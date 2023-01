Người dân và du khách nô nức tham gia Lễ hội Chợ đình Bích La Quảng Trị

Đây là phiên chợ cầu may truyền thống, mỗi năm chỉ họp một lần vào tối mồng 2 rạng sáng mùng 3 Tết. Hàng ngàn người dân trong tỉnh và du khách đến dự lễ hội này.

Người dân khắp nơi tìm về Chợ đình Bích La cầu may, cầu tài, cầu lọc đầu năm và trẩy hội.

Tương truyền, tại hồ nước trước đình làng Bích La xưa, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có một con rùa vàng sinh sống. Hàng năm, vào đêm mồng 2 rạng sáng mồng 3 Tết cổ truyền, dân làng đến thắp hương, dâng hoa ở đình làng và xem rùa nổi lên mặt hồ. Năm nào, rùa nổi là điềm báo tốt lành một năm mưa thuận gió hoà, dân làng làm ăn phát đạt, thịnh vượng. Năm nào, rùa vàng không nổi là điềm báo một năm thất bát, vì vậy, dân làng nghĩ ra cách gõ mõ, đánh thanh la đánh thức rùa vàng dậy, bơi lội trên mặt hồ để ban phát cho dân làng vận may, phát tài phát lộc.



Gian hàng viết thư pháp tại lễ hội Chợ đình Bích La.

Hàng năm, vào đêm mồng 2, rạng sáng mồng 3 Tết, dân làng Bích La lại hội tụ về đình làng thắp hương, khấn lễ đầu năm và trẩy hội. Từ đó, hình thành nên phiên Chợ đình Bích La truyền thống của làng. Phiên chợ bày bán các loại sản vật của địa phương. Người dân khắp nơi tìm về Chợ đình Bích La cầu may, cầu tài, cầu lộc đầu năm và trẩy hội.



Rạng sáng Mùng 3 Tết, người dân đội mưa đi lễ hội Chợ đình Bích La.

Người dân xin chữ thư pháp đầu năm mới tại lễ hội Chợ đình Bích La.

Ông Lê Văn Công, một vị cao niên ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, cho biết, hậu duệ trong làng luôn giữ truyền thống duy trì lễ hội Chợ đình Bích La: “Lễ hội có 3 phần, phần lễ là cầu thần Kim Quy nổi lên, phần hội là các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian và phần chợ. Chợ ở đây chỉ có mua may, bán may, khách vào chợ để mua may xưa. Đầu năm mới để trao đổi hàng hóa lấy may, ví dụ như một trái cau tươi giá 1.000 đồng thì người mua trả tiền chứ không trả giá, hoặc ngày tết có thể đắt hơn nhưng cũng mua lấy may"./.