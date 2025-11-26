Người đàn ông trúng độc đắc gần 100 tỷ USD nhưng giấu vợ, giả vờ mặc áo cũ nhưng sắm xe sang, đi nghỉ dưỡng

Một buổi sáng như mọi ngày ở Tokyo, người đàn ông 66 tuổi được báo chí quốc tế gọi với cái tên “S” lại ghé quán cà phê quen thuộc, mua vài tờ vé số rồi thong thả về nhà. Ông đã nghỉ hưu, sống cùng vợ trong căn hộ nhỏ và phải chi tiêu chặt chẽ với mức lương hưu khiêm tốn.

Thế nhưng cuộc sống vốn bình lặng của họ bất ngờ rẽ sang hướng khác khi một tờ vé số trị giá 300 yên mà ông mua đã mang về khoản độc đắc lên tới 600 triệu yên, tương đương gần 100 tỷ đồng. Theo South China Morning Post , khi nhận được thông báo từ ngân hàng yêu cầu đến gặp trực tiếp, ông vẫn không thể tin mình thật sự đổi đời.

Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, ông S đã đối mặt với quyết định khó khăn nhất cuộc đời: nói hay không nói với vợ? Cuối cùng, ông chọn cách giữ bí mật. Thay vì thú nhận trúng số, ông chỉ nói với vợ rằng mình thắng “khoảng 5 triệu yên” để sửa sang nhà cửa. Còn số tiền khổng lồ còn lại, ông giấu kín.

Từ đây, ông S bắt đầu một cuộc sống song song mà ngay cả người bạn đời chung sống hàng chục năm cũng không hề hay biết. Ông vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ mấy chục năm, vẫn đeo chiếc túi bạc màu, vẫn đi tàu điện ngầm mỗi ngày để tránh bị nghi ngờ. Nhưng sau khi rời khỏi tàu điện, ông bước lên chiếc xe sang cất trong bãi đỗ bí mật. Ông lái xe đến các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp, đặt những chuyến du lịch đắt đỏ, mua sắm những món đồ mà trước đây ông chỉ dám nhìn từ xa. Sáu tháng sau khi trúng số, ông đã chi khoảng 18 triệu yên cho những lần “tự thưởng” ấy.

Trong toàn bộ hành trình đó, ông luôn tránh gặp bạn bè cũ vì sợ họ nhận ra sự thay đổi bất thường. Ngay cả khi ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng, ông cũng không dám gọi những món quá đắt, bởi “sợ bị nhân viên chú ý và hỏi han”. Tiền thì có, nhưng ông không bao giờ cảm thấy thật sự rảnh rang. Cuộc sống xa hoa mà ông từng mơ ước bỗng trở nên đầy căng thẳng.

Điều khiến ông không ngờ tới nhất, như chia sẻ với truyền thông Nhật, chính là cảm giác cô đơn lẫn vào mỗi chuyến đi. Ông nhìn thấy những cặp vợ chồng tay trong tay tại các khu nghỉ dưỡng và tự hỏi vì sao mình không đưa vợ theo. Ông nhận ra rằng giàu lên bất ngờ có thể không phải món quà nếu thiếu đi người để san sẻ.

Sự dằn vặt kéo dài khiến ông tìm đến chuyên gia tư vấn tài chính. Sau nhiều buổi nói chuyện, ông quyết định dùng gần như toàn bộ số tiền trúng thưởng — khoảng 500 triệu yên — để mua các gói bảo hiểm và đầu tư dài hạn, đặt vợ và con làm người thụ hưởng. Đó là cách ông bù đắp cho những tháng ngày sống hai mặt, cho những bí mật khiến bản thân kiệt quệ về tinh thần.

Câu chuyện của ông S gây chú ý lớn trên truyền thông châu Á bởi nó phản ánh một sự thật khác của những người bất ngờ trở nên giàu có: tiền có thể cải thiện cuộc sống, nhưng cũng dễ đẩy con người vào cảm giác trống trải nếu đi kèm với dối giận và cô độc. Người đàn ông 66 tuổi ấy đã học được điều này theo cách không hề dễ dàng.

Theo: SCMP