Người lao động mất Facebook nguy hiểm hơn mất tài khoản ngân hàng?

Tại hội thảo về xây dựng môi trường an toàn cho người lao động, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động vừa tổ chức, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có 48 công ty tại 6 khu công nghiệp phản ánh bị đối tượng đòi nợ quấy rối liên quan tới 137 người lao động vay nợ. Trong đó, 88 người vay qua các công ty tài chính, ngân hàng được cấp phép, 9 người qua các ứng dụng trên điện thoại di động, website cho vay tiền - tức loại hình không được cấp phép.



Có người vay nóng 50 triệu đồng, nhưng thực tế lãi suất cao hơn nhiều so với quảng cáo. Người vay không có khả năng trả theo định kỳ nên thường bị áp dụng lãi phạt, nợ quá hạn rất cao. Một số trường hợp vay qua ứng dụng với mức lãi suất lên đến 365% đến 730% mỗi năm.

Người lao động tại quận Tân Phú, TP HCM nghe tuyên truyền về phòng, chống tín dụng đen

Công an TP Hà Nội dự báo tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Thực tế, quý I/2024, số vụ liên quan tín dụng đen được cơ quan công an triệt phá tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Năm ngoái, công an phát hiện, điều tra, xử lý hình sự 32 vụ với 118 đối tượng. Song, đây chỉ là số ít do lao động ngại không trình báo, sợ bị trả thù hoặc lo công an làm rõ mục đích khoản vay dùng vào việc không chính đáng.

Để không dính bẫy tín dụng đen, Ông Ngô Minh Hiếu, Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng quốc gia, cho rằng trước tiên, người lao động phải cẩn trọng với các ứng dụng cho vay và có kỹ năng phòng ngừa khi dùng mạng xã hội. Bởi lẽ mất Facebook còn nguy hiểm hơn mất tài khoản ngân hàng.

"Mất tài khoản ngân hàng chỉ mất tiền, còn mất Facebook có thể bị lộ, lọt thông tin, hình ảnh, kẻ gian dễ giả mạo người dùng lừa đảo bạn bè trong danh sách để chiếm đoạt tiền dưới hình thức "vay tiền". Thậm chí chúng cắt ghép thông tin, hình ảnh nạn nhân rồi giả danh đi lừa đảo hoặc mua bán thông tin ở "chợ đen" trên mạng" - ông Hiếu giải thích.

Mất tài khoản Facebook, lộ thông tin cá nhân thường đến từ những bài đăng để chế độ công khai, người dùng ít đổi mật khẩu hoặc đổi nhưng dễ đoán. Hacker luôn tìm kiếm lỗ hổng yếu nhất mà con người lại chính là lỗ hổng ấy, dễ dàng nhấp vào các đường link hoặc tải về tệp tin độc hại và kích hoạt chúng. Nếu dính mã độc, chỉ trong vài giây là người dùng có thể bị đánh cắp toàn bộ dữ liệu lẫn thông tin lưu trên máy.

Theo ông Hiếu, người lao động không nên cài ứng dụng lạ, chỉ cài các ứng dụng chính thống đã được kiểm chứng. Bên cạnh đó, chỉ chia sẻ các bài viết ở chế độ bạn bè xem được, không để công khai; tăng bảo mật bằng cách thường xuyên đổi mật khẩu ứng dụng. Đặc biệt, không nên nhấp vào tệp đính kèm và liên kết trừ khi chắc chắn chúng đến từ nguồn hợp pháp; dùng trình quét email để xác minh trước khi mở.