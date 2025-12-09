Người nhận tiền chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ" là ai?

Tại báo cáo số 231 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025 được UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo tại kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra (từ ngày 8 đến 9-12), trong năm 2025 đã phát hiện mới 21 vụ với 86 bị can về tham nhũng.

Trùm giang hồ Vi "ngộ" thời điểm bị triệu tập, làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong danh sách 21 vụ việc, có vụ án trùm giang hồ Vi "ngộ" (tức Nguyễn Văn Vi; SN 1981; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Môi giới hối lộ".

Theo báo cáo tóm tắt vụ án, vào năm 2005, đối tượng Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua"; SN 1976, nơi cư trú trước đây tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), là phạm nhân chấp hành án tại Trại giam số 3 - Bộ Công an, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội "Giết người"; "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" chấp hành án tại Trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an.

Quá trình chấp hành án tại đây, do có mâu thuẫn với bạn tù nên Hòa đã đâm tử vong phạm nhân cùng trại bằng dùi. Sau đó, Hòa "chua" bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt tù chung thân, chuyển qua nhiều trại giam để chấp hành án, hiện nay đang chấp hành án tại Trại giam số 03, Bộ Công an (huyện Tân Kỳ cũ, tỉnh Nghệ An).

Quá trình chấp hành án, Vi "ngộ" có mối quan hệ anh em xã hội thân thiết với Hòa "chua", thông qua Hoàng Nam Liên (SN 1966, ngụ TP Vinh cũ, tỉnh Nghệ An), là cựu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc cũ (hiện đã nghỉ hưu), để "Đưa hối lộ" cho một số cán bộ ở tỉnh Nghệ An để chạy giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Hòa "chua".

Hiện, vụ án đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30-6-2025, Nguyễn Văn Vi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ". Đến ngày 2-8-2025, Vi "ngộ" tiếp tục bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Vi "ngộ" là một trùm giang hồ có số má tại Thanh Hóa và được xem là một người thân thiết, đàn em thân cận của Tuấn "thần đèn" - một giang hồ khét tiếng xứ Thanh.



