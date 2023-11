Vào tháng 2 năm 2018, anh Dương đến từ Kiến Đức, Chiết Giang, Trung Quốc đã cho người hàng xóm là anh Lưu vay 80.000 NDT ( hơn 268 triệu đồng). Tuy nhiên, điều anh Dương không ngờ là 2 năm sau đó, anh lại bị người mình từng "giúp đỡ" này kiện ra tòa. Mặc dù vụ việc này dù đã kết thúc vào năm 2020 nhưng gần đây đã được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận của đất nước tỷ dân.

Ai đúng, ai sai ?

Vào tháng 5 năm 2020, Tiểu Dương nhận được "giấy triệu tập" từ Tòa án nhân dân thành phố Kiến Đức. Phía tòa án cho biết người kiện anh ra tòa chính là anh Lưu cùng làng.

Người đàn ông họ Lưu này cho biết anh Dương đã cho mình vay 80.000 NDT ( hơn 268 triệu đồng) với lãi suất cao. Tổng cộng số tiền gốc và lãi mà anh phải trả là hơn 210.000 NDT ( hơn 700 triệu đồng), vượt xa mức lãi suất hàng năm hợp pháp là 36%. Vì vậy, anh Lưu quyết định kiện anh Dương ra tòa để đòi lại “số tiền thừa” của mình. Để chứng minh lời nói của mình là sự thực, anh Lưu đã đưa ra các bằng chứng liên quan trước tòa, bao gồm các tin nhắn trò chuyện và giao dịch trên WeChat, danh sách khoản nợ và ngày tháng thanh toán khoản nợ,...

Ảnh minh họa: internet

Sau nhiều lần hòa giải vụ việc nhưng bất thành, vào tháng 7 năm 2020, Tòa án thành phố Kiến Đức đã tổ chức xét xử vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, bị cáo họ Dương cũng đã đưa ra những bằng chứng mà anh cho là "sự thật" bị che dấu.



Anh Dương cho biết, ngoài việc cho anh Lưu vay 80.000 NDT vào tháng 2 năm 2018, anh còn cho người này vay thêm 80.000 NDT vào tháng 10 cùng năm. Việc trả nợ của người hàng xóm này thực chất là để hoàn trả 2 khoản vay trên chứ không có khoản vay nặng lãi nào giữa 2 người. Để tăng sức thuyết phục cho điều mình nói, anh Dương đã cung cấp cho tòa án bản ghi âm cuộc trò chuyện WeChat giữa anh và hàng xóm họ Lưu để làm bằng chứng.

Có thể thấy, cả nguyên đơn và bị đơn trong vụ án này đều có những lý lẽ riêng và cung cấp bằng chứng xác thực trước tòa. Tuy nhiên, sau khi phân tích những tình tiết trong vụ việc kết hợp với việc đối chiếu với những bằng chứng mà anh Dương và anh Lưu cung cấp, cuối cùng thẩm phán đã xác định được một trong hai người này đã nói dối.

Lời nói dối bị “vạch trần”

Theo thẩm phán, anh Dương khai đã cho anh Lưu vay khoản vay thứ 2 trị giá 80.000 NDT. Tuy nhiên, ngoại trừ khoản vay 80.000 NDT đầu tiên, không có bằng chứng đầy đủ nào khác chứng minh anh Dương đã cho anh Lưu vay thêm 80.000 NDT.

Ngoài ra, thẩm phán còn cẩn thận so sánh hơn 100 bản ghi âm trò chuyện WeChat do cả hai bên gửi và phát hiện ra sự khác biệt. Trong lịch sử trò chuyện WeChat do anh Lưu gửi, có một chi tiết là "tiền lãi 80.000 NDT sẽ được giải quyết kể từ hôm nay". Sau khi được thẩm phán tính toán kỹ lưỡng, tính đến thời điểm được đề cập đến, số tiền anh Lưu trả hoàn toàn khớp với số tiền lãi thực tế phải trả cho anh Dương. Điều này có thể chứng minh rằng trước đó anh Lưu đã phải trả tiền lãi rất cao.

Ảnh minh họa: internet

Đối mặt với những câu hỏi chất vấn của thẩm phán, anh Dương cuối cùng cũng thừa nhận mình đã xóa một số tin nhắn quan trọng về khoản vay của 2 người.



Ngoài ra, bị đơn này cũng thừa nhận vì để tránh lộ ra việc cho vay lãi suất cao trái với quy định của pháp luật Trung Quốc, anh Dương đã cố tình bịa ra câu chuyện “cho vay lần thứ hai” để che mắt mọi người. Hơn nữa, việc người đàn ông này cố tình xóa tin nhắn để làm giả bằng chứng càng khiến cho tội của anh ta nặng hơn.

Sau đó, dù anh Dương và anh Lưu đều chủ động hòa giải vì không muốn sự việc thêm rắc rối. Tuy nhiên anh Dương vẫn bị Tòa án Nhân dân thành phố Kiến Đức phạt 20.000 ( hơn 66 triệu đồng) vì hành vi không trung thực của mình. Dưới sự uy nghiêm của pháp luật, anh Dương đã cúi đầu nhận sai, đồng thời chủ động nộp phạt cho tòa án. Anh cho biết bản thân vô cùng hối hận vì hành vi sai phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Là một công dân, chúng ta nên sống và tuân theo pháp luật của quốc gia sở tại. Mọi hành vi vi phạm pháp luật dù che giấu như thế nào thì cuối cùng bạn cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Công lý ở đời là vậy.

(Theo society.huanqiu.com)