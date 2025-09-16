Người giàu nhất phim Việt giờ vàng

Trong làng phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là ở khung giờ vàng của VTV – nơi quy tụ những bộ phim được đầu tư và có sức hút lớn nhất, các diễn viên không chỉ được khán giả quan tâm bởi diễn xuất mà còn bởi cuộc sống ngoài đời.

Câu hỏi ai là người có tiềm lực kinh tế mạnh nhất trong dàn diễn viên phim giờ vàng luôn là chủ đề nóng hổi. Và nếu phải chọn một gương mặt tiêu biểu hiện tại, rất nhiều khán giả và truyền thông đều hướng về Phương Oanh – nữ diễn viên đang trở lại đầy ấn tượng với bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh .

Phương Oanh trong phim

Phương Oanh nhanh chóng lấy lại dáng sau sinh, toát lên vibe phu nhân ngoài đời

Bệ phóng tài chính từ cuộc hôn nhân với doanh nhân công nghệ

Sự kiện Phương Oanh kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình – được biết đến rộng rãi với biệt danh Shark Bình – đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Shark Bình là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hệ sinh thái NextTech, một tập đoàn công nghệ với hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử, logistics, fintech. Dù chưa có con số tài sản ròng chính thức, nhiều báo kinh tế ước tính hệ sinh thái này có giá trị khủng. Điều này khiến Phương Oanh không chỉ là một diễn viên nổi tiếng mà còn trở thành "phu nhân hào môn", gắn liền với tiềm lực tài chính vững mạnh.

Trong mắt khán giả, hôn nhân này giống như một sự thăng hạng về vị thế xã hội. Không ít người cho rằng Phương Oanh hiện là diễn viên có hậu phương vững chắc nhất trong giới phim truyền hình. Câu chuyện tình yêu của họ từng gây tranh luận, nhưng sau khi cả hai công khai đăng ký kết hôn, dư luận dần chuyển hướng tích cực, nhìn nhận đây là cặp đôi quyền lực mới của showbiz Việt.

Trên mạng xã hội, Phương Oanh thường chia sẻ hình ảnh về căn biệt thự sang trọng nơi vợ chồng cô sinh sống. Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, có bể bơi riêng, phòng gym và khu vườn rộng. Trước đó, khi còn độc thân, Phương Oanh từng sở hữu một căn hộ cao cấp tại Hà Nội và xe hơi hạng sang minh chứng cho năng lực tài chính cá nhân từ khá sớm.

Các bài báo về đời sống của Phương Oanh không chỉ dừng ở việc liệt kê tài sản mà còn mô tả phong cách sống tinh tế của cô: từ cách bày trí nhà cửa, sưu tầm đồ hiệu cho đến những chuyến du lịch xa hoa. Điều này góp phần củng cố hình ảnh một nữ diễn viên không chỉ thành công về nghề mà còn tận hưởng cuộc sống chất lượng cao.

Không gian bên trong biệt thự của Shark Bình và Phương Oanh

Thu nhập cá nhân từ sự nghiệp và kinh doanh

Điều đáng nói là Phương Oanh không hoàn toàn dựa vào gia thế chồng. Trước khi kết hôn, cô đã là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua hàng loạt vai diễn: Quỳnh búp bê , Hương vị tình thân , Nàng dâu order … Ở giai đoạn đỉnh cao, cô từng tiết lộ cao mỗi tháng nhờ đóng phim, tham gia quảng cáo và kinh doanh thời trang.

Nữ diễn viên từng mở shop thời trang riêng, quản lý và tự lên ý tưởng thiết kế. 4 năm trước, Phương Oanh tiết lộ chuyện mình bị lừa 1 tỷ đồng, nhưng cô vẫn được đánh giá là người có đầu óc kinh doanh và chủ động tạo nguồn thu nhập ngoài diễn xuất. Sự chủ động này giúp Phương Oanh giữ được vị thế độc lập về kinh tế ngay cả khi đã trở thành vợ doanh nhân giàu có.

Phương Oanh từng có thời gian làm bà chủ thương hiệu thời trang, khi cô mang thai con đầu lòng, thương hiệu này cũng dần dừng hoạt động

Sau khi kết hôn, Phương Oanh tạm rời màn ảnh một thời gian để tập trung cho cuộc sống gia đình. Nhiều người lo ngại sự nghiệp của cô sẽ chững lại. Tuy nhiên, sự trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh cho thấy Phương Oanh vẫn duy trì đam mê diễn xuất và tiếp tục khẳng định vị trí ở khung giờ vàng. Sự kết hợp giữa hình ảnh một diễn viên tài năng và một người phụ nữ có hậu phương vững chắc khiến cô trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

Từ góc độ truyền thông, việc có một đời sống cá nhân đủ sức hấp dẫn còn giúp Phương Oanh gia tăng giá trị thương hiệu cá nhân. Nhiều nhãn hàng tìm đến cô không chỉ vì sự nổi tiếng trên màn ảnh mà còn vì phong cách sống sang trọng, đa nhiệm - yếu tố quan trọng khi đại diện thương hiệu.

Cuộc sống viên mãn của phu nhân và chủ tịch

Trong dàn diễn viên giờ vàng hiện tại, nhiều gương mặt cũng có mức sống tốt, thậm chí kinh doanh riêng như Quốc Trường (kinh doanh ẩm thực, bất động sản) hay Thu Quỳnh, Bảo Thanh (có nhà, xe riêng, hợp đồng quảng cáo ổn định). Tuy nhiên, nếu xét về tổng thể "tiềm lực kinh tế", đặc biệt tính cả gia thế hôn nhân, Phương Oanh đang nhỉnh hơn.

Điều này không có nghĩa những diễn viên khác kém thành công, nhưng nếu đặt cạnh nhau, hình ảnh "nữ chính giờ vàng" với hậu phương tài chính vững chắc của Phương Oanh tạo ra một sức hút đặc biệt và khiến cô trở thành tâm điểm mỗi khi bàn đến chuyện giàu có trong giới diễn viên truyền hình.

Nếu có một bảng xếp hạng "người có tiềm lực kinh tế mạnh nhất phim giờ vàng" ở thời điểm này, Phương Oanh xứng đáng giữ vị trí hàng đầu. Cô hội tụ đủ các yếu tố: sự nghiệp ổn định, thu nhập cao, phong cách sống đẳng cấp và một cuộc hôn nhân giúp củng cố vị thế tài chính.