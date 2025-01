Người đàn ông mua bảo hiểm ô tô, đến lúc pin hỏng, cần thay mất 450 triệu đồng lại bị từ chối bồi thường: Công ty bảo hiểm khẳng định “chúng tôi làm đúng theo hợp đồng”

Đầu năm 2022, anh Bằng ở thành phố Trung Sơn, Quảng Đông, mua 1 chiếc ô tô điện và mua bảo hiểm thương mại cho phương tiện này. Ngày 27/7/2022, khi đang lưu thông trên đường, xe của anh Bằng có xảy va đập với một phương tiện khác nhưng rất may xe không gặp trục trặc gì. Thế nhưng 3 ngày sau đó, người đàn ông này mới phát hiện bảng đồng hồ của cảnh báo “xe có thể không khởi động lại được” nên đã lái xe đến cửa hàng 4S để kiểm tra và báo cho bên bảo hiểm.

Sau khi kiểm tra, nhân viên cửa hàng 4S cho biết pin xe ô tô điện đã hỏng và cần phải thay mới. Tổng chi phí mà anh Bằng phải chi trả cho việc này là hơn 130.000 NDT (hơn 450 triệu đồng). Xong xuôi, người đàn ông này đã nộp đơn yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường chi phí sửa chữa. Không ngờ, đối với trường hợp xe của anh Bằng, phía công ty bảo hiểm từ chối chịu trách nhiệm vì người này không chứng minh được việc xe hỏng là do thiên tai hoặc tai nạn.

“Nếu nguyên nhân khiến chiếc xe hỏng không được đề cập trong hợp đồng bảo hiểm thì không được bồi thường”, phía công ty bảo hiểm cho biết.

Không chấp nhận cách giải quyết của công ty bảo hiểm, anh Bằng đã kiện đơn vị này ra tòa án địa phương.

Ảnh: 163.com

Trong quá trình khởi kiện, anh Bằng đã nộp đơn xin xác định nguyên nhân của việc pin xe bị hỏng liên quan đến vụ tai nạn trước đó. Kết quả đã xác định rằng sau khi va chạm với phương tiện khác đang lưu thông trên đường, nước điều hòa bị rò rỉ và thấm vào pin xe, dẫn đến đoản mạch pin nên xe không thể khởi động được. Điều đó cũng có nghĩa là tai nạn va chạm trên là nguyên nhân gây ra lỗi của pin xe. Do anh Bằng không phát hiện kịp thời sự cố xảy ra và không chứng minh được nguyên nhân khiến xe hỏng hóc là do vụ tai nạn nên công ty bảo hiểm thường đã từ chối bồi thường với lý do “không được thông báo kịp thời” và “không phải hư hỏng do tai nạn”.

Cũng từ kết quả này, Tòa án nhân dân số 1 thành phố Trung Sơn cho rằng phía nguyên đơn đã hoàn thành nghĩa vụ chứng minh xe hư hỏng là do tai nạn, phù hợp với điều khoản đền bù được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Do đó, phía công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn. Cuối cùng, tòa án ra phán quyết rằng công ty bảo hiểm phải trả cho anh Bằng số tiền bảo hiểm 104.000 NDT (hơn 359 triệu đồng) trong vòng bảy ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực.

Qua vụ việc này, toà án Trung Quốc khuyên chủ sở hữu phương tiện giao thông nếu gặp khó khăn trong việc cung cấp các bằng chứng liên quan đến việc xin bồi thường bảo hiểm, trước tiên họ có thể thương lượng với công ty bảo hiểm để lựa chọn cơ quan giám định. Trong trường hợp đàm phán không thành, họ có thể nộp đơn xin thẩm định của tòa án thông qua tố tụng để tìm hiểu thời điểm và nguyên nhân xe hư hỏng. Tòa án sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của người dùng bảo hiểm.

(Theo 163.com)