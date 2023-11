'Người mua đất mỏi mòn chờ sổ đỏ': Công ty Bách Đạt An đề nghị khoanh nợ thuế

Một góc Dự án khu dân cư An Cư 1 Công ty cổ phần Bách Đạt An.

Trước đó, ngày 27/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhận được đơn kiến nghị số 180/2023 của Công ty cổ phần Bách Đạt An (Công ty Bách Đạt An) về việc, khoanh nợ tiền nợ thuế cưỡng chế và tháo dỡ phong tỏa Giấy phép đăng ký kinh doanh (ĐKKD) của doanh nghiệp. Trong đơn Công ty Bách Đạt An cho biết: “Hiện nay Công ty còn nợ thuế bị cưỡng chế với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) tạm khoanh vùng không tính tiền nợ thuế là hơn 7,8 tỷ đồng. Đang chờ quyết toán để ghi thu chi tiền GPMB. Số tiền đang bị cưỡng thuế là hơn 7,7 tỷ đồng”.

Tuy nhiên, Công ty cho rằng: “Dự án Chợ Điện Dương đã được Công ty Bách Đạt An đầu tư xây dựng hoàn thiện, bàn giao tài sản cho UBND thị xã Điện Bàn khai thác từ ngày 5/12/2017. Giá trị quyết toán chợ Điện Dương đã được các sở ban, ngành, xác nhận là hơn 24,7 tỷ đồng. Số tiền này đã lớn hơn số tiền công ty còn nợ thuế bị cưỡng chế”.

Do đó, Công ty Bách Đạt An cho biết sẽ chờ UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết hoàn trả tiền chợ Điện Dương cho nhà đầu tư. Công ty đề nghị UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh xem xét khoanh nợ tiền nợ thuế cho doanh nghiệp và tháo dỡ phong tỏa Giấy phép ĐKKD để Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh và hoàn thiện nghĩa vụ chủ đầu tư các dự án.

Qua xem xét đơn kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chuyển đơn nêu trên đến Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong khi đó, Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã có quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty Bách Đạt An. Lý do thu hồi là Công ty vi phạm tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 81 ngày 11/10/2023 và UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 7057 ngày 16/10/2023 gửi Cục Thuế Quảng Nam kèm theo đơn đề nghị trả lời tiếp công dân của ông Trần Kim Luyện, địa chỉ 19/4 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (những người có liên quan quyền lợi đến một số dự án của Công ty Bách Đạt An) hỏi về tiến độ triển khai, thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế, kê biên, bán đấu giá tài sản đối với Công ty Bách Đạt An để thu hồi nợ đến ngày 10/10/2023 như thế nào?

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, ngày 3/10/2023, đã ban hành Công văn số 7360 trả lời cho ông Trần Kim Luyện và ông Lê Huy Quyết về việc cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Bách Đạt An theo kiến nghị tại các buổi tiếp công dân định kỳ.

Cụ thể: Về tài sản là quyền sử dụng đất, bất động sản đăng ký tại TP Đà Nẵng theo phản ánh của công dân, ngày 5/10/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đà Nẵng đã có Công văn số 2249 về việc, trả lời đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam; đã xác định không tìm thấy thông tin đứng tên sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Bách Đạt An trên địa bàn TP Đà Nẵng.

“Để có cơ sở và đảm bảo điều kiện cưỡng chế tài sản theo quy định của pháp luật đối với các lô đất tại dự án Khu dân cư An Cư 1 đã đăng ký quyền sử dụng đất của Công ty Bách Đạt An, tránh tình trạng có tranh chấp về quyền sử dụng đất khi áp dụng biện pháp kê biên tài sản; ngày 6/10/2023, Cục Thuế Quảng Nam đã ban hành Giấy mời số 7508 mời Giám đốc Công ty Bách Đạt An và các bộ phận pháp chế có liên quan đến làm việc với Cục Thuế vào ngày 11/10/2023. Tuy nhiên, Giám đốc Công ty Bách Đạt An và các bộ phận pháp chế không có mặt để làm việc với Cục Thuế. Hiện nay, Cục Thuế đang tiếp tục thu thập thông tin đủ điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên”.

Trong khi đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS và thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 20/9/2023, Cục THADS tỉnh Quảng Nam ra quyết định cưỡng chế thi hành án đối với Công ty Bách Đạt An.

Cục THADS tỉnh Quảng Nam buộc Công ty Bách Đạt An thực hiện “Hợp đồng đặt cọc và phân phối đất nền” số 107 ngày 10/7/2017; “Hợp đồng môi giới đất nền” số 01/2017 ngày 24/7/2017; “Hợp đồng môi giới đất nền số 14/2017 ngày 14/7/2017 và “Biên bản thỏa thuận” ngày 23/5/2019 giữa Công ty Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam.

Thời gian cưỡng chế vào ngày 25/10/2023. Địa điểm cưỡng chế: Khu đô thị Bách Đạt 1, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

“Nếu đến ngày 25/10/2023 Công ty Bách Đạt An không thực hiện các nội dung nêu trên, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ, hết thời hạn đã ấn định mà Công ty Bách Đạt An không thực hiện nghĩa vụ thi hành án thì Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án” - trích thông cáo của Cục THADS tỉnh Quảng Nam.

Thế nhưng đến nay đã là ngày 8/11/2023, mọi việc vẫn chưa được thực thi đến nơi đến chốn, trong khi đó Công ty Bách Đạt An lại có đơn kiến nghị nêu trên.