Người mẫu Ngọc Trinh sẽ đối diện hình phạt nào, ê kíp giúp sức có bị xử lý?

Luật sư cho cho rằng, việc bị khởi tố theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự, khiến người mẫu Ngọc Trinh có thể phải đối mặt với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, trú tại quận 7, là người mẫu) về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo khoản 1, Điều 318 BLHS.

Bị khởi tố cùng Trinh, có Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4).

Điều tra ban đầu xác định, người mẫu Ngọc Trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng đã cùng với Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô biển số 59A3-115.88 (hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, hồi đầu tháng 9, Đông và Trinh cũng tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu “Ninja” lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên để xe tự chạy…

Các lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội gồm: Tài khoản Titok “Ngoc Trinh” (ID: @ngoctrinh89; hiện có 6.8 triệu người theo dõi; đã nhận tổng cộng hơn 163.3 triệu lượt thích cho tất cả các video) đã đăng tải 05 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm. Tính đến 10h00 ngày 12/10/2023, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích; 4.881 lượt bình luận; 9.848 lưu video; 5.787 lượt chia sẻ; Tài khoản Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng)” (facebook.com/ngoctrinhfashion89; hiện có hơn 3,1 triệu người theo dõi) cũng đăng tải các video nêu trên thu hút 5,9 ngàn lượt tương tác, 438 lượt bình luận, 266 lượt gửi; Tài khoản Fanpage Facebook “NGỌC TRINH” (hiện có 2.7 triệu lượt thích; 5.9 triệu người theo dõi) đăng tải 01 video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân.



Những lần biểu diễn xe mô tô nêu trên, người mẫu Ngọc Trinh đều cho quay phim lại để biên tập và tự đăng lên các clip này lên các tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn. Các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên Website; hơn 3000 video liên quan trên Youtube. Dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối lên án gay gắt hành vi của Ngọc Trinh.

Qua đó, cơ quan chức năng nhận định hành vi này gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Theo dõi vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, bị khởi tố theo khoản 1, Điều 318, Ngọc Trinh sẽ đối mặt khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng.

Điều khiến luật sư Cường bất ngờ là cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ngọc Trinh.

Cảnh sát tống đạt khởi tố bị can với Ngọc Trinh.

Theo luật sư, thông thường đối với các tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng, mặc nhiên sẽ chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trừ trường hợp nếu bị can không có nơi ở rõ ràng, có dấu hiệu bỏ trốn, cản trở hoạt động điều tra thì nên tạm giam...

Ông Cường nhận định, trong vụ án này, có lẽ căn cứ vào văn bản kiến nghị của chính quyền địa phương và đánh giá những tác động tiêu cực từ hành vi vi phạm giao thông đường bộ đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội nên cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết liệt xử lý, xác định hành vi là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giam bị can đối với Ngọc Trinh.

Bị can Trần Xuân Đông (áo trắng).

"Nếu chỉ là hành vi vi phạm về giao thông đường bộ của một người bình thường, có thể xử phạt hành chính, có lẽ cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá Ngọc Trinh là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng xã hội, hành vi của những những này rất dễ tác động trực tiếp đến tâm lý, hành động, thói quen của giới trẻ nên cơ quan điều tra đã xử lý quyết liệt", luật sư nêu.

Còn luật sư Diệp Năng Bình (Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật) cho rằng, ngoài khởi tố bị can đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đồng, cơ quan chức năng cần làm rõ thêm hành vi của những đối tượng liên quan khác.

Cụ thể, luật sư Bình liệt kê đó là đội ngũ ê kíp giữ vai trò quay phim, trợ lý, những người dựng và đẩy video phản cảm của Ngọc Trinh lên mạng xã hội... Hành vi của nhóm người này tùy mức độ có thể xử lý về mặt hành chính, nếu nghiêm trọng có thể xem xét xử lý hình sự.