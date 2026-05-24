Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Theo Nguyễn Tiến | 24-05-2026 - 20:20 PM | Xã hội

Người dân đi câu cá phát hiện xe máy, dép và ví tiền của nạn nhân bên hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 24-5, Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới hồ nước trong Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa.

Người đàn ông tử vong dưới hồ nước ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM - Ảnh 1.

Phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ trong Khu đô thị Đại học Quốc gia. Ảnh: Mai Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một số người đi câu cá tại hồ nước trên đường Nguyễn Du phát hiện một xe máy bị đổ bên bờ hồ. Gần đó còn có đôi dép và ví tiền nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra giấy tờ trong ví, lực lượng chức năng xác định chủ nhân là anh L.V.N. (28 tuổi, quê Đắk Lắk).

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH PC07 Công an TPHCM được huy động đến hiện trường tổ chức lặn tìm kiếm.

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh N. dưới hồ nước.

Theo người thân, anh N. làm việc cho một công ty cung cấp suất ăn công nghiệp và thuê trọ tại phường Đông Hòa.

Tối 23-5, anh N. rời phòng trọ rồi mất liên lạc cho đến khi được phát hiện tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Tiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ai thấy người phụ nữ có đặc điểm này, liên hệ công an gấp để phục vụ điều tra

Ai thấy người phụ nữ có đặc điểm này, liên hệ công an gấp để phục vụ điều tra Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước Nổi bật

Nắng nóng 'đổ lửa' 40°C ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài bao lâu?

Nắng nóng 'đổ lửa' 40°C ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài bao lâu?

18:51 , 24/05/2026
Một tỉnh tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách

Một tỉnh tuyển 165 công chức cấp xã từ lực lượng không chuyên trách

18:27 , 24/05/2026
Hà Nội: Nhà “một cột” chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 gây chú ý

Hà Nội: Nhà “một cột” chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 gây chú ý

17:49 , 24/05/2026
Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống Ebola, tăng cường giám sát, sàng lọc nghiêm ngặt

Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống Ebola, tăng cường giám sát, sàng lọc nghiêm ngặt

17:48 , 24/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên