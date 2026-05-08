Người dùng mẫu MacBook này cần chú ý ngay kẻo thiệt

Theo bản tin Culpium của nhà phân tích Tim Culpan, Apple đang chuẩn bị một đợt sản xuất mới cho MacBook Neo với quy mô khoảng 10 triệu máy, tăng mạnh so với kế hoạch ban đầu 5–6 triệu chiếc. Động thái này phản ánh nhu cầu thị trường cao hơn dự kiến đối với mẫu laptop giá rẻ mới của Apple.

Tuy nhiên, khác với lô sản xuất đầu tiên vốn tận dụng chip A18 Pro từ iPhone 16 Pro, Apple hiện đã sử dụng hết nguồn chip sẵn có. Ở giai đoạn đầu, các chip này được tái sử dụng để giảm chi phí sản xuất, giúp MacBook Neo có mức giá khởi điểm thấp hơn đáng kể so với các dòng MacBook khác.

Việc phải sản xuất thêm chip A18 Pro mới thay vì tận dụng linh kiện dư thừa được cho là sẽ làm tăng chi phí đáng kể. Điều này khiến biên lợi nhuận của MacBook Neo – vốn nằm ở phân khúc giá rẻ bị thu hẹp, buộc Apple phải cân nhắc lại cấu trúc giá bán.

MacBook Neo hiện là mẫu laptop rẻ nhất trong hệ sinh thái Apple, với giá khởi điểm 599 USD. Máy sử dụng chip A18 Pro với một nhân GPU bị vô hiệu hóa so với phiên bản đầy đủ trên iPhone 16 Pro, cùng tùy chọn bộ nhớ thấp hơn nhằm tối ưu chi phí.

Trong bối cảnh giá linh kiện như bộ nhớ và lưu trữ tiếp tục tăng trên toàn ngành, một số nguồn tin cho rằng Apple có thể loại bỏ phiên bản 256GB giá 599 USD. Khi đó, phiên bản 512GB kèm Touch ID với giá 699 USD sẽ trở thành lựa chọn khởi điểm mới.

Động thái này, nếu xảy ra, sẽ không phải lần đầu Apple điều chỉnh lại mức giá “entry-level”. Trước đó, hãng từng loại bỏ phiên bản Mac Mini giá thấp nhất, khiến mức giá khởi điểm tăng từ 599 USD lên 799 USD. Điều này cho thấy xu hướng Apple đang dần tái định vị lại phân khúc sản phẩm giá rẻ của mình.

Giới phân tích cho rằng việc điều chỉnh giá có thể giúp Apple duy trì biên lợi nhuận ổn định trong bối cảnh chi phí sản xuất phần cứng ngày càng cao, đặc biệt là với các dòng chip mới và bộ nhớ tốc độ cao.

Ngoài yếu tố giá bán, một số dự đoán cũng cho rằng Apple có thể bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới cho MacBook Neo nhằm giữ sức hút thị trường nếu mức giá tăng lên, đặc biệt trong phân khúc sinh viên và người dùng phổ thông - nhóm khách hàng vốn nhạy cảm với giá.

Hiện Apple chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên. Tuy nhiên, nếu kịch bản này xảy ra, MacBook Neo sẽ không còn giữ vai trò là chiếc laptop “giá vào cửa” 599 USD như khi ra mắt, mà chuyển sang một mặt bằng giá mới cao hơn trong toàn bộ dòng sản phẩm.