm 2030 sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh, mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á và xa hơn là của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



