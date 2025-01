William James Sidis s inh ngày 1 tháng 4 năm 1898 tại New York, được mệnh danh là người đàn ông thông minh nhất thế giới khi sở hữu chỉ số IQ trong khoảng 250 - 300, vượt xa hai thiên tài lỗi lạc Einstein và Newton. Sinh ra trong một gia đình có bố mẹ đều là những người tài giỏi và kiệt xuất, mẹ là bác sĩ y khoa và cha là một nhà tâm lý học nổi tiếng, William James Sidis được kỳ vọng sẽ tiếp bước đấng sinh thành để tạo nên những thành tích nổi bật.

Quả đúng như mong đợi, ngay từ khi còn bé, William đã sớm bộc lộ những khả năng hơn người của mình. Cha mẹ của ông cực kỳ đề cao tri thức và có niềm tin sâu sắc rằng việc giáo dục trí tuệ sớm sẽ tạo ra thần đồng nên đã chuyên tâm dạy dỗ và rèn luyện "cục vàng" của mình. Tuy nhiên, William lại không mấy vui vẻ khi được bố mẹ đối xử đặc biệt như vậy.

Lên 8 tuổi, William James Sidis có thể nói 8 thứ tiếng, bao gồm tiếng Hy Lạp, tiếng Anh và tiếng Nga... Thậm chí, ông còn tự tạo ra một ngôn ngữ riêng cho mình được gọi là 'Vendergood'. Năm 9 tuổi, William được nhận vào học tại Đại học Harvard nhưng vì còn quá nhỏ nên phải đợi đến 11 tuổi mới chính thức được ghi danh vào trường. Trong 2 năm sau đó, William học toán tại Đại học Tufts, tại đây, thần đồng nhỏ tuổi này đã dành thời gian sửa chữa những lỗi sai trong sách giáo khoa và nghiên cứu lý thuyết tương đối của Albert Einstein.

Đến năm 1909, William James Sidis trở thành người trẻ nhất theo học tại đại học Harvard. Ông còn được đánh giá là người tài giỏi nhất trong số các thần đồng tại Harvard năm 1909. Sự hiểu biết của ông về các chủ đề phức tạp đã thu hút được sự chú ý của nhiều chuyên gia và giới truyền thông. Khi nghe những bài luận, bài diễn thuyết tầm cỡ của William, nhà vật lý người Mỹ Daniel F. Comstock, lúc đó đang là giáo sư tại MIT, nói: “Tôi dự đoán rằng chàng trai trẻ Sidis sẽ là một nhà toán học, thiên văn học vĩ đại, người đi đầu trong ngành khoa học đó trong tương lai”. Thật không may, những dự đoán của Comstock đã không trở thành sự thật!

Từ bé đến lớn, do chỉ biết vùi đầu vào học hành nên dù William James Sidis là “thiên tài” về tri thức nhưng trong cuộc sống hằng ngày, ông chỉ là “kẻ khờ” thiếu những kỹ năng sống cơ bản, gặp khó khăn trong việc giao tiếp, kết nối với mọi người. Tại Harvard, ông thường xuyên bị các sinh viên khác trêu chọc và bị quấy rầy bởi giới truyền thông. Vì vậy, những năm tháng của tuổi trẻ với ông luôn ngập chìm trong ám ảnh và đau khổ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Harvard, thiên tài 16 tuổi đến Đại học Rice để làm trợ lý giáo sư toán học. Ông cũng đã dạy sinh viên ở đây trong vòng một năm và viết một cuốn sách về hình học Euclid. Tuy nhiên, những cách biệt về tài năng và tuổi tác đã khiến công việc giảng dạy không được thuận lợi, William sớm rời bỏ ngôi trường này và quay lại Harvard để học luật nhưng cũng bỏ ngang việc học 3 năm sau đó vì cảm thấy không phù hợp.

Nghỉ học không lâu thì William bị bắt và đi tù vì tham gia một cuộc biểu tình. Sau đó, ông được bố mẹ can thiệp và được đưa đến viện điều dưỡng của mình để tiện quản lý.

Năm 1921, vì quá chán nản với sự quản giáo và cuộc sống gò bó mà cha mẹ sắp đặt, thiên tài này bắt đầu nổi loạn và chạy trốn khỏi “nhà tù” của gia đình. Sau đó, ông dành phần còn lại của cuộc đời mình để được sống một cuộc sống bình thường.

William chọn làm công việc kế toán với đồng lương ít ỏi, thường sử dụng bí danh và thay đổi công việc liên tục mỗi khi bị ai đó nhận ra. Trong thời gian này, dù chạy trốn gia đình và truyền thông nhưng William vẫn viết sách về nhiều đề tài như lịch sử, vũ trụ… dưới nhiều bút danh khác nhau. Bên cạnh đó, ông còn dành thời gian để thu thập vé xe điện và chấp nhận làm những công việc được cho là “tầm thường” với khối óc vĩ đại của mình chỉ vì mong muốn thoát khỏi cái mác “Thần đồng William Sidis.”

Năm 1925, William James Sidis viết The Animate and the Inanimate, một cuốn sách thảo luận những suy nghĩ của ông về vũ trụ học và khả năng đảo ngược tiềm năng của định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Đến năm 1935, ông xuất bản một cuốn sách khác có tựa đề Bộ lạc và các quốc gia (dưới tên giả là John W. Shattuck) đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của lịch sử người Mỹ bản địa. Ông cũng phát minh ra một loại lịch vạn niên được thiết kế đặc biệt để xem các năm nhuận.

William đã cố gắng sống một cuộc đời “đúng nghĩa” với ông cho đến năm 1937, một bài báo đăng trên tờ The New Yorker đã phơi bày cuộc sống "khó khăn" của ông ra trước công chúng. Không hài lòng với nội dung của bài báo, William đã cáo buộc tạp chí The New Yorker tội phỉ báng, vi phạm quyền riêng tư và đệ đơn kiện ấn phẩm này. Dù thắng kiện nhưng sự việc này đã khiến tâm lý của William bị ảnh hưởng, rơi vào trạng thái buồn chán và trầm cảm. Đến năm 1944, người ta phát hiện ông đã ra đi trong cô độc vì chứng phình động mạch não, kết thúc cuộc đời đầy bất hạnh của con người thông minh nhất nhưng cũng bất hạnh nhất thế giới.

Nhiều người cho rằng dù tài giỏi hơn người nhưng William James Sidis lại không được sống một cuộc đời trọn vẹn vì phải chịu những hệ quả từ phương pháp giáo dục nuôi dưỡng thiên tài của bố mẹ để lại và ánh nhìn soi mói của truyền thông. Để rồi từ một đứa trẻ mang kỳ vọng sẽ thay đổi thế giới, William cuối cùng lại chọn làm những việc "tầm thường" và ra đi trong bệnh tật và cô đơn.