Người Do Thái làm giàu: Kẻ khôn ngoan có thể ‘nung đá thành vàng’, khi ai đó nói 1+1=2, bạn nên nghĩ cách để làm cho nó lớn hơn 2

Tài sản lớn nhất của một người là sự khôn ngoan: bắt đầu từ câu chuyện người Do Thái bán đồng.

"Mạnh Tử - Đăng Văn Công Thượng" viết: "Hoặc lao tâm, hoặc lao lực. Lao tâm giả trị nhân, lao lực giả trị vu nhân. Trị vu nhân giả thực nhân, trị nhân giả thực vu nhân: thiên hạ chi thông nghĩa dã."

Ý muốn nói: Người lao động trí óc thống trị, người lao động thể lực bị người thống trị; người bị thống trị nuôi sống người khác, người thống trị phải nhờ người khác nuôi sống.

Chuyện kể rằng nhiều năm về trước, có hai cha con bị giam cầm trong trại tập trung, khi đó, Đức quốc xã tịch thu toàn bộ tài sản của người Do Thái. Người bố nói với con trai rằng: "Hiện giờ, của cải duy nhất của chúng ta là cái đầu. Hãy nhớ rằng, khi người ta nói một cộng một bằng hai, con nên nghĩ cách làm cho nó lớn hơn hai."

Hàng triệu người Do Thái đã chết trong các trại tập trung, còn hai cha con họ đã sống sót được nhờ vào ý chí kiên cường. Sau này, họ đến Hoa Kỳ và làm lại từ đầu, bắt đầu kinh doanh đồng ở Houston.

Một ngày nọ, người bố hỏi con trai mình, "Con có biết một pound đồng giá bao nhiêu không?"

Con trai trả lời: 35 xu.

Người bố nói: Đó không phải là câu trả lời mà bố muốn. Tất cả mọi người ở Texas đều biết một pound đồng có giá 35 xu, còn con, con trai của một người Do Thái, nên nói rằng một pound đồng có giá 35 đô la. Hãy thử biến một pound đồng thành tay nắm cửa xem xem.

Đã nhiều năm trôi qua, sau khi cha mất, người con trai vẫn tiếp tục công việc buôn bán đồng. Anh không chỉ làm tay nắm cửa bằng đồng mà còn làm cả lưỡi gà trên đồng hồ Thụy Sĩ và huy chương Olympic. Anh từng bán một pound đồng với giá 3.500 USD. Vào thời điểm đó, anh đã là chủ tịch của một công ty sản xuất đồ đồng.

Anh đã luôn làm theo lời dạy của cha mình. Nhưng điều thực sự khiến anh "nung đá thành vàng" là một đống rác ở New York. Năm 1974, chính phủ Hoa Kỳ đã đấu thầu để dọn sạch chất thải do việc tu bổ Tượng Nữ thần Tự do. Tuy nhiên, vì các quy định bảo vệ môi trường của New York đối với việc xử lý rác rất nghiêm ngặt, nếu làm không tốt, các nhà thầu có thể sẽ bị truy tố và phá sản. Vài tháng đã trôi qua, và không ai dám nhận. Sau khi nghe về tin tức này, anh con trai đã lập tức bay đến New York, và sau khi nhìn thấy hàng núi khối đồng, đinh vít và gỗ chất đống dưới tượng Nữ thần Tự do, anh đã ký hợp đồng với chính quyền bang để xử lý rác thải ngay tại chỗ.

Nhiều công ty vận tải đã chờ đợi để cười nhạo anh, vì họ nghĩ rằng hợp đồng kinh doanh này chẳng mang lại được lợi ích gì. Tuy nhiên, anh ngay lập tức bắt tay vào tổ chức phân loại rác thải: nấu chảy đồng phế liệu và đúc thành tượng Nữ thần Tự do nhỏ, gia công các khối xi măng và gỗ thành đế, biến chì phế liệu và nhôm phế liệu thành chìa khóa quảng trường New York, điều tuyệt vời nhất là anh không hề lãng phí một chút phế liệu nào, anh thậm chí còn tận dụng cả bụi quét được từ Tượng Nữ thần Tự do và bán chúng cho những người buôn bán hoa, gọi chúng là "Bụi tự do". Trong vài tháng, anh đã biến số rác thải vụn vặt thành hơn 3,5 triệu đô la tiền mặt.

Người khôn ngoan có thể "nung đá thành vàng", biến chất thải thành kho báu, đây chính là sức mạnh của trí tuệ.

Dùng đầu để kiếm tiền

Người Do Thái tin rằng kiếm tiền là điều đương nhiên và tự nhiên nhất phải làm, nếu kiếm được tiền mà không kiếm thì chính là có lỗi với tiền bạc. Các doanh nhân Do Thái kiếm tiền bằng cách nhấn mạnh rằng họ nên chiến thắng bằng trí thông minh và kiếm tiền bằng khối óc của mình.

Thuật kiếm tiền: Giỏi trong việc biến cơ hội thành của cải

Trong các cách kiếm tiền của người Do Thái, có một quy luật nổi tiếng - kiếm dù chỉ một đô la.

Người Do Thái đã quen với việc áp dụng chiến lược "tránh chỗ thực tìm chỗ hư, chia thành tốp nhỏ và tích tiểu thành đại", và cuối cùng đánh bại đối thủ mạnh. Đồng thời, họ có khả năng phán đoán mạnh mẽ. Nếu họ nghĩ rằng đối tác của họ tốt cho họ ở một khía cạnh nào đó, họ có thể mang lại tiền cho họ, vậy thì, họ có thể kiên định và nhẫn nại, chờ đợi đối phương thay đổi tâm trạng hoặc chờ đợi thời cơ đến.

Thuật đầu tư tiền: nhắm chuẩn rồi, hãy vung tiền ra

Mọi hoạt động kinh doanh đều là một giao dịch đầu tiên, và nó phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Trong cạnh tranh thị trường, mọi suy nghĩ ra quyết định của người Do Thái về việc đầu tư tiền bạc đều do "lợi nhuận" thúc đẩy. Giữa thời đại cạnh tranh với nhau vì "lợi nhuận", mấu chốt khiến người kinh doanh thực sự có lãi nằm ở việc ra quyết định đúng đắn, và điều này đòi hỏi người làm kinh doanh phải có những tố chất tương ứng.

Biết địch biết mình, giỏi điều tra "địch" trên thương trường

Nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng; phán đoán chính xác đối thủ cạnh tranh, biết điểm mạnh, dự đoán hành động của họ và chiếm lĩnh thị trường từ trước.

Phán đoán tình hình và giỏi vận dụng các cơ hội kinh doanh

Nắm bắt kịp thời mọi cơ hội "sinh lời" trên thị trường, chủ động tấn công.

Xét về cách thức cụ thể, họ dùng lợi nhuận nhỏ để dụ đối thủ, hoặc bỏ lợi nhỏ trước mặt, để đối thủ hiểu lầm, từ đó thu lợi lớn cho mình.

Trí tuệ của người Do Thái là thứ giúp họ vượt lên tất cả, đáng để chúng ta học tập.

