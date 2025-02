Người đàn ông mua bảo hiểm được 5 năm, đến khi xe ô tô bị cây đè bẹp lại không được bồi thường 100% thiệt hại, luật sư khẳng định: “Công ty bảo hiểm làm vậy là đúng"

Tháng 7/2010, anh Vương, một chủ xe ô tô ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, lái xe đến nhà bạn để ăn tối. Tại đây, anh đỗ xe ở bên đường, ngay dưới tán của một cây lớn. Buổi tối hôm đó trời đột nhiên nổi gió lớn, kéo theo một trận mưa như trút nước. Đến gần nửa đêm khi trời đã tạnh, anh Vương ra lấy xe thì phát hiện phần trước chiếc xe của mình đã bị một cây lớn đè bẹp. Toàn bộ thân xe về cơ bản đều bị lá cây che phủ.

Anh Vương thấy vậy liền gọi điện cho công ty bảo hiểm để báo cáo sự việc. Sau khi chụp ảnh làm bằng chứng, nhân viên công ty bảo hiểm cho biết họ chỉ có thể đền bù cho anh 70% thiệt hại, 30% còn lại là do chủ xe hoặc đơn vị quản lý cây xanh gánh chịu.

Anh Vương không hài lòng với câu trả lời từ phía công ty bảo hiểm liền nói: "Kính chắn gió phía trước, gương chiếu hậu và nắp capo của xe tôi đều bị cây làm hỏng. Phải tốn rất nhiều tiền để sửa chữa tất cả. Tôi đã phải trả hơn 6.000 NDT/năm (hơn 21 triệu đồng) tiền bảo hiểm suốt 5 năm qua. Vậy mà cuối cùng đến lúc xe hỏng lại chỉ nhận được câu trả lời như vậy từ phía các anh sao?"

Ảnh minh họa: Internet

Nghe vậy, đại diện công ty bảo hiểm khuyên anh Vương bình tĩnh lại và giải thích: “Trong hợp đồng bảo hiểm ghi rõ sẽ được bồi thường 100% nếu xe bị thiệt hại do thiên tai. Điều này có nghĩa là để được bồi thường toàn bộ khi xe bị cây xanh gãy đổ làm hỏng thì điều kiện tiên quyết là phải xác định được xe của anh bị hỏng do thiên tai. Tuy nhiên, trong trường hợp này, xe của anh không phải do ‘thảm họa thiên nhiên’ gây ra nên chúng tôi chỉ có thể xem nó là 1 vụ tai nạn và đưa ra mức đền bù 70% thiệt hại.”

Đại diện công ty bảo hiểm cũng cho biết, về nguyên tắc, họ chỉ có thể bồi thường cho chủ xe 70%. Chủ xe có thể yêu cầu các bên có trách nhiệm khác (như đơn vị quản lý cây xanh) bồi thường 30% còn lại. Đối với trường hợp của anh Vương, việc mưa gió khiến cây gãy đổ chỉ có thể xếp vào loại tai nạn bất ngờ, không thể coi là "thiên tai" được.

Vậy câu trả lời của công ty bảo hiểm là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Luật sư Lý thuộc một Công ty luật ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, cho biết chủ xe khi gặp phải trường hợp cây gãy đổ làm hỏng ô tô, họ cần phải đến Cục Khí tượng Trung Quốc để xin giấy chứng nhận thời tiết của ngày xảy ra tai nạn. Đối với thời tiết khắc nghiệt như bão, lũ, động đất, mưa đá, sét đánh... công ty bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo điều khoản những tai nạn bất khả kháng do thiên tai gây ra. Sau đó, chủ xe có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường theo đúng thỏa thuận đã ký kết.

Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết bình thường, các công ty bảo hiểm thường có mức khấu trừ tuyệt đối là 30%, nghĩa là công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 70% tổn thất và phần còn lại phải do chủ xe chịu. Do đó trong trường hợp của anh Vương, phía công ty bảo hiểm đã làm đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật.

(Theo Sohu)