Người già có tiền gửi trong ngân hàng tuyệt đối đừng quên 5 điều này, rủi ro khôn lường

Tại nhiều ngân hàng, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trung niên và cao tuổi đều đặn đến gửi tiết kiệm - thói quen đã hình thành từ nhiều năm nay, xuất phát từ mong muốn duy trì sự ổn định tài chính và tích lũy cho tuổi già. Trong khi đó, nhiều bạn trẻ lại ít quan tâm đến việc gửi tiết kiệm, do áp lực chi tiêu sinh hoạt, học phí, vay mua nhà hay xu hướng đầu tư khác.

Người trung niên và cao tuổi nên chú ý một số nguyên tắc quan trọng để bảo vệ tài sản, tránh rủi ro không đáng có và đảm bảo an toàn cho nguồn tiền dành cho tuổi già.

1. Không tùy tiện ủy quyền cho người khác

Người cao tuổi nên duy trì sự độc lập tài chính và tránh dễ dàng giao quyền kiểm soát tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người thân. Việc ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể dẫn đến thất thoát hoặc bị lợi dụng. Nếu thật sự cần thiết, nên chỉ định phạm vi và thời hạn rõ ràng, đồng thời lưu lại giấy tờ pháp lý cụ thể.

2. Cảnh giác với rò rỉ thông tin cá nhân

Trong thời đại công nghệ, bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu. Người cao tuổi tuyệt đối không nên tiết lộ thông tin cá nhân – như số thẻ, mật khẩu, số CMND – cho người lạ hoặc những người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn, hay mạng xã hội đều nhắm vào nhóm khách hàng lớn tuổi. Trước bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tài khoản, hãy kiểm tra trực tiếp tại quầy hoặc qua tổng đài chính thức của ngân hàng.

3. Cập nhật thông tin cá nhân kịp thời

Nhiều người cao tuổi thay đổi địa chỉ, số điện thoại mà quên báo lại cho ngân hàng. Việc này có thể khiến họ không nhận được các thông báo quan trọng như sao kê, biến động số dư, thay đổi lãi suất... Do đó, nên định kỳ kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo liên lạc thông suốt, giúp ngân hàng có thể hỗ trợ nhanh chóng khi xảy ra sự cố bất thường.

4. Thận trọng với lời mời gọi đầu tư

Người cao tuổi thường dễ bị thuyết phục bởi những lời mời đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào được giới thiệu trong ngân hàng cũng là tiền gửi tiết kiệm an toàn. Cần phân biệt rõ giữa sản phẩm gửi tiết kiệm và sản phẩm đầu tư. Trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào, nên đọc kỹ điều khoản, hiểu rõ rủi ro, và nếu cần, hãy hỏi ý kiến con cháu hoặc chuyên gia tài chính độc lập. Đừng để “lãi suất hấp dẫn” trở thành cái bẫy khiến tiền dưỡng già biến mất.

Ngoài ra, người cao tuổi không nên cho người ngoài vay tiền hoặc dùng tiền dưỡng già để đầu tư mạo hiểm, vì nguy cơ mất trắng là rất cao.

5. Nên chia nhỏ khoản gửi để giảm rủi ro

Không ít người có thói quen dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào một ngân hàng nhằm được hưởng lãi suất tốt hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng nên chia nhỏ khoản tiền và gửi ở nhiều ngân hàng khác nhau. Theo quy định bảo hiểm tiền gửi, trong trường hợp ngân hàng phá sản, người gửi có thể được bồi thường tối đa cho mỗi ngân hàng. Vì vậy, phân tán khoản tiền gửi không chỉ giúp giảm rủi ro hệ thống mà còn đảm bảo quyền lợi trong mọi tình huống.

Với người trung niên và cao tuổi, việc gửi tiết kiệm không chỉ là hình thức tích lũy, mà còn là bài học về sự tỉnh táo và tự chủ. Giữ quyền kiểm soát tài khoản, bảo mật thông tin, thận trọng với đầu tư, và chia nhỏ khoản gửi là những nguyên tắc quan trọng giúp bảo vệ tài sản, giảm rủi ro và giữ vững an toàn tuổi già.

Tuy nhiên, những lời khuyên trên chỉ phản ánh quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của người viết, không thay thế cho tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Mỗi người nên cân nhắc dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân để đưa ra quyết định phù hợp nhất.