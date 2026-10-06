“Người đàn ông Thời sự” SN 1976, quê Nghệ An: Sau 10 năm ngừng lên sóng, hiện tại ra sao?

Đó là BTV Lê Quang Minh, sinh năm 1976, đến từ Nghệ An.

Nhà báo Quang Minh theo học Học viện Ngoại giao (Hà Nội) nhưng từ giữa năm 1999 - trước khi tốt nghiệp đại học, anh đã bắt đầu công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Vị trí đầu tiên của anh là dẫn bản tin thể thao.

Sau đó, BTV Quang Minh lần lượt dẫn Chào Buổi Sáng rồi trở thành gương mặt quen thuộc của bản tin Thời Sự 19h trên VTV. Trong giai đoạn những năm 2000 - 2015, anh cùng các BTV Hoài Anh, Vân Anh, Diệp Anh tạo thành những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Nhà báo Lê Quang Minh (Ảnh: VTV)

Gương mặt sáng, giọng đọc trầm ấm và phong cách dẫn dứt khoát giúp anh tạo dấu ấn riêng trên sóng, được gọi bằng những biệt danh như “soái ca Thời sự”, “người đàn ông Thời sự”. Nam BTV nhiều năm được khán giả bình chọn là “Người dẫn chương trình chính luận được yêu thích nhất”.

Đến năm 2016, BTV Quang Minh rời bản tin Thời sự 19h và chuyển sang phụ trách chương trình Vấn Đề Hôm Nay trên VTV1, phát sóng vào 22h hàng ngày. Việc anh không còn xuất hiện ở khung giờ quen thuộc từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Khoảng 1 năm sau - năm 2017, BTV bước sang vai trò quản lý khi trở thành Giám đốc Trung tâm Tin tức VTV24. Đây cũng là giai đoạn hình ảnh của anh có nhiều thay đổi so với thời kỳ còn thường xuyên xuất hiện trên sóng.

Tháng 11/2021, sự nghiệp của Lê Quang Minh tiếp tục có bước chuyển khi anh được trao chức vụ Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

BTV Quang Minh khi nhận quyết định làm Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam (Ảnh: VPQH)

Tuy nhiên từ ngày 7/1/2025, Truyền hình Quốc hội Việt Nam kết thúc hoạt động, chuyển chức năng, nhiệm vụ từ Truyền hình Quốc hội Việt Nam về Đài Truyền hình Việt Nam. Tại thời điểm đó, thông tin về công tác tiếp theo của TGĐ Lê Quang Minh không được công bố.

Ngoài công việc truyền hình, năm 2024, nhà báo Lê Quang Minh được bầu vào Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ II (2024 - 2029), mở rộng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

Trái ngược với sự nổi tiếng trên truyền hình, BTV Quang Minh có cuộc sống đời thường kín tiếng.

Sau khi không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng và chuyển sang công tác quản lý, hình ảnh của nam BTV trước công chúng cũng ít đi đáng kể. Nhà báo Quang Minh gần như không chia sẻ đời sống cá nhân với truyền thông.

Năm 2017, BTV Quang Minh kết hôn với nhà văn Linh Lê (tên thật Nguyễn Huyền Linh, sinh năm 1986). Thời điểm đó, cuộc hôn nhân nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận. Tuy nhiên, vợ chồng Quang Minh - Linh Lê lựa chọn giữ sự riêng tư và hiếm khi lên tiếng về đời sống cá nhân.

Linh Lê là con gái cố nhà văn Đà Linh (tên thật là Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1958). Xuất thân trong gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật, tình yêu với con chữ đến với Linh Lê từ những năm tháng đầu đời. Cô từng được biết đến qua các tác phẩm như Không Khóc Ở Kuala Lumpur, Mùa Mưa Ở Singapore, Người Tình Sài Gòn,...

Hiện tại, cả BTV Quang Minh lẫn nhà văn Linh Lê đều sống khá kín tiếng. Linh Lê ít xuất hiện trước truyền thông, dành phần lớn thời gian cho công việc và nghiên cứu khi là Nghiên cứu sinh lĩnh vực Triết học.