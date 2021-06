Người dân xếp hàng đi chợ bằng tem phiếu lần đầu tiên ở Sài Gòn: “Tôi thấy phát phiếu đi chợ rất tốt, an toàn cho mọi người trong mùa dịch”

Mới đây mô hình đi chợ tem phiếu được triển khai lần đầu tiên ở TP.HCM sau thời bao cấp. Chợ Bình Thới (quận 11, TP.HCM) là chợ đầu tiên triển khai mô hình đi chợ bằng tem phiếu để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân và tiểu thương khi đến chợ.



Đáng chú ý, tem phiếu đi chợ đã được cải tiến hiện đại hơn khi in mã thêm mã code QR (mã QR) để kiểm soát người ra vào chợ được nhanh chóng, lưu trữ thông tin tốt hơn.

Ông Nguyễn Bá Tùng - Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Bình Thới cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BQL chợ đã đăng ký để chợ Bình Thới thành điểm khai báo y tế cộng đồng từ ngày 27/4/2021 đến nay.

Người dân xếp hàng đi chợ bằng tem phiếu tại chợ Bình Thới

Trên cơ sở đó bắt buộc toàn bộ tiểu thương, người đi chợ, cán bộ BQL chợ đều phải khai báo y tế điện tử hàng ngày khi đến chợ.



"Để việc khai báo y tế được thuận tiện, chúng tôi cấp thẻ (tem phiếu) ra vào chợ. Trên thẻ có ghi toàn bộ thông tin cá nhân và mã QR định danh từng cá nhân. Mỗi người dân được cấp 1 thẻ và có thể đi xuyên suốt đến khi có thông báo mới của BQL chợ", ông Tùng thông tin.

Theo ông Tùng, người dân đến đây lần đầu sẽ được khai báo thông tin y tế và xuất cấp thẻ này. Những lần tiếp theo người dân đi chợ chỉ cần xuất trình thẻ để nhân viên BQL quét mã QR (được in trên mặt sau thẻ) để xác định chính xác thời gian vào và ra chợ. Nếu có ca bệnh thì rất dễ cho cơ quan Y tế điều tra truy vết dịch tễ.

Người dân vào chợ đều được kiểm tra thân nhiệt và phải xuất trình phiếu đi chợ

Ban đầu khi mới triển khai gặp nhiều khó khăn vì chưa được sự đồng thuận của bà con đi chợ do chưa quen với sự kiểm soát.



Sau đó BQL chợ đã tuyên truyền vận động, giải thích cho bà con hiểu rằng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên việc triển khai phát thẻ là để bảo vệ sức khoẻ cho bà con đi chợ. BQL chợ mong muốn chợ Bình Thới là điểm đến an toàn trong thời điểm dịch bùng phát.

"Qua 2 tháng thực hiện thì chúng tôi đánh giá mô hình này khá an toàn, đạt hiệu quả vì toàn bộ thông tin người dân đến chợ đều được lưu trữ trong hệ thống khai báo y tế của BQL chợ. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi cũng đảm bảo giãn cách người dân đi chợ đúng theo quy định", ông Tùng cho biết thêm.

Người phụ nữ đưa phiếu đi chợ để quét mã QR, kiểm soát thời gian ra vào chợ

Hiện tại trong nhà lồng chợ, ngoại trừ tiểu thương thì có sức chứa có thể đạt khoảng 400 khách, nhưng có thời điểm đông hơn con số trên vì khu vực xung quanh nhiều chợ đã tạm đóng cửa nên người dân tập trung đến chợ Bình Thới.



Tuy nhiên, BQL luôn theo dõi và khống chế số lượng khách đi chợ tối đa là 200 người và đảm bảo giãn cách. Nếu người đi chợ quá đông, BQL chợ sẽ thông báo cho cơ quan chức năng đang túc trực tại chốt kiểm soát ở hai đầu đường dẫn vào chợ để có biện pháp hạn chế.

Ông Tùng còn cho hay, sắp tới BQL sẽ triển khai phương thức đi chợ theo ngày chẵn/lẻ. Người dân nào trên phiếu là số chẵn thì đi chợ vào thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật, phiếu số lẻ thì đi vào thứ 3, 5, 7 và tiểu thương buôn bán cũng theo ngày chẵn/lẻ.

Nhân viên của BQL chợ sẽ quét mã QR được in trên phiếu đã phát cho người dân

Cô Yến (người dân đi chợ Bình Thới) chia sẻ: "Phát phiếu đi chợ như thế này rất tốt và an toàn trong mùa dịch này. Tôi thấy đi chợ có phiếu như thế này không có gì bất tiện. Một tuần tôi đi chợ vài lần nếu chợ quá đông người thì tôi không đi nữa, chờ vắng mới đi. Do dịch bệnh nên tôi cũng trang bị các biện pháp bảo vệ an toàn cho bản thân như rửa tay, khẩu trang và kính chắn ngăn giọt bắn".



Chợ Bình Thới có diện tích hơn 4.779m2 với 558 ki-ốt và 532 tiểu thương kinh doanh ổn định tại đây. Hiện tại hơn 200 ki-ốt bán các mặt hàng không thiết yếu đã tạm nghỉ theo quy định.

Mỗi ngày chỉ được nhận tối đa 200 người đi chợ Bình Thới bằng tem phiếu

Nhân viên BQL chợ sẽ xuất phiếu mới cho người lần đầu vào chợ

Hàng trăm phiếu đang chờ được phát cho người dân đã đăng ký thông tin vào trước đó

Trên phiếu ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người đi chợ, mặt sau của phiếu có in mã QR

Cô Trần Thị Lan thường xuyên đi chợ Bình Thới để mua đồ ăn cho gia đình

Nếu người nào không có phiếu phải khai báo y tế đầy đủ sau đó sẽ được xuất phiếu

Người dân cầm phiếu đi chợ Bình Thới

Mọi người đều xếp hàng trật tự, giãn cách theo đúng quy định để phòng dịch Covid-19

Người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ

Lực lượng chức năng cũng túc trực tại chốt ở 2 đầu đường dẫn vào chợ để kiểm soát số lượng người đi chợ

Cô Yến chia sẻ rất an tâm khi chợ Bình Thới kiểm soát người ra vào bằng tem phiếu