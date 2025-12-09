Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người không ăn trứng trong thời gian dài, sau 90 ngày cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi

09-12-2025 - 15:40 PM | Sống

Trứng được xem là một trong những thực phẩm “toàn diện dinh dưỡng”, vậy nhưng lại bị nhiều người hiểu lầm và cố tình tránh xa.

Có người lo ngại cholesterol, có người không chịu được mùi tanh, có người chạy theo xu hướng ăn chay. Điều ít ai biết, nếu cơ thể không được bổ sung dưỡng chất từ trứng liên tục trong 90 ngày, hàng loạt chỉ số sức khỏe sẽ âm thầm thay đổi.

1. Chất lượng protein giảm sút

- Thiếu axit amin thiết yếu: Protein trong trứng chứa đủ 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tạo ra được, tỷ lệ hấp thu lên đến 97%. Việc loại bỏ trứng khiến cơ thể khó nhận đủ nhóm chất này từ các thực phẩm đơn lẻ khác. Ví dụ, đạm từ đậu nành thiếu methionine, còn protein từ ngũ cốc lại thiếu lysine.

- Nguy cơ mất cơ: Các nghiên cứu chỉ ra rằng người cao tuổi ăn trứng vào bữa sáng có tốc độ mất cơ chậm hơn nhóm không ăn. Leucine trong trứng là hoạt chất kích hoạt trực tiếp quá trình tổng hợp protein cơ, điều mà đa phần nguồn đạm thực vật chưa thể so sánh.

- Chậm lành vết thương: Bệnh nhân phẫu thuật nếu kiêng trứng quá lâu có thời gian lành vết mổ kéo dài thêm từ 2 đến 3 ngày, vì protein từ trứng là nguyên liệu để tái tạo mô mới.

Người không ăn trứng trong thời gian dài, sau 90 ngày cơ thể có thể xuất hiện 3 thay đổi- Ảnh 1.

2. Nguy cơ thiếu hụt vi chất thiết yếu

- Thiếu Choline: Một quả trứng cung cấp khoảng 30% nhu cầu Choline mỗi ngày, chất dinh dưỡng liên quan đến trí nhớ và điều hòa cảm xúc. Phụ nữ mang thai thiếu Choline còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ thai nhi.

- Giảm các chất bảo vệ mắt: Trứng chứa lutein và zeaxanthin, sắc tố chính bảo vệ vùng điểm vàng của võng mạc. Khi không ăn trứng lâu dài, nồng độ hai chất này trong máu có xu hướng giảm dần.

- Khoảng trống vitamin D khó bù: Trứng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên có vitamin D. Dù ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp, nhưng vào mùa đông, trời ít nắng, việc thiếu trứng càng tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin D.

3. Ảnh hưởng chức năng chuyển hóa

- Khả năng ổn định đường huyết suy giảm: Ăn trứng vào bữa sáng giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó làm giảm dao động đường huyết sau ăn so với bữa sáng chỉ có ngũ cốc.

- Giảm “cholesterol tốt” HDL: Nhiều nghiên cứu cho thấy lượng trứng tiêu thụ hợp lý có liên quan đến việc tăng HDL, loại “cholesterol tốt” giúp loại bỏ chất cặn bám trong thành mạch máu.

- Chỉ số viêm có thể tăng: Trứng chứa selenium, vitamin E và nhiều chất chống viêm. Khi loại bỏ trứng trong thời gian dài, một số chỉ số viêm như CRP có xu hướng cao hơn.

Nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh hơn

- Trẻ em đang lớn: Nguồn đạm và vitamin từ trứng ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển chiều cao và trí tuệ.

- Phụ nữ mang thai, cho con bú: Trong giai đoạn này, nhu cầu dinh dưỡng tăng mạnh. Choline, protein, sắt trong trứng rất khó được thay thế hoàn toàn bằng thực phẩm khác.

- Người tập gym, tăng cơ: Không ăn trứng đồng nghĩa phải bổ sung nhiều loại protein khác, thậm chí cần dùng protein powder thường xuyên để cân bằng.

Khuyến nghị ăn trứng khoa học

- Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn từ 1 đến 2 quả mỗi ngày.

- Về cách chế biến: luộc giữ lại nhiều dinh dưỡng hơn hấp và chiên.

- Ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng hấp thu sắt.

- Người dị ứng trứng cần được tư vấn dinh dưỡng thay thế phù hợp.

Trứng được coi như “gói dinh dưỡng hoàn chỉnh” mà tự nhiên ban tặng. Việc kiêng khem một cách mơ hồ có thể khiến cơ thể chịu thiệt mà bạn không nhận ra. Quan trọng nhất vẫn là hiểu thể trạng của chính mình, thay vì chạy theo trào lưu ăn uống nhất thời.

Nguồn và ảnh: Sohu

Bắt gặp minh tinh Hàn Quốc ăn trứng vịt lộn, thịt nướng trên đường phố Đà Nẵng

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

