Người đàn ông mở tiệc mời bạn bè đến họp lớp sau 20 năm, hóa đơn 182 triệu đồng: khi về bị loại khỏi nhóm chat, mọi người không ai muốn gặp lại

Ông Triệu, một người đàn ông sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, giữ chức giám đốc hành chính tại một công ty tư nhân với mức thu nhập khá cao. Sau 20 năm tốt nghiệp đại học, người đàn ông này đã có ý tưởng tổ chức một buổi họp lớp.

Trong nhóm chat chung của lớp, ông hào hứng gửi lời mời tới tất cả bạn bè, nhấn mạnh rằng đây là một dịp đặc biệt để mọi người sum họp sau nhiều năm xa cách, đồng thời bày tỏ mong muốn “bao trọn” bữa tiệc như một món quà tri ân. Lời mời này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, nhiều bạn bè ở các thành phố khác trong tỉnh cũng không ngần ngại đặt vé tàu cao tốc tới thành phố Thanh Đảo, Sơn Đông để tham dự.

Vì muốn buổi gặp gỡ thật ấn tượng, ông Triệu chọn một nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở Thanh Đảo, nơi được biết đến là một trong những địa điểm sang trọng bậc nhất thành phố. Nhà hàng này chuyên phục vụ hải sản tươi sống, với mức giá trung bình khoảng 899 NDT (hơn 3,2 triệu đồng) mỗi suất ăn. Là thành phố du lịch biển, giá các món đặc sản ở Thanh Đảo cao hơn nhiều nơi khác, và nhà hàng mang tên Elite Club gần như là lựa chọn đắt đỏ nhất.

Tối hôm đó, 24 người bạn, bao gồm cả ông Triệu, cùng quây quần bên bàn tiệc. Chủ nhân buổi gặp gỡ muốn chiêu đãi bạn bè những món ngon nhất của địa phương, nên thực đơn gồm toàn hải sản cao cấp như hải sâm, bào ngư, tôm hùm. Không khí bữa tiệc ban đầu vô cùng vui vẻ, ai nấy vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên. Trong dự tính của ông Triệu, tổng chi phí cho cả nhóm sẽ vào khoảng 21.000 NDT (khoảng 76 triệu đồng), dựa trên mức giá nhà hàng và số lượng khách.

Thế nhưng, điều ông không lường trước là trong lúc ăn uống, mọi người gọi thêm rất nhiều cua hoàng đế, món hải sản được xem là đắt nhất ở Thanh Đảo. Loại cua này có giá khoảng 300 NDT/kg (hơn 1 triệu đồng) và có thể lên đến 1.000 NDT/con (hơn 3,5 triệu đồng), tùy kích thước. Chỉ đến khi nhân viên mang hóa đơn, ông Triệu mới tá hỏa khi tổng số tiền bữa ăn lên tới 50.000 NDT (khoảng 182 triệu đồng), cao hơn dự kiến gấp 2 lần. Kiểm tra lại chi tiết, ông nhận ra nhóm đã gọi hơn 20 con cua hoàng đế, khiến chi phí “đội” lên chóng mặt.

(Ảnh minh họa)

Đứng trước khoản thanh toán khổng lồ, ông Triệu bắt đầu cảm thấy áp lực. Sau một hồi đắn đo, ông đứng dậy và đề nghị mọi người cùng chia đều số tiền. Lời đề nghị này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó ông đã khẳng định sẽ mời toàn bộ bữa tiệc. Tuy nhiên, vì ngại tạo không khí căng thẳng ngay tại bàn, phần lớn bạn bè vẫn đồng ý góp tiền, dù trong lòng không mấy vui vẻ.

Kết thúc buổi gặp gỡ, mọi người chào nhau ra về. Nhưng khi về tới nhà, ông Triệu bất ngờ nhận ra mình đã bị loại khỏi nhóm chat chung. Không chỉ vậy, nhiều người tham dự buổi tiệc cũng chặn liên lạc với ông. Từ một cuộc hội ngộ đầy mong chờ, bữa tiệc để lại kết thúc không mấy êm đẹp, thậm chí làm rạn nứt mối quan hệ giữa những người từng gắn bó suốt thời sinh viên.

Khi câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, đã có hàng nghìn bình luận tranh luận gay gắt. Nhiều người cho rằng, với vai trò là người mời, ông Triệu cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về ngân sách, đồng thời giữ lời hứa “bao trọn” để giữ thể diện cho mình và sự thoải mái cho khách. Việc bất ngờ yêu cầu chia tiền khi bữa ăn đã kết thúc bị xem là thiếu tinh tế và làm mất ý nghĩa của buổi gặp mặt.

Một số ý kiến khác lại bày tỏ sự thông cảm, cho rằng 50.000 NDT là con số quá lớn cho một bữa ăn, kể cả với người có thu nhập cao, và việc một mình gánh khoản chi phí này cũng có thể tạo gánh nặng không nhỏ. Dù vậy, đa số đều nhận định rằng ông Triệu đã xử lý tình huống chưa khéo léo, đặc biệt là khi không thông báo trước về khả năng phát sinh chi phí.

Câu chuyện này cũng trở thành lời nhắc nhở cho nhiều người khi tổ chức tiệc mời đông khách tại những địa điểm sang trọng. Việc dự trù ngân sách, trao đổi rõ ràng về thực đơn và phạm vi chi trả trước buổi tiệc là rất quan trọng, nhằm tránh hiểu lầm và những tình huống khó xử.