Người đến tuổi trung niên có 3 so, 3 nói, 3 quên, 3 tranh: Phạm 1 thứ thôi cũng đủ thảm!

3 không so

1. Không so tiền tài

Khi còn trẻ, có thể bạn cảm thấy có tiền là sẽ có tất cả, nhưng đến tuổi trung niên mới hiểu rằng tiền bạc không thể mua được tình yêu, sức khỏe và hạnh phúc thực sự. Tiền là vật ngoài thân, biết đủ là phúc, không cần so đo. Dù tiền của bạn nhiều hay ít, miễn là bản thân cảm thấy hạnh phúc, bình an là được.

2. Không so con cháu

Lý do khiến cuộc sống mệt mỏi một nửa là do sinh tồn và một nửa là do so sánh. Không bao giờ có một khuôn mẫu duy nhất cho hạnh phúc, vì thế đừng áp đặt định nghĩa thành công của bạn lên con cháu. "Con cháu tự có phúc phận của riêng mình", hãy để chúng tự sống cuộc đời của mình.

3. Không so sánh hôn nhân

Phàm mỗi người đều có cá tính cũng như nhu cầu riêng, vì thế thứ tốt nhất chưa chắc bằng thứ phù hợp nhất, có thể nó tốt với người khác nhưng lại không hợp với bạn. Cho nên, so sánh là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân, nếu so sánh cuộc hôn nhân của mình với người khác thì chỉ tự chuốc thêm bất hạnh cho mình mà thôi. Hãy học cách biết bằng lòng và sống như chính mình vốn là, đừng mãi đi so sánh với bất kỳ ai. Không cần biết ngôi nhà của bạn to hay nhỏ, chỉ cần phù hợp với chính mình là được.

 3 không nói 

1. Không nói lời xấu

Tục ngữ có câu: "Một câu nói thiện lành có thể giữ ấm ba mùa đông, một chữ ác lại tổn thương người tận sáu tháng hàn." Lời nói mà một người không nên nói nhất đó là lời làm tổn thương người khác. Sống trên đời, ta dùng hai năm học nói, nhưng lại dùng cả cuộc đời để học cách im lặng. Làm người phải biết tôn trọng người khác, dù biết rõ người ta ra sao cũng không nên nói hết mọi thứ quá thẳng thắn, đừng vạch trần khuyết điểm cũng như nói xấu người khác. Càng trưởng thành, bạn càng nên học cách sống nội tâm và tự chủ hơn, phải biết chừng mực, thận trọng trong lời nói và việc làm, hãy suy nghĩ chín chắn trước khi nói.

2. Không ngồi lê đôi mách

Không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có những khuyết điểm và thiếu sót của riêng mình. Có câu: "Khi một mình thì hãy tự suy ngẫm về bản thân, khi đàm thoại cũng đừng nói lỗi của người."

Khi bạn có thời gian để thảo luận về những ưu và khuyết điểm của người khác, tốt hơn hết là bạn nên bình tĩnh và suy ngẫm về những sai lầm của chính mình.

3. Không nói lời oán hận

Đừng cứ hở một chút là lại oán hận rằng Chúa không công bằng. Thay vì phàn nàn, hãy chủ động thay đổi. Phàn nàn là vô ích, phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Hãy biến tất cả những lời phàn nàn và không hài lòng thành động lực vươn tới những điều tốt đẹp hơn!

3 không quên

1. Không quên ý định ban đầu

Thế giới phức tạp đã khiến nhiều người đánh mất chính mình. Bạn chỉ có một cuộc đời, vì thế hãy sống hết mình với những gì mình mong ước. Khi khó khăn ập đến, tôi thường nhìn lại chặng đường đã đi qua và nhớ lại lý do tại sao tôi bắt đầu cuộc hành trình. Chỉ bằng cách không quên ý định ban đầu, chúng ta mới có thể tìm thấy phương hướng của cuộc sống, kiên trì theo đuổi ước mơ và đạt được ý nguyện của tâm hồn mình.

2. không quên tình thân

Khi cha mẹ còn thì cuộc sống này mới còn nơi để về, khi cha mẹ không còn thì cuộc đời cũng chỉ như một chuyến tàu một chiều ra đi không quay trở lại. Bao dung cha mẹ khi họ già cũng giống như họ đã nuôi dạy chúng ta khi ta còn nhỏ. Nếu thời xưa, người ta lấy câu "cha mẹ còn, thì ta không nên đi xa" để làm kim chỉ nam của tính hiếu nghĩa, thì ngày nay, việc luôn ở bên cha mẹ và đồng hành cùng họ trên suốt đoạn đường về già cũng chính là chữ hiếu trọn vẹn nhất.

3. Không quên ân tình, uống nước nhớ nguồn

Cây cao vạn trượng không quên rễ, người nếu huy hoàng chớ vong ân. Những người từng hoặc đang giúp đỡ bạn, cho dù chỉ là một giọt nước thì bạn cũng nên đền đáp lại cho họ cả thác nước.

3 không tranh

1. Không tranh thắng thua

Khi nhìn thấy vinh quang của người khác, bạn cũng phải nhận thức được những nỗ lực phía sau của họ, và vì thế nên đừng tranh đua thắng thua. Muốn đạt được điều gì thì phải nỗ lực và kiên nhẫn chăm bón cho nó một thời gian dài, dù thế giới có thay đổi thế nào thì hãy luôn giữ vững mục tiêu của mình. Nếu bạn có hoài bão lớn, thì bạn cũng đừng nên tranh đua những điều nhỏ nhặt.

2. Không tranh thị phi

Thế giới đa dạng nhiều màu sắc, những lập trường khác nhau và quan điểm khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Một người khôn ngoan, trong lòng họ sẽ tự biết đúng sai, và không cần phải đấu tranh để chứng minh với bất kỳ ai.

3. Không tranh giành "ánh đèn sân khấu"

Tính thích tranh ánh đèn sân khấu và thể hiện bản thân quá mức có thể sẽ gây ra rắc rối và rào cản cho bạn ở khắp mọi nơi. Hà tất gì phải cố phơi bày mọi chuyện mình làm cho mọi người biết, sống ở đời nên khiêm tốn một chút, phàm việc gì cũng nên dấu đi đôi ba phần, đừng để lộ toàn bộ.

