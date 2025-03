Người khổng lồ uống 5 lít nước mỗi ngày, được "trời ban" thể chất khó tin khi vừa tập gym đã có cơ bắp cuồn cuộn

Phil Heath, hay còn được biết đến với biệt danh “The Gift” (Món quà), là một trong những huyền thoại của làng thể hình thế giới. Với cơ bắp dày dặn, cân đối và độ sắc nét hiếm có, Heath đã ghi dấu ấn sâu đậm khi giành 7 danh hiệu Mr. Olympia liên tiếp từ 2011 đến 2017, sánh ngang với huyền thoại Arnold Schwarzenegger.

Hành trình từ một vận động viên bóng rổ đầy triển vọng đến vị vua của sân khấu thể hình là câu chuyện về tài năng thiên bẩm, sự kiên trì và khát khao vượt qua mọi giới hạn.

Cơ bắp của Phil Heath thời đỉnh cao

Phillip Jerrod Heath sinh ngày 18 tháng 12 năm 1979 tại Seattle, Washington, Mỹ. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ tố chất thể thao vượt trội, đặc biệt trong môn bóng rổ. Với chiều cao 1m75 và tốc độ nhanh nhẹn, Heath từng là ngôi sao của đội bóng rổ trường trung học Rainier Beach và sau đó giành được học bổng thể thao tại Đại học Denver.

Anh mơ ước trở thành cầu thủ NBA, nhưng khi không thể chen chân vào đội hình chính, Heath buộc phải tìm hướng đi mới. Chính trong giai đoạn thất vọng này, anh phát hiện ra thể hình – một môn thể thao mà anh ban đầu chỉ xem như cách để duy trì vóc dáng sau bóng rổ.

Heath thời còn thi đấu bóng rổ

Năm 2002, Heath bước vào phòng gym với quyết tâm thay đổi cơ thể. Anh nhanh chóng nhận ra mình có “món quà” trời ban: cơ bắp phát triển vượt bậc chỉ sau thời gian ngắn tập luyện. Với sự hướng dẫn của huấn luyện viên và kiến thức tự học, Heath bắt đầu tham gia các cuộc thi nghiệp dư.

Năm 2003, anh giành chiến thắng tại giải Northern Colorado Championships, mở ra cánh cửa đến với đấu trường chuyên nghiệp. Đến năm 2005, anh nhận thẻ IFBB Pro sau khi vô địch NPC USA Championships, chính thức bước vào thế giới thể hình đỉnh cao.

Hành trình chinh phục Mr. Olympia của Phil Heath không hề dễ dàng. Anh lần đầu tham gia giải đấu danh giá này vào năm 2008 và chỉ đứng thứ 3, sau Jay Cutler và Dexter Jackson. Không nản lòng, Heath tập trung cải thiện từng chi tiết trên cơ thể – từ cơ tay đồ sộ, cơ vai rộng như cánh chim, đến cơ bụng sắc nét và đôi chân cân đối.

Phil Heath trong một buổi tập

Năm 2010, anh giành vị trí thứ 2, chỉ thua Cutler, và đó là bước đệm để anh bứt phá vào năm 2011. Tại Mr. Olympia 2011, Heath đánh bại Cutler để lần đầu lên ngôi, bắt đầu chuỗi 7 năm thống trị liên tiếp – một kỳ tích mà chỉ Lee Haney, Ronnie Coleman và Arnold Schwarzenegger từng làm được trước đó.

Cơ bắp của Phil Heath được đánh giá là hoàn hảo về độ dày và tính thẩm mỹ. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh thi đấu với cân nặng khoảng 110kg (240 pound) trong mùa thi và lên tới 125kg (275 pound) ở giai đoạn ngoài mùa.

Điểm nổi bật nhất của Heath là đôi vai rộng và cơ tay “3D” – biệt danh mà người hâm mộ đặt cho anh vì cơ bắp trông như bật ra khỏi cơ thể. Anh cũng nổi tiếng với chế độ tập luyện đa dạng, kết hợp giữa sức mạnh và độ chi tiết, cùng chế độ ăn uống nghiêm ngặt với 6-7 bữa mỗi ngày, giàu protein từ gà, cá và thực phẩm bổ sung.

Một bữa ăn của Phil Heath

Một điều đặc biệt nữa là Heath uống rất nhiều nước, lên tới 4-5 lít nước mỗi ngày. Điều này không chỉ giúp cơ bắp đầy đặn mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố. Anh cũng bổ sung điện giải để tránh mất cân bằng khi tập luyện cường độ cao. “Nước là thứ rẻ nhất nhưng quan trọng nhất trong chế độ của tôi", Heath từng tâm sự.

Ngoài 7 danh hiệu Mr. Olympia, Heath còn giành nhiều chiến thắng khác như Arnold Classic Europe (2013) và được vinh danh trong hàng loạt tạp chí thể hình uy tín.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không tránh khỏi tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng anh thắng nhờ ưu ái từ ban giám khảo hoặc cơ bụng phình to bất thường ở những năm sau do sử dụng HGH (hormone tăng trưởng). Dù vậy, Heath luôn khẳng định thành công của mình đến từ nỗ lực và kỷ luật, không phải may mắn.

Heath giành được vô số danh hiệu lớn thời còn thi đấu

Sau khi mất ngôi vào tay Shawn Rhoden năm 2018, Heath trở lại vào năm 2020 và giành vị trí thứ 3, cho thấy anh vẫn là một đối thủ đáng gờm dù đã qua thời kỳ đỉnh cao.

Hiện nay, anh tập trung vào kinh doanh với thương hiệu thực phẩm bổ sung Gifted Nutrition và truyền cảm hứng qua các buổi hội thảo. Với cơ bắp đặc biệt và tinh thần thép, Phil Heath không chỉ là “Món quà” của thể hình mà còn là minh chứng cho việc tài năng kết hợp với nỗ lực có thể tạo nên kỳ tích.