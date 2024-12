Người đề nghị trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh

Trong bản tin thị trường lao động quý III, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, cả nước có 1,05 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 22.200 người so với quý II và giảm 24.300 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi duy trì ở ngưỡng 2,24%, song tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên vẫn ở mức cao, với 7,75%.

Quý III, cả nước ghi nhận hơn 243.700 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp , giảm mạnh so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái, lần lượt giảm gần 92.000 người và gần 48.000 người.

Người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm mạnh. Ảnh: VietnamNet.

Số lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý III là gần 256.200 người; 256.175 lượt người được tư vấn việc làm ; gần 48.400 người được giới thiệu việc làm. Số người được hỗ trợ học nghề là gần 6.800 người.

Xét theo trình độ chuyên môn, lao động không có bằng cấp, chứng chỉ vẫn thuộc nhóm có số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất, chiếm 62,4%. Tiếp theo là nhóm có trình độ đại học trở lên với 17,1%; nhóm có trình độ cao đẳng chiếm 7,1%; nhóm trình độ trung cấp và có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp, tỷ lệ nộp hồ sơ đề nghị hưởng gần tương đương nhau, lần lượt là 6,6% và 6,8%.

Theo nhóm ngành, số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm 46% trong tổng số đăng ký; theo sau là hoạt động dịch vụ khác, chiếm 29,8%.

Trong nhóm 5 ngành có lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất trong quý III còn có nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng ; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

Thợ may, thêu và các thợ có liên quan dẫn đầu trong 5 nhóm nghề có lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất, chiếm 22,6%. Ngoài ra còn có nhóm nghề thợ lắp ráp; nhân viên bán hàng; kế toán; người đưa tin, người giao hàng.

Nhận định thị trường lao động trong quý IV, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo khoảng 51,68 triệu người có việc làm, tăng thêm 116.000 người so với quý trước. Dự kiến, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất các sản phẩm từ cao su và placstic; sản xuất, chế biến thực phẩm là những ngành sẽ tăng thêm nhu cầu tuyển dụng, lần lượt tăng 4,5%; 3,6%; 2,4%. Tuy nhiên, cũng có một số ngành dự kiến giảm việc làm như: Khai thác than cứng và than non; sản xuất thiết bị điện; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Trước đó, báo cáo của Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, thị trường lao động, việc làm trong quý III tiếp tục khởi sắc với lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung chín tháng năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,5 triệu người, tăng hơn 210.000 người so với cùng kỳ năm trước; lao động có việc làm là 51,4 triệu người, tăng 212.000 người; tỷ lệ thất nghiệp là 2,26%, giảm 0,02 điểm phần trăm và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,99%, giảm 0,03 điểm phần trăm.

Thu nhập bình quân của người lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng gần 520.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 8,6 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,4 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,2 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,5 triệu đồng/tháng.