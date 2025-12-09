Người đàn ông 5 ngày không ăn 1 miếng cơm nào vì lo cho Đan Trường

Tại liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường diễn vừa qua, ông bầu Hoàng Tuấn thu hút sự chú ý khi chia sẻ vì lo lắng cho Đan Trường và ekip mà ông không ăn một miếng cơm nào suốt 5 ngày.

"Với liveshow 30 năm của Đan Trường, tôi suy nghĩ và tính toán gần 2 năm trời, rồi quyết định thực hiện vào tháng 11. Đó là cả một quá trình, một công sức. Nói thật với quý vị thì 5 ngày nay tôi chưa ăn một miếng cơm nào hết, cứ nhìn thấy cơm là sợ. Lo từng miếng ăn, từng cái vé máy bay, từng công việc của cả đoàn…", ông bầu Hoàng Tuấn nói.

Từ chia sẻ này, nhiều khán giả Gen Z quan tâm đến thông tin về ông và mối quan hệ với Đan Trường. Vậy Hoàng Tuấn là ai?

Đan Trường và ông bầu Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuấn, tên đầy đủ Lê Hoàng Tuấn, sinh năm 1961 tại TP.HCM, là một trong những ông bầu kỳ cựu của làng giải trí Việt Nam. Trước khi gắn bó với lĩnh vực nghệ thuật, ông từng kinh doanh và có thời gian sinh sống tại Cộng hòa Séc. Sau đó, ông trở về Việt Nam, bắt đầu tham gia tổ chức biểu diễn, sản xuất chương trình và từng bước bước chân vào vai trò quản lý nghệ sĩ.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Hoàng Tuấn là năm 1997, khi ông gặp Đan Trường – chàng ca sĩ trẻ vừa rời nghề thợ cơ khí, mang theo ước mơ đứng trên sân khấu. Từ cuộc gặp gỡ đó, Hoàng Tuấn trở thành người quản lý, người xây dựng chiến lược hình ảnh và định hướng toàn bộ con đường sự nghiệp cho Đan Trường. Điều đặc biệt là trong suốt nhiều năm làm việc chung, hai người gần như không ký hợp đồng ràng buộc theo kiểu thương mại mà chủ yếu dựa trên niềm tin và chữ tín.

Ông bầu Hoàng Tuấn.

Từ một giọng ca trẻ ít tên tuổi, Đan Trường nhanh chóng trở thành "hiện tượng" của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 đầu 2000. Phía sau ánh hào quang ấy, Hoàng Tuấn là người âm thầm chọn bài, lên chiến lược hình ảnh, sắp xếp lịch diễn, xây dựng phong cách "Bo Đan Trường" chỉn chu, sạch scandal trong mắt công chúng.

Khác với vẻ hào nhoáng của showbiz, cuộc sống đời thường của Hoàng Tuấn khá kín tiếng. Ông hiếm khi chia sẻ đời tư, không phô trương tài sản. Hiện ông điều hành công ty HT Production – đơn vị gắn bó lâu năm với các hoạt động biểu diễn và bản quyền liên quan đến Đan Trường.

Ba mươi năm đồng hành cùng Đan Trường, Hoàng Tuấn không chỉ là ông bầu mà còn là người bạn, người anh, người âm thầm đứng sau mỗi cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nam ca sĩ.