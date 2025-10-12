Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông ăn gì cũng cho giấm, 6 tháng sau đi khám, bác sĩ ngay lập tức hỏi: "Ông đã làm gì?"

12-10-2025 - 18:27 PM | Sống

Khi tái khám sau 6 tháng, bác sĩ cầm kết quả mà chỉ biết… thở dài.

52 tuổi, ông Trương (ở Trung Quốc) vốn là người mê món mì. Nhưng nửa năm trước, sau khi đi khám tổng quát, ông được chẩn đoán mắc chứng xơ vữa động mạch, một dạng “lão hóa” của hệ mạch máu. Nghe người quen mách “ăn nhiều giấm giúp làm mềm mạch máu, ngừa đột quỵ”, ông liền tin sái cổ và bắt đầu chế độ “uống giấm thay nước”.

Từ bữa mì buổi sáng, món rau xào buổi trưa cho đến canh buổi tối, món nào ông cũng chan giấm. Trung bình mỗi ngày, lượng giấm ông tiêu thụ gấp 4-5 lần người bình thường. Ông tin rằng, chỉ cần kiên trì nửa năm, mạch máu sẽ “trẻ lại như mới”.

Thế nhưng, khi tái khám sau 6 tháng, bác sĩ cầm kết quả mà chỉ biết… thở dài. Không những mạch máu không “mềm” ra, mà ông Trương còn mắc thêm viêm loét dạ dày nặng.

Người đàn ông ăn gì cũng cho giấm, 6 tháng sau đi khám, bác sĩ ngay lập tức hỏi: "Ông đã làm gì?"- Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, quan niệm “ăn giấm để làm mềm mạch máu” hoàn toàn sai lầm. Dù giấm có tính axit, nhưng khi vào dạ dày, nó không thể thay đổi độ pH của máu hay “rửa trôi” mảng xơ vữa trong thành mạch. Ngược lại, việc lạm dụng giấm trong thời gian dài còn gây mòn men răng, viêm thực quản, loét dạ dày - những tổn thương khó hồi phục.

Nhiều người còn tin “ăn giấm giúp hạ đường huyết, chống ung thư, giải độc gan”, song cho đến nay, chưa có bất kỳ nghiên cứu lâm sàng nào chứng minh điều đó. Mọi “thần dược dân gian” nếu không được khoa học kiểm chứng, đều tiềm ẩn nguy cơ phản tác dụng.

Trái lại, các nhà khoa học tại Bệnh viện Barcelona (Tây Ban Nha) vừa công bố phát hiện gây chấn động: những mảng xơ vữa trong mạch máu hoàn toàn có thể “biến mất” nếu người bệnh kịp thời thay đổi lối sống. Nghiên cứu kéo dài 6 năm trên hơn 3.400 người độ tuổi 40-55 cho thấy, chỉ cần bỏ thuốc lá, ăn lành mạnh, kiểm soát mỡ máu và tập thể dục đều đặn , các mảng xơ vữa có thể tự tiêu giảm đến 8% .

Nguồn và ảnh: QQ

Tôi không còn uống cà phê mà chuyển sang loại nước này: Đầu óc tỉnh táo, hạ mỡ máu còn kiểm soát đường huyết tốt, Việt Nam bán nhiều

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

