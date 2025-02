Người đàn ông mới mua xe điện 20 ngày đã bốc cháy, thiệt hại 700 triệu đồng nhưng công ty bảo hiểm từ chối bồi thường: “Chúng tôi chỉ làm đúng hợp đồng”

Tháng 7/2022, người phụ nữ tên Tiểu Lộ (Hồ Nam, Trung Quốc) mua một chiếc xe điện cùng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, bảo hiểm tai nạn cá nhân trị giá 100.000 NDT (hơn 300 triệu đồng). Vì nhà đang sửa lại nên Tiểu Lộ đã xin đỗ nhờ xe trong gara nhà hàng xóm họ Lưu một thời gian ngắn.

Giữa tháng 8/2022, chiếc xe của Tiểu Lộ bất ngờ bốc cháy gây ra vụ hoả hoạn tại gara xe nhà họ Lưu, thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong ngôi nhà. May mắn không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe mới của Tiểu Lộ cũng bị phá huỷ hoàn toàn. Theo biên bản của đội cứu hoả địa phương, nguyên nhân của vụ cháy bắt nguồn từ xe của Tiểu Lộ, không có dấu hiệu tội phạm hình sự, loại trừ nguyên nhân do đốt, phá từ bên ngoài, sét đánh…

Sau khi thẩm định, thiệt hại về tài sản gây ra cho gia đình ông Lưu lên đến hơn 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng). Tiểu Lộ làm thủ tục để yêu cầu thanh toán phí tổn thất vì cô mới chỉ mua xe hơn 20 ngày, bảo hiểm vẫn còn hạn nhưng phía công ty lại từ chối bồi thường.

Bên bảo hiểm lấy lý do điều khoản hợp đồng quy định họ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường cho xe và các tổn thất liên quan do tai nạn giao thông gây ra. Việc xe tự bốc cháy không nằm trong phạm vi bảo hiểm nên họ không chịu trách nhiệm. Ngoài ra họ cho rằng nguyên nhân vụ cháy có thể do chất lượng xe không đảm bảo, Tiểu Lộ cần liên hệ nhà sản xuất để được bồi thường thay vì trông chờ tiền bảo hiểm.

“Chúng tôi chỉ làm đúng hợp đồng”, phía công ty bảo hiểm phản hồi về việc bồi thường. Tiểu Lộ bức xúc nhưng không thể làm gì được. Nhận thấy sự chậm trễ trong việc đền bù tiền, ông Lưu quyết định kiện cả Tiểu Lộ lẫn công ty bảo hiểm ra toà.

Theo quy định của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ 3, loại bảo hiểm này sẽ bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản do chủ xe gây ra với bên thứ 3.

Điều khoản mẫu về bảo hiểm xe cơ giới thương mại của Hiệp hội bảo hiểm Trung Quốc nêu rõ, tai nạn do chủ xe ô tô gây ra không chỉ tính riêng tai nạn giao thông. Như trong trường hợp này là Tiểu Lộ đỗ xe trong gara nhà họ Lưu, chiếc xe bốc cháy đến thiệt hại về tài sản. Ông Lưu là bên thứ 3 chịu ảnh hưởng vì tai nạn, không có bằng chứng chứng minh người này có lỗi trong vụ việc.

Công ty bảo hiểm không cung cấp bằng chứng miễn trừ trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận. Do đó, công ty bảo hiểm phải bồi thường cho ông Lưu 245.000 NDT (850 triệu đồng) bao gồm cả giá trị tài sản và phí thẩm định thiệt hại. Công ty bảo hiểm không hài lòng và đã đệ đơn kháng cáo. Tòa án Trung Quốc cấp trung đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.

(Theo Toutiao)