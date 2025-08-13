Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người gầy, ăn ít dầu mỡ nhưng mỡ máu vẫn cao vút: “Ngã ngửa” khi biết lý do

13-08-2025 - 06:04 AM

Khi nhận kết quả xét nghiệm cho thấy mỡ máu cao vút, gần chạm ngưỡng viêm tụy cấp, người phụ nữ băn khoăn không hiểu lý do vì sao.

BSCKII Dương Minh Tuấn, Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, bác sĩ thường xuyên khám cho những trường hợp còn trẻ nhưng mỡ máu rất cao. Trong đó, có những trường hợp bệnh nhân khẳng định ăn uống rất ít dầu mỡ, thể trạng gầy nhưng mỡ máu cao gần chạm ngưỡng viêm tuỵ cấp.

Đó là trường hợp nữ bệnh nhân 42 tuổi làm nghề kinh doanh tự do. Bệnh nhân chia sẻ không uống rượu, ăn rất ít đồ ăn dầu mỡ nhưng lại rất thích đồ ngọt. Cụ thể, bệnh nhân thường ăn chè ngọt, bánh kẹo và mỗi sáng sẽ uống một ly cà phê sữa đá đặc. Đây chính là nguyên nhân khiến cho mỡ máu bệnh nhân cao vút, theo bác sĩ Tuấn.

Kết quả khám khiến bệnh nhân không khỏi bất ngờ. Khi cầm đơn thuốc trên tay, bệnh nhân ra về nhưng vẫn còn lấn cấn nên đã quay lại hỏi. Khi nghe bác sĩ nói lý do, bệnh nhân đã “ngã ngửa” vì không ngờ đồ ngọt làm tăng mỡ máu.

Người gầy, ăn ít dầu mỡ nhưng mỡ máu vẫn cao vút: “Ngã ngửa” khi biết lý do- Ảnh 1.

Ăn nhiều đồ ngọt là một trong những nguyên nhân làm tăng mỡ máu (ảnh minh hoạ).

Vì sao ăn đồ ngọt làm tăng mỡ máu?

Theo bác sĩ Tuấn, việc ăn nhiều đồ ngọt (nước ngọt, bánh kẹo, chè…) làm gan phải làm việc nhiều hơn để xử lý lượng đường dư thừa. Khi đường quá nhiều, gan sẽ chuyển đường thành mỡ rồi “đẩy” lượng mỡ này vào máu dưới dạng triglyceride.

Đặc biệt, đường fructose (trong nước ngọt, siro, trái cây sấy…) còn biến thành mỡ nhanh hơn, khiến mỡ máu tăng vọt và dễ gây gan nhiễm mỡ”, bác sĩ Minh Tuấn lưu ý.

Qua trường hợp của nữ bệnh nhân trên, bác sĩ Tuấn khuyến cáo: Đừng nghĩ rằng chỉ cần “ăn ít mỡ” là an toàn, bởi nếu vẫn tiêu thụ nhiều đồ ngọt, gan sẽ tiếp tục biến đường thành mỡ và đẩy chỉ số triglyceride lên cao”.

Ngoài ra, không ít những trường hợp đã ăn uống điều độ, tập luyện đầy đủ mà triglyceride vẫn cao. Khi đó, cần nghĩ ngay tới nguyên nhân di truyền và đi khám chuyên sâu để được chẩn đoán chính xác.

Đừng bao giờ nghĩ mình còn trẻ hay mình không béo thì sẽ miễn nhiễm vì giờ mỡ máu cao có thể xuất hiện ở bất cứ ai”, bác sĩ Tuấn nhắn nhủ.

1 quỹ thiện nguyện của Vingroup vừa nhận huân chương cao quý của Nhà nước: Có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, đã giải ngân 15.000 tỷ đồng

Theo Ngọc Minh

Theo Ngọc Minh

