Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người liên quan của Tổng giám đốc Thép Tiến Lên bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu TLH

Theo Hoàng Lam | 24-05-2026 - 08:03 AM | Doanh nghiệp

Bà Phạm Thúy Liễu - người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc Thép Tiến Lên, bị phạt vì bán chui gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPHC ngày 21/5/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu. Địa chỉ: 10/119 KP3 phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là 10/119 KP3 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, bà Phạm Thúy Liễu bị phạt tiền 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá (tương ứng với 479,7 triệu đồng) đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, bà Phạm Thúy Liễu - người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã: TLH) đã bán gần 2,4 triệu cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 5 và điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP)).

Người liên quan của Tổng giám đốc Thép Tiến Lên bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu TLH- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài bị phạt tiền, bà Phạm Thúy Liễu còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Ngoài bị phạt tiền, bà Phạm Thúy Liễu còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Được biết, Thép Tiến Lên hiện có Quyền Tổng giám đốc là ông Phạm Thanh Hòa. Bà Phạm Thị Hồng giữ chức Tổng Giám đốc TLH trong giai đoạn tháng 10/2009 - 05/2024. Kể từ tháng 5/2024 đến nay, bà đảm nhận cương vị mới là Phó Chủ tịch HĐQT. Bà Hồng chính là vợ của ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT TLH.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Thép Tiến Lên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điện Máy Xanh mua hàng từ đâu: Apple tăng 75% lên gần 26.000 tỷ đồng, Samsung đi lùi

Điện Máy Xanh mua hàng từ đâu: Apple tăng 75% lên gần 26.000 tỷ đồng, Samsung đi lùi Nổi bật

Giám đốc Điều hành tập đoàn resort hàng đầu thế giới: Việt Nam cần cân bằng giữa phát triển và bảo tồn tính nguyên bản

Giám đốc Điều hành tập đoàn resort hàng đầu thế giới: Việt Nam cần cân bằng giữa phát triển và bảo tồn tính nguyên bản Nổi bật

Doanh thu Metro Hà Nội lớn gấp 1,7 lần của Metro Tp.HCM nhưng lợi nhuận sau thuế tương đương nhau: Vì sao vậy?

Doanh thu Metro Hà Nội lớn gấp 1,7 lần của Metro Tp.HCM nhưng lợi nhuận sau thuế tương đương nhau: Vì sao vậy?

00:06 , 24/05/2026
Bước tiến công nghệ lợi khuẩn từ sữa mẹ

Bước tiến công nghệ lợi khuẩn từ sữa mẹ

20:00 , 23/05/2026
Điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ

Điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước được giữ chức quá 2 nhiệm kỳ

15:37 , 23/05/2026
Danh tính chủ đầu tư siêu dự án hơn 460.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

Danh tính chủ đầu tư siêu dự án hơn 460.000 tỷ đồng ở Đồng Nai

15:34 , 23/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên