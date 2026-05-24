Người liên quan của Tổng giám đốc Thép Tiến Lên bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu TLH

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC ngày 21/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu. Địa chỉ: 10/119 KP3 phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là 10/119 KP3 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).



Theo đó, bà Phạm Thúy Liễu bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 479,7 triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu - người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã: TLH) đã bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP)).

Ngoài bị phạt tiền, bà Phạm Thúy Liễu còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, Thép Tiến Lên hiện có Quyền Tổng giám đốc là ông Phạm Thanh Hòa. Bà Phạm Thị Hồng giữ chức Tổng Giám đốc TLH trong giai đoạn tháng 10/2009 - 05/2024. Kể từ tháng 5/2024 đến nay, bà đảm nhận cương vị mới là Phó Chủ tịch HĐQT. Bà Hồng chính là vợ của ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT TLH.



