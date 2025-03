Người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ tham gia ẩu đả có mục đích gì?

Có thể xử lý hình sự

Liên quan đến clip đánh nhau giữa hai người đàn ông ở quán cà phê trên đường Trần Não (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM), ngày 9/3, Công an phường An Khánh hiện đã xác minh được danh tính và mời những người có liên quan đến làm việc để làm rõ.

Theo đó, nguyên nhân khiến sự việc trở nên xôn xao là do một trong hai người xuất hiện ở clip đánh nhau ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ (người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam). Người này mặc quần xô trắng, áo trắng, áo khoác đen, choàng khăn rằn, đội mũ phớt. Đây là phong cách thời trang quen thuộc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mỗi khi xuất hiện.

Video vụ việc Clip nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội, nhiều ý kiến bình luận xoay quanh người đàn ông đeo khăn rằn. Tuy nhiên, phía Tập đoàn Trung Nguyên cho biết, người đàn ông xuất hiện trong clip không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Báo điện tử VOV, luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn luật sư Hà Nội) nhận định, khi cơ quan chức năng vào cuộc xác minh sẽ làm rõ danh tính và mục đích của những người trong cuộc, đồng thời làm rõ mức độ thương tích của hai bên. Nếu trong trường hợp một bên có thương tích dù dưới 11% nhưng hành vi được xác định là có tính chất côn đồ thì vẫn xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Chế tài xử phạt về tội này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2 tháng đến 3 năm.

Hình được cắt từ clip vụ việc

Cũng theo luật sư An, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của mọi công dân. Ở những nơi công cộng như quán cà phê, người ta càng phải tôn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng. Bởi vậy, trong trường hợp mà những người trong clip do mâu thuẫn cá nhân đã đánh nhau ở nơi công cộng thì cũng có thể xử lý tội gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, cơ quan chức năng cũng có thể xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Chế tài đối với tội danh này là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù cao nhất đến 7 năm.

Luật sư Dương Lê Ước An - Đoàn Luật sư Hà Nội

Trong trường hợp chưa có đủ căn cứ xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng hoặc tội Cố ý gây thương tích, những người này vẫn có thể sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, số tiền xử phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Liệu có phải mục đích bôi xấu?

Mặc dù là doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại là người có phong cách thời trang giản dị khi lựa chọn kiểu quần linen rộng phối cùng ghi lê hoặc áo vest bên ngoài. Những phụ kiện như khăn rằn, giày lười và mũ phớt,… cũng trở thành "thương hiệu" của ông.

Đặc biệt là chiếc khăn rằn Nam bộ cũng trở thành một biểu tượng của tập đoàn Trung Nguyên: "Khăn rằn đã trở thành vật bất ly thân của người Miền Tây hào hiệp, nghĩa khí; là biểu tượng của tinh thần chiến binh thực sự. Do đó, mỗi thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên Legend dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào đều tâm niệm mỗi khi quàng lên mình chiếc khăn rằn sẽ chiến đấu, dấn thân phụng sự hết mình vì mục đích lớn lao cho gia đình, tổ chức, quốc gia, dân tộc, nhân loại".

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ với truyền thông, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng từng lý giải: "Cái khăn quàng cổ này có giá trị rẻ thôi nhưng nó thể hiện được nhiều điều. Ngày trước các chiến sĩ đi kháng chiến đều quàng những chiếc khăn rằn này trên cổ, dù bom đạn, vất vả nhưng họ rất kiên cường chiến đấu, họ như những chiến binh thực sự. Qua quàng khăn để thấy mình như những chiến binh đó".

Theo luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn luật sư Hà Nội), cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ có hay không việc cố tình lợi dụng hình ảnh người khác với mục đích bôi xấu. “Phải làm rõ người ăn mặc giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ có mục đích gì. Đơn giản là yêu thích phong cách thời trang và học theo, hay là cố tình học theo sau đó làm content để nổi tiếng”, luật sư An nhận định.

Trong trường hợp nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi dàn dựng clip để phục vụ cho việc quảng cáo gây sốc, thì tất cả nhóm người liên quan đến sự việc có thể sẽ bị phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự. Trường hợp người quay clip và đăng lên mạng đã biết không phải ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng vẫn cố tình bịa chuyện, loan tin thất thiệt thì ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên có quyền đề nghị cơ quan chức năng xử lý về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc hành vi làm nhục người khác.