Người dân tố Công ty Phi Long lừa bán đất nền 4 dự án ở Bình Chánh

Đồng thời, lãnh đạo UBND Tp.HCM cũng giao Sở Tài nguyên - Môi trường trao đổi với Công an Tp.HCM liên quan việc xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Phi Long trong việc thực hiện dự án trên (trong 10 ngày làm việc). Việc này để có cơ sở tham mưu đề xuất UBND Tp.HCM thu hồi quyết định tạm giao đất của dự án này theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, theo đơn tố cáo của người dân, Công ty Phi Long có hành vi ký hợp đồng hợp tác đầu tư và bán đất nền tại 4 dự án ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, theo thông tin trên báo VOV, ngày 3/2 cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý giải quyết tố giác tội phạm do Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM về việc giải quyết đơn của Công ty Cổ phần An Đại Việt, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại I.N.G.E, Công ty cổ phần I.N.D.E và đơn tố cáo tập thể của một số cá nhân tố cáo Công ty Phi Long có hành vi ký hợp đồng hợp tác đầu tư và bán đất nền tại 4 dự án ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những ngày qua, nhiều băng rôn tố cáo Công ty Phi Long lừa đảo được treo trước trụ sở công ty này. Ảnh: VOV

4 dự án gồm: Dự án Khu dân cư Phi Long 5 tại xã Bình Hưng; dự án Khu dân cư Hải Yến tại xã Bình Hưng; dự án khu dân cư Huy Hoàng tại xã Phong Phú, và dự án Khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn tại xã Phong Phú.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tp.HCM, huyện Bình Chánh cần tổ chức cho người dân mua đất của công ty trên kê khai để nắm thông tin về việc tố cáo hành vi lừa đảo, từ đó có cơ sở tham mưu đề xuất xử lý trình UBND Tp.HCM xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân mua đất tại dự án này.