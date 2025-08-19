Người lái xe thường bỏ qua: Một thói quen nhỏ có thể 'hút cạn' ắc quy qua đêm

Trong thời đại smartphone gần như trở thành “vật bất ly thân”, hầu hết xe ô tô đời mới đều trang bị sẵn cổng USB để người dùng sạc thiết bị di động. Theo thống kê từ trang công nghệ ZDNet, hiện có hơn 200 triệu ô tô trên toàn cầu đã có cổng USB tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn lo ngại: liệu việc cắm sạc điện thoại qua USB có khiến ắc quy nhanh cạn kiệt hay không?

USB thường không “rút cạn” ắc quy

Các chuyên gia kỹ thuật khẳng định: khả năng cổng USB làm hao ắc quy là rất hiếm. Nguyên nhân là hầu hết ô tô hiện đại đều được trang bị tính năng RAP (Retained Accessory Power – nguồn điện dự phòng). Cơ chế này cho phép cổng USB tiếp tục cấp điện trong một khoảng thời gian ngắn sau khi tắt máy, thường chỉ vài phút hoặc đến khi người lái mở cửa xe để rời khỏi. Nhờ vậy, ắc quy không bị tiêu hao liên tục.

Ví dụ, Jeep Wrangler 2024 thậm chí còn cho phép sạc thiết bị thêm khoảng một giờ sau khi động cơ tắt. Ngoài ra, một số mẫu xe còn cho phép chuyển đổi chế độ của cổng USB từ chỉ hoạt động khi xe nổ máy sang cấp điện liên tục, bằng cách điều chỉnh cầu chì trong hộp cầu chì.

Tuy nhiên, với các xe đời cũ chưa có RAP, việc cắm sạc có thể gây hao ắc quy nếu thiết bị vẫn “ăn điện” liên tục trong thời gian dài.

Ổ cắm 12V mới là “thủ phạm chính”

Nếu USB ít khi gây ảnh hưởng, thì ổ cắm 12V (hay còn gọi là ổ châm thuốc) lại là thứ người dùng cần cẩn trọng hơn. Ở nhiều mẫu xe, ổ 12V vẫn hoạt động ngay cả khi tắt máy, đồng nghĩa với việc bất kỳ thiết bị nào cắm ở đó đều hút điện trực tiếp từ ắc quy.

Một số hãng như Chrysler đã phải dán nhãn phân biệt: biểu tượng chìa khóa (chỉ cấp điện khi bật khóa) hoặc biểu tượng ắc quy (luôn cấp điện). Điều này giúp người dùng tránh nhầm lẫn. Nếu vô tình để quên một thiết bị cắm lâu ngày, ắc quy hoàn toàn có thể cạn kiệt.

Với những xe đời cũ chưa có USB, người dùng thường mua tẩu sạc rời cắm vào ổ 12V. Vấn đề là thiết bị nhỏ gọn này dễ bị bỏ quên, đặc biệt nếu cắm ở cốp sau – từ đó tăng nguy cơ hao ắc quy ngoài ý muốn.

Vì sao cần cổng “cấp điện liên tục”?

Thoạt nghe, việc ổ cắm hay cổng USB luôn cấp điện có vẻ bất lợi, nhưng thực tế nó được thiết kế có lý do. Một số phụ kiện ô tô, chẳng hạn thiết bị cứu hộ, bơm điện mini hoặc camera hành trình, cần duy trì nguồn ngay cả khi động cơ không hoạt động để đảm bảo an toàn.

Vấn đề chỉ phát sinh khi người dùng không chủ động rút thiết bị sau khi sử dụng, khiến ắc quy âm thầm bị hút điện.

Cổng USB trên ô tô hiếm khi làm hao ắc quy, nhờ tính năng RAP bảo vệ ở hầu hết xe đời mới.

Ổ cắm 12V mới là yếu tố dễ gây cạn điện, đặc biệt nếu người dùng quên thiết bị cắm lâu.

Để an toàn, tài xế nên kiểm tra sách hướng dẫn xe, hiểu rõ cổng nào có cấp điện liên tục, và tập thói quen rút sạc khi không dùng.

Nói cách khác, cắm sạc USB trong xe không đáng lo, nhưng với ổ 12V thì cần thận trọng hơn. Hiểu rõ cơ chế này giúp người lái yên tâm sử dụng tiện ích hiện đại, mà vẫn bảo vệ ắc quy xe hiệu quả.