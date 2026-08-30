Người khai xuất nhập khẩu trên VNeID chú ý thay đổi mới áp dụng từ 15/10

Từ 15/10, VNeID được dùng để đăng nhập Cổng thông tin một cửa quốc gia

Từ ngày 15/10/2026, người khai làm thủ tục liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng ký và truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia, thay vì chỉ sử dụng cơ chế tài khoản như trước đây.

Quy định mới được Chính phủ đưa ra tại Nghị định 336/2026/NĐ-CP ban hành ngày 22/8/2026, quy định thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

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Theo đó, từ thời điểm nghị định có hiệu lực, người khai có thể lựa chọn đăng ký tài khoản và chữ ký số trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử đã được cấp thông qua ứng dụng VNeID để đăng ký và truy cập hệ thống. Các chỉ tiêu thông tin phục vụ quá trình đăng ký được thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 336/2026/NĐ-CP.

Điểm thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành

Đây là điểm thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 11 của nghị định cũ, người khai thực hiện đăng ký tài khoản tại địa chỉ vnsw.gov.vn. Trường hợp đã có tài khoản truy cập hệ thống xử lý chuyên ngành, người khai có thể lựa chọn một trong các tài khoản hiện có để tiến hành đăng ký. Người chưa có tài khoản phải thực hiện việc đăng ký theo mẫu được quy định.

Với Nghị định 336/2026/NĐ-CP mới nhất, người khai có thêm lựa chọn sử dụng trực tiếp tài khoản định danh điện tử VNeID để đăng ký và truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia. Sự thay đổi này đồng nghĩa từ ngày 15/10, VNeID chính thức trở thành một trong những phương thức xác thực được sử dụng khi người khai tiếp cận hệ thống một cửa quốc gia.

Thông tin đăng ký được kiểm tra trong 1 ngày làm việc

Nghị định mới cũng quy định cụ thể thời hạn xử lý thông tin sau khi người khai thực hiện đăng ký. Theo Điều 11, đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin của người khai trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận.

Quy định này xác định rõ thời gian xử lý đối với bước kiểm tra thông tin tài khoản trước khi người khai sử dụng hệ thống để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Nghị định 336/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và đồng thời thay thế Nghị định 85/2019/NĐ-CP.