Người đàn ông sống "tối cổ" ở thành phố hiện đại nhất thế giới

Ông Josh Spodek là cư dân Manhattan của quận thương mại và kinh tế Manhattan, thành phố New York, Mỹ. Nghe đến vậy thôi cũng đủ tưởng tượng ra sự hiện đại, tiện nghi và sôi động ở một nơi ví như kinh đô ánh sáng, thành phố không bao giờ ngủ hay "thủ đô của thế giới". Ấy vậy mà Josh lại lựa chọn cách sống "không cần điện".

Ông đã ngừng sử dụng tủ lạnh của mình hơn 1 năm. Các thiết bị điện tử khác thì lấy điện từ tấm pin năng lượng Mặt trời. Không phải vì Josh không có tiền trả phí mua điện mà bởi ông muốn... có một cuộc sống bền vững hơn.

Josh có một chiếc tủ lạnh trong căn hộ ở Greenwich Village, nhưng ông đã không sử dụng nó hơn 1 năm rồi.





Theo New York Post, Josh sống ở khu phố Greenwich Village, xác định tủ lạnh là nguồn sử dụng điện lớn nhất trong nhà. Vì vậy, người đàn ông 51 tuổi xem xét liệu mình có thể sống mà không cần nó và rồi đi đến quyết định rút phích cắm điện.

Những tưởng Josh sẽ phải hối hận với quyết định ấy nhưng cho đến hiện tại, sau 12 tháng không có thiết bị làm lạnh, bảo quản đồ ăn và đồ uống, ông vẫn sống thoải mái. Và ông gọi đó là "sự thay đổi tư duy, theo sau là sự cải tiến liên tục".

Ông nói với hãng tin Associated Press: "Người dân ở Manhattan từng sống mà không có tủ lạnh cho đến giữa thế kỷ 20, vì vậy điều đó rõ ràng là có thể thực hiện được".

Josh nói rằng ông có thể để thức ăn trên bậu cửa sổ trong những tháng lạnh của mùa đông.





Josh cho biết thức ăn của ông thường có thể được giữ trong khoảng 2 ngày trên bậu cửa sổ từ tháng 11 đến đầu mùa xuân. Ông Josh ăn chay trường và không ăn thịt hoặc những sản phẩm có thể gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe nếu không được bảo quản trong tủ lạnh.

Ông nói: "Vào mùa đông, thức ăn của tôi chỉ là củ cải đường, cà rốt, khoai tây và hành tây, cộng với đậu khô hoặc ngũ cốc. Cứ bày ra những gì mình có và chỉ cần biết cách làm cho nó ngon. Giờ đây, tôi chỉ cần ăn những gì tôi mua trước khi nó bị hỏng, hoặc ngâm chua để nó để bảo quản được lâu hơn".

Ban đầu, Josh cho biết ông chỉ rút phích cắm tủ lạnh trong 3 tháng của mùa đông. "Thành thật mà nói, tôi không chắc mình có thể sống sót sau một tuần nếu không có tủ lạnh. Tôi thực sự không có kế hoạch về cách vượt qua những khó khăn mà không có sự hiện diện của nó. Nhưng tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng chết được đâu, và nếu thích tôi vẫn có thể cắm phích lại bất kỳ lúc nào cơ mà".

Ông mang các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho việc nấu ăn của mình lên mái của căn hộ ở Greenwich Village.





1 năm sau, Josh quyết định "niêm phong" tủ lạnh trong 6 tháng trước khi sống cuộc sống hoàn toàn không có tủ lạnh. Ông phát hiện ra rằng mình thực sự không cần nó một chút nào.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tủ lạnh là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong nhà bếp để giữ thực phẩm an toàn, tươi ngon. Tủ lạnh thực sự là một phát minh vĩ đại giúp cuộc sống của con người trở nên tiện nghi, an toàn hơn.

"Làm lạnh giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn. Vi khuẩn tồn tại ở mọi nơi trong tự nhiên". Cơ quan này giải thích rằng: "Chúng có trong đất, không khí, nước và thực phẩm chúng ta ăn. Khi chúng có chất dinh dưỡng (thức ăn), độ ẩm và nhiệt độ thuận lợi, chúng sẽ phát triển nhanh chóng, tăng số lượng đến mức một số loại vi khuẩn có thể gây bệnh".

USDA cũng cho biết "vi khuẩn phát triển nhanh nhất trong phạm vi nhiệt độ từ 4 độ C đến 60 độ C, một số tăng gấp đôi số lượng chỉ trong vòng 20 phút", vì vậy việc đặt tủ lạnh "đặt ở nhiệt độ 4 độ C trở xuống sẽ bảo vệ hầu hết các loại thực phẩm".

Ông nấu ăn bằng nồi áp suất, sử dụng điện từ tấm pin năng lượng Mặt trời di động.





Hiện tại, ông Josh vẫn nấu ăn tại nhà, sử dụng nguyên liệu mua ở chợ nông sản và các trang trại. Ông cũng sử dụng một nồi áp suất điện chạy bằng tấm năng lượng mặt trời di động và bộ pin đặt ở mái nhà.

Josh khẳng định ông không phản đối việc sử dụng tủ lạnh, nhưng cho rằng mọi người nên thử rút phích cắm ra khỏi tủ lạnh đặc biệt là trong những tháng lạnh của mùa đông.

Ông nói: "Nếu mọi người có thể sống mà không cần tủ lạnh trong suốt cả năm, thì điều đó sẽ tiết kiệm được một lượng điện năng đáng kinh ngạc đấy".